Brugg: Diese Taiji-Bailong-Ball-Gruppe ist landesweit einzigartig

Chinesische Ballsportart Dieser Trainer weiss, wie man Tennis und Tai-Chi kombiniert – seine Kursgruppe in Brugg ist schweizweit ein Unikat Freddy Siegenthaler liess sich vor neun Jahren in Frankreich zum Instruktor für Taiji Bailong Ball ausbilden. Warum er beim Spazieren oft schräg angeschaut wird und aus welchen Gründen die Spielerinnen den Sport lieben. Carla Honold Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Freddy Siegenthaler (vorne) bietet seit 2013 wöchentlich Taiji-Bailong-Ball-Kurse im Tennisclub Brugg an. Sandra Ardizzone (18. Januar 2022)

«Wir führen die Bälle auf der Handfläche einem grossen O entlang», sagt Freddy Siegenthaler nach dem Einwärmen in die fünfköpfige Taiji-Bailong-Ball-Runde, die sich an diesem Vormittag in der Halle des Tennisclubs (TC) Brugg eingefunden hat. Möglichst rund soll die Bewegung mit dem Sand gefüllten Ball dabei sein. Trainer Siegenthaler erklärt:

«Neben der Rundheit sind Elastizität und duldende sowie ganzheitliche Bewegungen die Grundsätze des Taiji Bailong Ball.»

Die Sportart beschreibt er als Kombination von Tennis und der Gymnastikform Tai-Chi.

Routiniert lassen die fünf Spielerinnen ihre Arme und Bälle kreisen. Als Nächstes kommen zum Einspielen die Schläger dazu. Für die Kursteilnehmerinnen ist es kein Problem, die Bälle in der Form einer liegenden Acht zu bewegen und sich währenddessen um die eigene Achse zu drehen. Bald fliegen die Bälle zwischen zwei oder mehr Spielerinnen über das Netz hin und her.

Taiji Bailong Ball wird über ein Netz in Badmintonhöhe gespielt. Carla Honold

Die Sportart entstand aus dem Spiel mit Pfannen und Ballons

Die Taiji-Bailong-Ball-Bälle sind mit Sand gefüllt. Sandra Ardizzone (18. Januar 2022)

Dieses Bild ist landesweit einzigartig. «Wir sind die einzigen in der Schweiz, die wöchentlich Taiji Bailong Ball spielen», weiss Freddy Siegenthaler. In Bern gäbe es eine Tai-Chi-Mannschaft, die alle paar Wochen als Ergänzung zur Gymnastik Taiji Bailong Ball (TBB) trainiere. Sonst ist das TBB laut dem Brugger in der Schweiz relativ unbekannt. In China, wo der Sport vor 31 Jahren von Sportwissenschaftsprofessor Bai Rong erfunden wurde, spielen gemäss Siegenthaler etwa 5 Millionen Personen TBB. Siegenthaler erklärt: «Anfangs benutzte Professor Bai Wok-Pfannen als Schläger und mit Wasser gefüllte Ballons.»

Das Equipment hat sich seit dem Beginn der Sportart stark weiterentwickelt. Der Brugger führt aus: «Es gibt verschiede Härten bei den Schlägern sowie den Bällen.» Grundsätzlich gilt laut Siegenthaler:

«Je weicher die Ausrüstung, desto einfacher ist das Spiel.»

Die Kunststoffschläger sind zudem in verschiedenen Grössen erhältlich. Die kleineren Exemplare könne man beispielsweise in der Jacke verstauen und damit überall TBB spielen. «Ich laufe oft mit meinen beiden Schlägern durch die Stadt oder am Fluss entlang und spiele während des Spazierens Taiji Bailong Ball», so Siegenthaler. Er fügt lachend hinzu: «Die Leute schauen mich dann komisch an, aber das ist mir Wurst.»

Die Kunststoffschläger gibt es in verschiedenen Formaten. Sandra Ardizzone (18. Januar 2022)

Viele Teilnehmerinnen sind seit Kursbeginn dabei

Es ist schon über zehn Jahre her, dass Freddy Siegenthaler zum ersten Mal einen Taiji-Bailong-Ball-Schläger in der Hand hielt. Doch damals wusste er noch nicht, wie man damit umgeht. Der 65-Jährige erinnert sich zurück: «In Basel nahm ich mit meiner Frau sonntags an Tai-Chi-Kursen teil.» Eines Morgens hätte der Lehrer einen Schläger für das Taiji Bailong Ball, den er auf einer Reise nach China erstanden hatte, in die Lektion mitgebracht. «Er wusste aber auch nicht, was man damit macht», erklärt Siegenthaler schmunzelnd.

