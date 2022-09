Die SBB macht eine Sanierung in der Unterführung am Bahnhof Brugg

Brugg/Windisch Veloabstellplatz wird saniert und soll danach wieder mit einem sicheren Gefühl betreten werden können Die SBB ordneten bis am 23. September eine Sanierung im Bahnhof Brugg beim Veloabstellplatz auf Windischer Seite an. Die Arbeiten laufen nach Plan. Noah Merz 22.09.2022, 05.00 Uhr

Der Veloabstellplatz beim Bahnhof Brugg wird saniert. Noah Merz

Der düstere Gang, besprühte Wände und dunkle Ecken im Veloraum beim Bahnhof Brugg führen laut den SBB bei manchen Passantinnen und Passanten zu unsicheren Gefühlslagen. Nun hat die Eisenbahngesellschaft gehandelt: Sie plante eine Sanierung beim Veloabstellplatz auf Windischer Seite vom 19. September bis 23. September.

«Das Reinigen und Streichen der Wände sorgt für mehr Helligkeit. Dadurch möchten wir unseren Kundinnen und Kunden ein wohleres und sicheres Gefühl durch den Raum vermitteln», sagt SBB-Mediensprecherin Sabrina Schellenberg.

Abstellplatz steht vier Tage nicht zur Verfügung

Der Veloabstellplatz wird insgesamt vier Tage gesperrt sein. Für alle Velofahrer stehen die gedeckten Abstellplätze auf Erdgeschoss-Ebene zur Verfügung. Fussgänger müssen Vorliebe mit der Treppe vor dem Coop-Shop nehmen.

Bisher haben sich nicht alle daran gehalten: Trotz dem Hinweis, das Betreten des Veloabstellplatzes zu unterlassen, sind die Absperrbänder weggerissen worden. Die SBB nahmen den Vorfall zur Kenntnis und reagierten entsprechend mit zusätzlichen Absperrbändern.

Am ersten Tag wurden die Reinigungsarbeiten vollendet. Die Malerarbeiten sind bereits in vollem Gange und dauern bis am 23. September, so Schellenberg. Danach, so hoffen die SBB, sollen die Passantinnen und Passanten ohne Zweifel den Veloabstellplatz wieder passieren können.