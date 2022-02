Reisebüros in Brugg und Windisch erleben Buchungsboom

Brugg/Windisch Reisebüros erleben Buchungsboom: Viele zieht es – wieder – in die Ferne Die Reisebüros in Brugg und Windisch sagen, wie die Stimmung ist und welches die beliebten Ferienziele sind. Michael Hunziker 24.02.2022, 05.00 Uhr

Klippen und Strand der Mittelmeerinsel Ibiza im Sommer: Die Reiselust ist gross bei den Schweizerinnen und Schweizern. iStockphoto

Die Schweiz ist schön. Aber wie wäre es, wieder einmal einen fernen Ort zu erkunden, eine fremde Kultur kennen zu lernen, die einheimischen Spezialitäten zu geniessen, im türkisblauen Wasser zu baden? Wen hat in den vergangenen beiden Coronajahren nicht – zumindest dann und wann – das Fernweh geplagt? Offenbar einige, wie eine Umfrage bei vier Reisebüros in Brugg und Windisch zeigt.

Es sei zu spüren, dass die Menschen ein grosses Nachholbedürfnis haben, sagt Sandra Röthenmund, Geschäftsführerin von Island Tours in Brugg, dem Spezialisten für Ferien in Island und in Skandinavien. Seit etwa Mitte Januar habe das Interesse nach Reisen in den Norden stark angezogen:

«Wir haben fast dreimal so viele Buchungen im Vergleich zu den letzten beiden Jahren.»

Stark gefragt seien alle Arten von Reisen, aber auffällig sei die Nachfrage nach höheren Hotel- und Mietwagenkategorien, führt Sandra Röthenmund aus. Festzustellen sei, dass die Kunden ein höheres Ferienbudget haben, weil sie die letzten zwei Jahre nicht gross reisen konnten, «oder man gönnt sich aus diesem Grund nun einfach mehr».

Empfehlen kann die Geschäftsführerin alle Reisen in den Norden – vor allem auch in der Nebensaison, da die Sommermonate schon stark gebucht sind: «Weniger Leute und günstigere Preise.» Es sei denn auch, antwortet sie auf die Frage nach den Herausforderungen, nicht ganz einfach, genügend Unterkünfte zu finden im Juli und August. Aber: «Wir sind einfach nur froh, dass das Geschäft wieder läuft und wir normal arbeiten können. Wir sind sehr zufrieden mit der derzeitigen Situation.»

Die Situation in der Ukraine sorgt für Verunsicherung

Die Kunden befassen sich wieder mit Reise- und Ferienplänen, stellt auch Peter Knecht fest, Geschäftsführer von Columbus Tours in Brugg, dem Spezialisten für ausgewählte Reisen für Golfer. Die Situation gegenüber den beiden Vorjahren erhole sich zunehmend. Allerdings herrsche nach wie vor eine Verunsicherung betreffend die unterschiedlichen Einreisebestimmungen sowie neu die unsichere Entwicklung in der Ukraine. Gerade durch diese habe sich die Stimmung in seinem Reisebüro von zuversichtlich auf verhalten optimistisch gewandelt.

Peter Knecht ist Geschäftsführer von Columbus Tours in Brugg. zvg

Beliebte Feriendestinationen sind laut Knecht das Festland Spanien, die Balearen und die Kanarischen Inseln sowie Portugal. Bei den Zielen in Übersee gefragt seien die Dominikanische Republik, Mauritius sowie die USA.

TUI freut sich über steigende Buchungseingänge

Die Stimmung ist gut, die Reiselust sehr gross, heisst es bei Anbieter TUI, der eine Filiale am Brugger Neumarktplatz betreibt. Es sei eine Freude, die verschiedenen Reisewünsche zu ermöglichen. «Unsere Kundinnen und Kunden setzen sich nun mit ihrer Ferienplanung 2022 auseinander und buchen für den Frühling, Sommer und teilweise bereits für den nächsten Winter», sagt Mediensprecherin Milica Vujcic. Die im Sommer beliebten Ferienziele auf der Kurzstrecke seien die griechischen Inseln, allen voran Kreta, Rhodos und Kos, die Balearen mit Mallorca, Ibiza und Menorca sowie die Südtürkei. Auf der Fernstrecke geht TUI von einer Erholung aus bei der Nachfrage für die USA und Kanada.