Freddy Siegenthaler trainiert seit über 30 Jahren Tennisjuniorinnen und -junioren im TC Brugg. Sandra Ardizzone (18. Januar 2022)

Den Brugger Tennislehrer liess das Rätsel um den Schläger nicht mehr los und er informierte sich im Internet. «Ich fand einen Lehrer und schrieb mich und meine Frau in seiner Sommerakademie ein», so Siegenthaler, der seit letztem Jahr pensioniert ist. Für die einwöchige Akademie, die verschiedenste Sportarten beinhaltete, musste das Paar nach Österreich reisen. An der täglichen TBB-Lektion war der Brugger während der ganzen Woche dabei. Siegenthaler blickt zurück:

«Danach wollte ich die Ausbildung zum Trainer machen.»

Lenah Signer stiess 2017 zur Taiji-Bailong-Ball-Gruppe in Brugg dazu. Sandra Ardizzone (18. Januar 2022)

2013 reiste der Vater zwei erwachsener Töchter für die Schulung mit Xiaofei Sui – der, wie Siegenthaler erklärt, den Auftrag gefasst hat, das TBB in Europa bekannt zu machen – ins französische Hérepian. Seit neun Jahren bietet Siegenthaler wöchentlich einen TBB-Kurs im Tennisclub Brugg, wo er seit bald 35 Jahren als Juniorentrainer tätig ist, an. Die Lektionen liefen laut dem 65-Jährigen gut an und sind bis heute beliebt. «Die Mehrheit der heutigen Kursteilnehmerinnen ist seit dem Beginn dabei», freut er sich.

Neulinge und Profis können zusammenspielen

Auf die Frage, was den Reiz am Taiji Bailong Ball ausmache, verweist Siegenthaler als erstes auf die Gemeinschaft. «Das gemeinsame Bewegen und Spielen macht den Sport attraktiv.» Der Brugger fügt hinzu:

«Taiji Bailong Ball kann man in jeder Lebenslage spielen.»

Sechs- bis 90-jährige Frauen und Männer würden das TBB ausüben können. Die Intensität des Sports könne man den Bedürfnissen der Spielenden anpassen. «Es kann auch im Sitzen gespielt werden.» Als weiteren Vorteil sieht er die harmonischen Bewegungen.

Martina Dölling (rechts) und Lenah Signer spielen seit mehreren Jahren Taiji Bailong Ball. Sandra Ardizzone (18. Januar 2022)

Wichtig ist für den Trainer, dass Neulinge sofort in den Sport einsteigen können. «Auch nach einer Lektion kann man gemeinsam spielen», betont er. Um dies zu beweisen, darf sich die Journalistin am TBB versuchen. Mit einem weichbespannten Schläger kann sie den Ball nach dem gemeinsamen Training, das in Brugg aus Einwärmen, Einspielen alleine im sogenannten Soloplay und gemeinsamem Multiplay mit und ohne Netz besteht, auf der Vorhand gut und der Rückhand etwas weniger gut abnehmen. Zum gemeinsamen Spiel reicht es aus. «Nach weiteren Lektionen würde es noch besser klappen», verspricht Siegenthaler.

Unter der Anleitung von Freddy Siegenthaler und mit Tipps der Kursteilnehmerinnen macht die Journalistin erste Erfahrungen im Taiji Bailong Ball. Sandra Ardizzone (18. Januar 2022)

Der Trainer und die Spielerinnen wünschen sich mehr Teilnehmende

«Ich liebe, wie vielfältig das Taiji Bailong Ball ist», schwärmt Martina Dölling. Die 55-Jährige ist seit dem Kursstart 2013 Teil der Brugger TBB-Truppe. «Auch zu Hause kann ich alleine spielen oder einfach meinen Schläger und den Ball mitnehmen», fügt die Würenlingerin an. Das schätzt auch Lenah Signer. Zu Hause spielt die Villnacherin oft mit Musik. Die 57-Jährige meint weiter:

«Taiji Bailong Ball ist für mich auch meditativ.»

Marlyse Hubeli (Mitte) ist als 84-Jährige die älteste Teilnehmerin. Sandra Ardizzone (18. Januar 2022)

Marlies Milewski (77) und Marlyse Hubeli (84) sehen den wöchentlichen Kurs als Ergänzung und Abwechslung zum Tennis. Hubeli sagt: «In der Gruppe haben wir es immer lustig.» Ein Nicken geht durch die Runde. «Wir akzeptieren einander», sagt die 66-jährige Olga Gasser zustimmend. Über neue Mitglieder würden sich die Frauen freuen.

Auch Freddy Siegenthaler hofft zukünftig auf mehr Teilnehmende. «Alters- und verletzungsbedingt gibt es eine gewisse Fluktuation», erklärt er. Maximal seien an den Trainings etwa zehn Personen dabei. «Sechs Spielerinnen bilden die Kerngruppe, die wöchentlich auf dem Platz steht.» Willkommen seien an den Kursen, die jeweils dienstags von 11.15 bis 12.15 Uhr in der Halle des TC Brugg stattfinden, alle Erwachsenen. Aktuell gilt 2G und Maskenpflicht. Anmeldungen nimmt Freddy Siegenthaler unter fstennis@gmx.ch entgegen.

