Mit der Palmtherapy hilft Sandra Bugmann aus Windisch Frauen

Coaching Wenn die Weiblichkeit und Leichtigkeit verloren gehen: Windischerin hilft Frauen bei Schuldgefühlen Frauen nehmen sich oft zurück und schauen zuerst, dass es allen anderen gut gehe. Sandra Bugmann bietet eine besondere Therapieform an, um ihnen zu helfen. Dabei kann sie auch auf eigene Erlebnisse zurückgreifen. Deborah Bläuer 14.09.2022, 05.00 Uhr

Sandra Bugmann therapiert Männer und Frauen. Spezialisiert hat sie sich auf Frauen und das weit verbreitete Problem von Schuldgefühlen. Alex Spichale

«Ich hatte schon immer den Wunsch, den Leuten zu helfen», erzählt Sandra Bugmann. Nach ihrer Grundausbildung zur Krankenschwester bildete sie sich zur Stationsleiterin und Diabetesfachberaterin weiter und später noch zum systemischen Coach.

In dieser Funktion arbeitete sie hauptsächlich mit Familienaufstellung. Dabei werden Personen stellvertretend für die Familienmitglieder der Klientin oder des Klienten im Raum positioniert. Die stellvertretenden Personen schlüpfen dabei in die Positionen der Familienmitglieder.

Sie fühlen sich in ihre zugewiesene Rolle ein und berichten von ihren Eindrücken, Wahrnehmungen und Gefühlen. Die Familienaufstellung kann dabei helfen, Klarheit über Muster innerhalb der Familie zu gewinnen und wieder in die Balance zu kommen.

Über die Hand Trauer verringern

Nachdem sie einige Jahre mit dieser Methode gearbeitet hatte, absolvierte Sandra Bugmann den Fernlehrgang zum Palmtherapy Professional an der Palmtherapy Academy inklusive Praxistage im Lika Institut in Stilli. Seit diesem Jahr bietet sie die Palmtherapy nun in ihrer Praxis in Windisch an. Am Tag der offenen Tür am 1. Oktober wird sie Interessierten von 10 bis 14 Uhr diese Therapieform genauer vorstellen.

Bei der Palmtherapy würden mittels Gesprächsführung, aber auch durch die gezielte Stimulation von Nervenpunkten an der Hand, emotionale Leiden wie Angst, Wut oder Trauer verringert oder sogar ganz davon befreit, erklärt Bugmann. «Denn bestimmte Bereiche der Hände sind mit gewissen Regionen des Gehirns verbunden.» Und sie fügt an:

«Es ist eine zukunftsorientierte Therapie.»

Sie arbeite mit der aktuellen Situation und der Frage, wie diese verbessert werden könne. Auf diese Weise müsse die Klientin oder der Klient die schmerzhafte Situation, die Auslöser für gewisse Verhaltensweisen war, nicht noch einmal durchleben, wie es bei manchen anderen Therapien der Fall sei.

Sandra Bugmann weiss genau, welcher Punkt auf der Hand welche Reaktion im Gehirn auslöst. Alex Spichale

Den Schwerpunkt legt die Windischerin dabei auf Frauen und das weit verbreitete Problem, dass diese häufig Schuldgefühle haben und sich zu wenig fraulich fühlen. Sandra Bugmann erklärt:

«Es ist etwas Weibliches, dass wir Frauen uns für alles verantwortlich fühlen.»

Gerade Mütter nähmen sich häufig zurück, schauten, dass es erst allen anderen gut gehe, bevor sie sich um sich selbst kümmerten. «Dadurch geht viel Leichtigkeit und Weiblichkeit verloren», sagt Bugmann.

Für manche wird das zu einer grossen Belastung: Sie können nicht mehr durchschlafen, haben ein ständig schlechtes Gewissen, das Gefühl, als Mutter versagt zu haben, bringen ihre Leistung bei der Arbeit nicht mehr etc.

Früher ist sie oft selbst über die Grenzen gekommen

Sandra Bugmann spricht aus Erfahrung; schliesslich hat sie das selbst erlebt. So schreibt sie auf ihrer Website: «Als meine drei Söhne klein waren, ging ich einer Beschäftigung in Teilzeit nach und mein damaliger Ehemann war beruflich und politisch sehr engagiert. Dieser tägliche Spagat in meinem Leben brachte mich oft über meine Grenzen.» Herausgekommen aus dieser Misere ist sie selbst durch Therapien und Familienaufstellen.

Mit ihren Klientinnen und Klienten macht sie in der Regel drei bis fünf Sitzungen. Manchmal werde dann eine Pause gemacht, um zu sehen, was sich verändert habe, und danach noch ein paar Sitzungen angehängt, so die 53-Jährige.

Die Palmtherapy hat allerdings auch Grenzen. Bei psychischen Erkrankungen, wie beispielsweise eine Depression, wird sie allenfalls als ergänzende, aber nicht als alleinige Therapie angewendet.