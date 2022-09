Clown Sasso: Scherzer rollt Geschichte seines Grossvaters auf

Bühne «Zu Hause war es nicht immer lustig»: Ein Aargauer rollt die Geschichte seines Grossvaters auf – dem Clown Sasso Nach einer Jugend im Waisenhaus startete Otto Lutz seine Karriere beim Zirkus. Fast 100 Jahre später hat Enkel Beny Ruhstaller aus Scherz das Leben des Künstlers rekonstruiert und über Tabuthemen seiner Familie gesprochen. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Bei sich zu Hause richtete Enkel Beny Ruhstaller eine «Gedenkecke» zu Clown Sasso ein. Hier findet sich auch dessen Konzertina. Bild: Alex Spichale

Auf dem ganzen Tisch stapeln sich Unterlagen. Neben Skripten für Sketches, verblichenen Werbeplakaten und einem selbstgeschriebenen Walzer liegen diverse schwarz-weisse Bilder. Sasso als Truppenunterhalter, Sasso als Zauberer, Sasso in seiner Hauptrolle als Musikclown. 16 Instrumente spielte der Mann mit dem breiten Lächeln, die meisten davon baute er selbst.

Musikclown Sasso beherrschte 16 Instrumente. Bild: zvg

Mit seinem Markenzeichen, einer hölzernen Konzertina, zeigt ihn an diesem Tag auch ein aufgeklapptes Fotoalbum. Beny Ruhstaller tippt auf das Buch und sagt:

«Das Album habe ich erst vor kurzem vom zweiten Mann meiner Mutter bekommen. Es bestätigt fast alle ihre Erzählungen über meinen Grossvater.»

Für den 63-Jährigen ist es ein Glücksgriff. Seit 2018 versucht er intensiv, das Leben von Sasso zu rekonstruieren.

Dessen künstlerischer Nachlass hatte die Mutter des Immobilien-Treuhänders ihm vor ihrem Tod vor fast zehn Jahren übergeben. In seinem Wohnhaus in Scherz richtete er damit eine «Gedenkecke» für die Familie ein.

Über mehrere Jahre sammelt Ruhstaller Material zu seinem Grossvater. Bild: Alex Spichale

Doch nach ersten Recherchen wurde schnell klar – das Erbe erzählte nur einen kleinen Teil der Geschichte des Clowns. «Über seine Jugend und künstlerischen Anfänge wussten wir am Anfang wenig», erinnert sich Ruhstaller.

Zuerst zeigten sich die Nachforschungen harzig. Erst die enge Zusammenarbeit mit einer Historikerin, diversen Gesprächen mit Familienangehörigen sowie dem Artisten- und Musikverband «Sicher wie Jold» brachten Ruhstaller weiter.

Zur Geschichte des Namens besteht eine Theorie

Bereits in jungen Jahren war Sasso ins Showgeschäft eingestiegen. 1908 unter dem bürgerlichen Namen Otto Lutz geboren, musste der damalige St.Galler früh ohne seine Familie auskommen. 1922 entzog das Waisenamt Rheineck den Eltern das Sorgerecht für ihn und seine ältere Schwester Hulda und steckte die beiden ins Waisenhaus. Mit 16 Jahren sollte Otto Lutz eine Malerlehre absolvieren.

Die meisten seiner Instrumente baute der Clown selbst. Bild: zvg

Nach sechs Monaten packte er dort jedoch seine Sachen – und stieg laut dem selbstverfassten Lebenslauf beim Zirkus Bauer als Pferdebursche ein. In Ruhstallers Dokumentation wird der junge Sasso zitiert:

«Bis Ende der Saison konnte ich Clown-Entrées machen.»

Was bei seinem Grossvater die Faszination für das Zirkusleben ausgelöst hatte und wie Zauberer Jean Beckerelli und Musikclown Ferry Schluep zu seinen Vorbildern wurden, lässt sich nicht mehr eruieren.

Ähnlich sieht es beim Künstlernamen von Otto Lutz aus. Ruhstaller sagt: «Er hat anfänglich verschiedene Namen verwendet, war auch mal ‹Mister Klirr› oder ‹Mister Bluff›.» Eine mögliche Theorie sei, dass die Idee für den Namen von der um 1920/30 vielfach verbauten Zapfsäule Sasso stammt. In einem seiner Programme wirbt der Künstler mit «Sasso – Tankstelle für Humor».

Sicher ist, dass auf die erste Saison viele weitere folgten: Sasso trat bei diversen Schweizer Zirkussen auf und erlernte Disziplinen von der Luftakrobatik bis zum Papierreissen.

Fester Bestandteil der Auftritte von Sasso war das Papierreissen. Bild: zvg

An diese Unternehmen wandte sich Ruhstaller während der Recherche – doch ohne Antworten auf seine Fragen zu bekommen.

Alleinunterhalter bestritt ein zweistündiges Programm

In der Winterzeit hielt sich Sasso jeweils mit Tanzkursen und einem selbstgebauten Kasperlitheater über Wasser. Während des Zweiten Weltkriegs kam er als offizieller Truppenunterhalter zum Zug.

1937 heiratete Sasso Bertha Odermatt. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor – Tochter Ruth und der bereits mit vier Jahren verstorbenen Bernhard. Das Paar führte ein eher schwieriges Zusammenleben, das von Tabletten, Alkohol und Geldprobleme geprägt war.

