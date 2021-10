Brugg: So will die Regionalpolizei im Jahr 2022 aufrüsten

Budget 2022 Strassensperren und neue Geräte: So will die Regionalpolizei Brugg aufrüsten Bei der Abstimmung über das Budget 2022 geht es in Brugg auch um die Anschaffung von Strassensperren. Dabei handelt es sich um ein Modell, das im Prophetenstädtchen schon ausprobiert wurde. Der Polizei-Chef sagt, wann sie zum Einsatz kommen und wofür sonst noch Geld ausgegeben wird. Claudia Meier Jetzt kommentieren 21.10.2021, 17.00 Uhr

Am Stadtfest Brugg im Sommer 2019 hat die Regionalpolizei Brugg die Strassensperren City Safe bereits ausprobiert.

Claudia Meier

(15. August 2019)

Sie sind handlich und einfach zu transportieren, können im Notfall – etwa bei einem Amokfahrer – aber Leben retten: Die Rede ist von sogenannten Strassensperren, welche die Polizei an Veranstaltungen im Freien zum Schutz des Publikums einsetzt.

Geht es nach der Regionalpolizei (Repol) Brugg, sollen in kommenden Jahren solche Strassensperren vom Typ Citysafe in der Höhe von 40'000 Franken angeschafft werden. Das steht im Budget 2022 der Einwohnergemeinde Brugg, über welches das Stadtparlament an seiner Sitzung am Freitagabend abstimmen wird. Die Repol hat die Strassensperren Citysafe am letzten Brugger Stadtfest im Sommer 2019 bereits ausprobiert. Offenbar war die Polizei mit der Handhabung zufrieden.

Für Einsätze an regelmässigen Anlässen im Stadtzentrum

Denn mit dem im Budget eingestellten Betrag sollen sechs solcher Strassensperren beschafft werden, wie Repol-Chef Andreas Lüscher erklärt. Geplant sei, diese Sperren zur Sicherung bei den regelmässigen Anlässen im Zentrum (zum Beispiel an Märkten) einzusetzen. Für grössere Anlässe würden weiterhin zusätzliche Sperren oder andere Mittel eingesetzt, fügt Andreas Lüscher an.

Andreas Lüscher, Chef der Regionalpolizei (Repol) Brugg. Janine Müller

Mit anderen Worten: Schon von der kleinen Stückzahl her könnten die Citysafe die während des Jugendfests auf den grossen Zugangsstrassen quergestellten Lastwagen nicht ersetzen. Sie sind deshalb viel mehr als Ergänzung für Einsätze an kleineren Zugänge zu verstehen.

Kontrollschilder soll einfacher erkannt werden

Mit insgesamt sechs neuen Geräten will die Repol Brugg auch bei der Verkehrsüberwachung aufrüsten. Die Beschaffung in der Höhe von insgesamt 60'000 Franken erfolgt je hälftig in den Jahren 2022 und 2021. Dabei handelt es sich um Schildererkennungskameras. Repol-Chef Lüscher erklärt, dass es hier um eine rein systembedingte, technische Anpassung der bisherigen Standorte in Brugg – beispielsweise analog Stahlrain – gehe.

Will heissen: Die Repol will bei der Kontrolle von Fahrverbotsmissachtungen effizienter werden. Um das zu erreichen, braucht es diese technische Umrüstung an den bereits bewilligten Standorten.

Ausbildung eines Aspiranten und Ersatz von Uniformen

Neben den Ausgaben für die Verkehrssicherheit und -kontrollen ist im Budget für den Korps-Aufbau der Repol ein Betrag in der Höhe von 50'000 Franken eingestellt für die Polizeiausbildung eines neuen Aspiranten.

Zum budgetierten Aufwand für den Uniformersatz von 30'000 Franken sagt der Repol-Chef: «Bei diesem handelt es sich um den jährlichen Ersatz abgenutzter und beschädigter Uniformteile für die ganze Mannschaft.» Also Hemden, Schuhe, Westen etc.