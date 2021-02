Coronavirus So viele Impfungen wurden in den Pflegeheimen im Bezirk Brugg bereits verabreicht Die Impfkampagne gegen das Coronavirus ist in vollem Gange. Pflegende und Bewohnende begegneten der Impfung zu Beginn skeptisch. Katja Gribi 17.02.2021, 05.00 Uhr

Im Sanavita Pflegezentrum in Windisch beginnt die Kampagne der zweiten Impfung im März. Bild: Claudia Meier

Die Impfkampagne im Kampf gegen das Coronavirus ist im Aargau seit Januar in vollem Gange. Auch in den Pflegezentren im Bezirk Brugg wurden bereits Impftage durchgeführt. Die Bereitschaft zu impfen, fällt unter den Bewohnenden und Mitarbeitenden unterschiedlich aus. Béatrice Böhringer, stellvertretende Geschäftsführerin im Haus Eigenamt, meint:

«Die Belegschaft ist grundsätzlich für die Impfung. Die jüngeren Angestellten sind vorsichtig und möchten noch zuwarten. Unsere Bewohner haben sich aber bis auf zwei Personen alle impfen lassen.»

In der Sanavita in Windisch begegneten einige der Impfung zunächst mit Skepsis. «Die Menschen hatten grossen Respekt vor der Vakzination. Dieser basierte grösstenteils auf der negativen Berichterstattung in den Medien. Im Vorfeld haben wir deshalb diverse Schulungen veranstaltet, um Aufklärungsarbeit zu leisten», erzählt Walter Weber, Geschäftsführer der Sanavita AG. «Diese Hürden konnten mit der ersten Impfung grösstenteils überwunden werden.»

Auch in Brugg wurden Mitarbeitende an spezifischen Anlässen informiert. «Vor dem ersten Impftermin haben wir für die Angestellten Informationsveranstaltungen im kleinen Rahmen mit unserer Ärztin durchgeführt. Dort wurden alle Themen bezüglich Impfung angesprochen und allfällige Fragen beantwortet», erklärt Hanspeter Müller, Geschäftsführer des Süssbach Pflegezentrums. Die Impfbereitschaft der Mitarbeitenden sei beim Personal bei 52 Prozent gelegen, bei den Kunden bei 85 Prozent, sagt Müller.

Zahlen sind teilweise irreführend

In der Sanavita AG fiel die Bilanz im gleichen Rahmen aus, ergänzt auch Weber. «50 Prozent unserer Angestellten sind geimpft, bei den Bewohnern liegt die Zahl bei etwa 75 Prozent. Diese Angaben müssen aber mit Vorsicht genossen werden. Es gibt Impfempfehlungen, die einen grossen Einfluss auf die Kampagne haben», führt Weber aus. Er erklärt:

Walter Weber ist Geschäftsführer der Sanavita AG in Windisch. Bild: Archiv (6. Januar 2021)

«Menschen, die erst kürzlich am Coronavirus erkrankt waren, sind durch die aufgebauten Antikörper vorübergehend relativ gut geschützt. Bei solchen Fällen wird die geplante Behandlung hinausgezögert, um möglichst vielen anderen Menschen eine Impfung zu ermöglichen.»

Und weiter: «Diese Personen können dementsprechend zur Gruppe der gegen das Virus Geschützten dazugezählt werden. Zudem darf nicht vergessen werden, dass es Ausschlusskriterien gibt, die es einigen Menschen nicht erlaubt, sich impfen zu lassen.»

Rund 31'000 Erstimpfungen im Aargau

Im Kanton Aargau wurden bis zum gestrigen Tag rund 31'000 Erstimpfungen verabreicht. Etwa 300 davon sind Angehörige des Süssbach Pflegezentrum, wie Hanspeter Müller bekannt gibt: «Bei uns wurden bisher zirka 300 Personen geimpft. Die zweite Impfung folgt erst Ende Februar.» Die Anzahl Zweitimpfungen im Kanton Aargau beläuft sich derzeit auf knapp 7000 verimpfte Dosen.