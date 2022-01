Streit um Schadenersatz nach Konkurs des Fensteranbieters

Bundesgericht Nach Konkurs des Fensteranbieters: Streit um Schadenersatzforderung von 270'000 Franken Der ehemalige Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer der BL Fenster AG mit Hauptsitz in Veltheim zieht ein Urteil des Aargauer Versicherungsgerichts vor Bundesgericht. Mit Erfolg. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Der Hauptsitz der BL Fenster AG befand sich in Veltheim. Im August 2017 wurde der Konkurs eröffnet. mhu (16. August 2017)

Der Konkurs hat überrascht damals im August 2017, hat für Aufsehen gesorgt und die Region bewegt. Viele wussten nicht, wie es um die BL Fenster AG stand, äusserten ihr Bedauern. Über 60 Mitarbeitende verloren ihre Stelle. Sie standen vor verschlossenen Türen, als der Betrieb eingestellt wurde am Hauptsitz in Veltheim sowie am Produktionsstandort in Brugg. Noch im 2014 waren die Kapazitäten ausgebaut worden.