Vor allem in jungen Jahren schlug sich Sasso mit einem Kasperlitheater durch. Bild: zvg

Häufig musste Beny Ruhstaller als Kind für die Grosseltern Medikamente oder Zigaretten einkaufen. Rückblickend sagt der Scherzer:

«Seine Frau hat lange Zeit den Brotjob übernommen. Von der Kunst leben konnte er wohl vor allem im letzten Drittel seines Lebens, als Sasso zur Marke geworden war.»

In dieser Zeit bot er ein rund zweistündiges Programm, das aus Witzen, musikalischen Einlagen, Zaubertricks, Sandmalen und Papierreissen bestand.

Sasso beherrschte verschiedene künstlerische Disziplinen: darunter auch Zauberei. Bild: Alex Spichale

Zu Hause malte er zusätzlich Bilder und schuf Holzskulpturen. Als Alleinunterhalter stand Sasso insbesondere in der Zentral- und Ostschweiz sowie in Zürich, aber auch im Welschland auf der Bühne.

Der Clown war gefragt: Sasso trat in bekannten Etablissements wie dem Bernhard Theater in Zürich oder auf Feiern wie dem Swissair-Ball auf, aber auch in Kindersendungen des Schweizer Radio und Fernsehens.

Die Aufnahme eines der wenigen Tondokumente von Clown Sasso. Video: Youtube/Jürg Wüthrich

Nur wenige Tonaufnahmen und eine einzige Filmsequenz sind laut Ruhstaller bis heute erhalten.

Seine Enttäuschung liess er Ruth spüren

Als ältester der drei Enkel besuchte Beny Ruhstaller selbst noch Auftritte von Sasso. Sein fünf Jahre jüngerer Bruder sei «ganz wenig» dabei gewesen, die kleine Schwester kennt den Grossvater nur aus den Erzählungen. Im Privaten erlebte Ruhstaller den Mann, der nie Autofahren gelernt hatte und mit seinen Koffern jeweils mit dem Zug zu den Engagements fuhr, als unnahbar.

Die beiden Koffer standen mit Sasso gemeinsam auf der Bühne. Bild: Alex Spichale

«Er war ein Künstler, der mit seiner Arbeit oder seinem Hobby, den Briefmarken, beschäftigt war.» Die Reserviertheit gegenüber dem Enkel hatte aber wohl einen bestimmten Grund. Ruhstaller sagt nüchtern:

«Ich war Teil des Problems. Ich war anfänglich im Weg.»

Denn eigentlich hätte Mutter Ruth ebenfalls eine Bühnenkarriere anstreben sollen. Ruth Lutz tanzte Ballett und absolvierte eine einer KV-Lehre ähnliche Ausbildung. «Mein Grossvater hatte den starken Wunsch, dass sie in seine Fussstapfen tritt und hat das auch vorbereitet», sagt der Scherzer. Doch mit knapp 20 Jahren – damals nicht einmal volljährig – wurde Sassos Tochter schwanger und musste heiraten.

Sasso (schwarzer Mantel) verbrachte anlässlich seines 59. Geburtstags einen Abend mit Kollegen und seiner Tochter Ruth (ganz rechts). Bild: zvg

Seine Enttäuschung liess er Ruth Lutz spüren. «Beim Grossvater zu Hause war es nicht immer lustig», erzählte Ruhstallers Schwester rückblickend. Später gab Ruth Lutz vereinzelt Auftritte als «Sassina».

Originalplakat einer Abendvorstellung im Casino Zug. Bild: zvg

So richtig bewusst sei ihm die frühe Schwangerschaft erst geworden, als er begann, die Familiengeschichte aufzurollen. Ruhstaller sagt:

«Meine Mutter war mit 30 Jahren sehr jung, als ihr Vater starb. Und ich war schon 10.»

Erst vor zwei Monaten sprach Ruhstaller mit seinem Vater, der bei der Hochzeit noch keine 19 Jahre alt gewesen war, über die Beziehung zu Ruth Lutz – und frühere Tabuthemen. «Ich frage ihn simple Sachen, die ich bis dahin aber nicht wusste: Wie habt ihr euch überhaupt kennen gelernt?»

Der allerletzte Auftritt fand im Juni 1967 statt

Während der Kriegsjahre trat Sasso als offizieller Truppenunterhalter auf. Bild: zvg

Nichtsdestotrotz sei seine Mutter stolz auf die Arbeit ihres Vaters gewesen. Auch Beny Ruhstaller geht es ähnlich. Er habe sich – in eigenen Worten – mit Freude, Respekt und «Gwunder» auf die Suche nach der Vergangenheit des Künstlers gemacht:

«Es fasziniert mich, dass jemand, der es selbst schwer hatte, andere zum Lachen bringt.»

Das tat Sasso bis fast zum Schluss. Auch als ihn der Lungen- und Prostatakrebs, dem er 1968 im Alter von nur 60 Jahren erlag, bereits sichtlich zeichnete, stand er noch regelmässig auf der Bühne. Seinen allerletzten Auftritt gab Sasso im Juni 1967.

Mittlerweile hat Ruhstaller so viel Material über seinen Grossvater gesammelt, dass «man ein Buch schreiben könnte». Ausschliessen will der 63-Jährige diese Option nicht. Zuerst soll aber ein anderes Projekt promotet werden: Vor kurzem ging die Website www.clown-sasso.ch online.

Hier kann man die Lebensgeschichte des Künstlers nachlesen, die einzige noch vorhandene Filmaufnahme ansehen und auch weitere Informationen zum Clown einreichen. So könnte die Geschichte von Sasso um ein weiteres Puzzle reicher werden.

