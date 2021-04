Im Januar 2021 startete Swisscom Blue das Kulturförderprojekt Open Stage. Dabei konnten Schweizer Kulturschaffende Videobeiträge in den Sparten Comedy, Musik und Kurzfilm einreichen. Nach einer Vorauswahl kann nun jede und jeder bis am 14. April über www.blue.ch/openstage seine Favoriten per Online-Voting wählen. Die besten Beiträge werden mit einem Preisgeld von 15'000 Franken honoriert und ab Ende April in drei TV-Shows auf Blue Zoom gezeigt.