Brugg/Windisch: Pro Vindonissa feierte Jubiläum und ein Buch

Buchvernissage und Jubiläumsfeier Pro Vindonissa macht sich mit neuem Buch selbst ein Geschenk Die Gesellschaft Pro Vindonissa feierte am Samstag, 15. Oktober, ihr 125-Jahr-Jubiläum mit rund 50 Gästen. Beim Festakt im Rathaussaal in Brugg wurde der neue Geländeführer vorgestellt. Ina Wiedenmann 17.10.2022, 05.00 Uhr

Rahel Göldi (von links), Dave Roth, Georg Matter, Thomas Doppler und Sabine Deschler-Erb. Irene Hung-König

«Der FC Zürich, das Schweizer Taschenmesser, der Schweizer Bauernverband und Pro Vindonissa haben eine Gemeinsamkeit: Sie wurden in den Jahren 1896 und 1897 gegründet und blicken auf eine 125-jährige Geschichte zurück», eröffnete Co-Präsident Dave Roth die Jubiläumsveranstaltung am 15. Oktober im Rathaussaal in Brugg. Er begrüsste zahlreiche Ehrengäste und betonte die Bedeutung der Geschichte des römischen Legionslagers. Die Gesellschaft Pro Vindonissa setzt sich seit ihrer Gründung für die Erforschung, die Vermittlung und die Vernetzung von Vindonissa ein.