Seit Anfang Februar und insbesondere seit den letzten Lockerungsankündigungen des Bundesrats seien ein deutlich positiver Trend sowie steigende Buchungseingänge zu verzeichnen, führt Milica Vujcic aus. Zwar sei das Niveau gesamthaft noch geringer als vor der Krise. Dennoch sei der Start ins 2022 klar besser als im Vorjahr. TUI rechnet damit, dass die Nachfrage mit weiteren Lockerungen zusätzlich zunimmt:

«Wir erwarten, dass die Buchungen in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter ansteigen werden und dass dies ein gutes Reisejahr wird.»

TUI habe die Pandemie genutzt, fügt die Mediensprecherin an, um die Arbeitsprozesse zu optimieren.

Tui betreibt eine Filiale am Neumarktplatz in Brugg. gri (2. Oktober 2020)

Reisen werde in diesem Jahr zwar sehr gut möglich sein, vermutlich aber verbunden mit einem administrativen Aufwand durch Formulare oder Zertifikate, fasst Milica Vujcic zusammen.

Auf Schnäppchen zu hoffen, ist nicht empfehlenswert

Dass inzwischen zahlreiche Länder weltweit mittlerweile «so gut wie» alle Restriktionen gestoppt haben, wirkt sich positiv auf das Interesse der Kundschaft und auf deren Reisebereitschaft aus, lautet das Fazit von Fernreise-Spezialist Knecht Reisen mit Sitz in Windisch. Oder anders gesagt: Im Alltagsgeschäft feststellbar seien die sich häufenden positiven Anzeichen wie Grenzöffnungen, vereinfachte Einreiseverfahren oder das Wegfallen von Quarantäne- und Testauflagen. Und nachdem der Bundesrat vergangene Woche flächendeckend die Aufhebung des grössten Teils der Einschränkungen im eigenen Land bekanntgegeben habe, könnten Reiseveranstalter einen Buchungsboom erleben.

Matthias Reimann ist Mediensprecher von Knecht Reisen. zvg

Die Stimmung bei Konsumentinnen und Konsumenten unterscheide sich denn auch deutlich von jener zum gleichen Zeitpunkt 2021 oder gar 2020. «Das Interesse am Reisen ist in den letzten paar Wochen enorm gewachsen und wir sind zuversichtlich, dass das Reisegeschäft nun wieder Fahrt aufnimmt», sagt Mediensprecher Matthias Reimann. Und:

«Herr und Frau Schweizer verspüren wieder viel Reiselust.»

Vereinzelt habe es Tage gegeben mit mehr Buchungen als im Vergleichszeitraum 2019. Besonders gefragt seien USA, Kanada, Karibik, Australien, die Länder im südlichen Afrika, Indischer Ozean, Skandinavien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei, Ägypten.

Die heute verfügbaren Reisearten haben sich laut Reimann gegenüber der Zeit vor der Pandemie nicht grundlegend verändert. Sowohl Individual- wie auch Gruppenreisen seien weiterhin möglich. Was sich teilweise aber deutlich gewandelt habe, sei die Verfügbarkeit des Reiseangebots. So seien beispielsweise Flugkapazitäten noch längst nicht auf ein Niveau von Ende 2019 zurückgekehrt. Vielerorts seien Hotel-Kapazitäten bereits knapp geworden, auch Mietwagen und Camper seien äusserst stark nachgefragt. «Darum empfehlen wir unseren Kunden, sich jetzt Gedanken zum Wunschferienziel zu machen und uns rechtzeitig für ihre Ferienplanung aufzusuchen. Durch kurzfristiges Buchen auf vermeintliche Urlaubsschnäppchen zu hoffen, ist nicht empfehlenswert.»

Die USA – hier New York – sind ein beliebtes Reiseziel. mhu