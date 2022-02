Polizei stellt die Kameras zur Verkehrsüberwachung ab

Brugg/Windisch Ein Urteil mit Folgen: Regionalpolizei Brugg nimmt Kameras zur Verkehrsüberwachung ausser Betrieb Ein Urteil des Bezirksgerichts in Baden hat Auswirkung auch auf die Gemeinden Brugg und Windisch. Andreas Lüscher, Chef der Regionalpolizei (Repol) sagt, warum die Verkehrsüberwachung mittels Kamera eingestellt wird. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Windisch wurde eine Kamera montiert an der Dohlenzelgstrasse unterhalb des Gemeindehauses. mhu (5. Juni 2020)

Dem Fahrverbot zu wenig Beachtung geschenkt, von der Überwachungskamera erfasst worden und eine Busse kassiert? Die eine Autofahrerin oder der andere Autofahrer hat diese Erfahrung schon gemacht. Aber muss – künftig – tatsächlich ins Portemonnaie gegriffen werden? Für Aufsehen – und Verunsicherung – sorgt ein Urteil des Bezirksgerichts in Baden.

Dieses sprach eine Autofahrerin frei, die sich im September des vergangenen Jahres mit einer Einsprache erfolgreich gegen eine Busse von 100 Franken gewehrt hatte. Sie soll in Ennetbaden ein Fahrverbot missachtet haben. Für die Verkehrsüberwachungskamera der Stadtpolizei, lautete die Begründung des Gerichts, fehle aber eine rechtliche Grundlage.

Verfahren werden nicht mehr weiter bearbeitet

Die Staatsanwaltschaft Aargau erliess nun «in allen Verfahren mit unzulässigen Überwachungskameras eine Nichtanhandnahmeverfügung», sagte Oberstaatsanwalt Daniel von Däniken letzte Woche gegenüber dem «Badener Tagblatt», das ebenfalls zu CH Media gehört. Will heissen: Es würden nicht nur Verfahren zu den drei fix installierten Fahrverbot-Kameras in Baden nicht weiter bearbeitet, sondern zu allen von den Aargauer Regionalpolizeien eingesetzten Kameras.

Wie handhabt die Regionalpolizei (Repol) Brugg den Umgang mit den Verkehrsüberwachungskameras? «Nachdem uns das begründete Urteil des Bezirksgerichts Baden vorlag, nahmen wir auf operativer und politischer Stufe eine Lagebeurteilung vor und entschieden aufgrund unserer aktuellen Einschätzung der Rechtslage, die Verkehrsüberwachung mittels Kamera sofort und bis auf weiteres einzustellen», antwortet Repol-Chef Andreas Lüscher auf die entsprechende Frage.

Auch herkömmliche Videokameras eingesetzt

Gemäss der Staatsanwaltschaft Aargau besteht konkret keine genügende gesetzliche Grundlage zur Überwachung von Fahrverboten mittels Systemen zur automatischen Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung, kurz AFV. Eine – mobile oder stationäre – AFV-Kamera erfasst die Kontrollschilder eines Fahrzeugs und gleicht sie innert Sekunden mit einer Datenbank ab. Geschlossen werden kann auf die Identität des Fahrzeughalters genauso wie auf Zeitpunkt, Fahrtrichtung oder sogar Fahrzeuginsassen.

Andreas Lüscher ist Chef der Regionalpolizei Brugg. jam (27. Januar 2020)

Die Regionalpolizei Brugg habe zur Überwachung von Fahrverboten in den Gemeinden Brugg und Windisch bis Mitte Januar dieses Jahres sowohl Kamerasysteme mit automatisierter Erfassung und Abgleich von Kontrollschildern – also sogenannte AFV – als auch herkömmliche Videokameras eingesetzt, deren Bilder manuell ausgewertet werden, führt Repol-Chef Lüscher aus.

Laut «Badener Tagblatt» machte Regierungsrat und Polizeidirektor Dieter Egli (SP) die Aargauer Gemeinden und die Chefs der Regionalpolizeien mit einem Schreiben darauf aufmerksam, dass keine Rechtsgrundlage für den Einsatz von AFV-Systemen zur Überwachung von Fahrverboten bestehe, dass die mittels solcher Systeme erlangten Beweise im Strafverfahren nicht verwertet werden dürfen.

Der Brugger Repol-Chef Andreas Lüscher hält fest: «Wir werden uns dafür einsetzen, dass gemeinsam mit dem Kanton Lösungen gesucht werden, die den für die Verkehrsüberwachung zuständigen Vollzugsorganen eine wirkungsvolle und effiziente Erfüllung ihrer Kontrollaufgaben erlauben.»

Mit Überwachung gegen den Schleichverkehr

Rückblick: Die Regionalpolizei Brugg verfügt über fixe Kameras in der Brugger Altstadt und erwarb im 2015 eine mobile Kamera für die Überwachung der Fahrverbote an der Habsburgerstrasse sowie am Stahlrain. Im 2021 sind am Stahlrain pro Monat im Durchschnitt um die 100 Verkehrsteilnehmende mit je 100 Franken gebüsst worden wegen Missachtung des Fahrverbots Richtung Zentrum.

Insgesamt sind die Busseneinnahmen sämtlicher Kameras auf dem Brugger Stadtgebiet in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken, von knapp 162'000 Franken im 2019 auf rund 151'000 Franken im Jahr drauf.

Das Fahrverbot an der Habsburgerstrasse in Brugg wurde videoüberwacht mhu (22. Juni 2015)

Im benachbarten Windisch ist im Frühling 2020 eine Kamera an der Dohlenzelgstrasse unterhalb des Gemeindehauses installiert worden. Während neun Monaten wurden 3000 Bussen à 100 Franken ausgestellt, im vergangenen Jahr sank der Betrag signifikant, zitierte die «Aargauer Zeitung» im letzten Oktober Gemeindepräsidentin Heidi Ammon.

Aus dieser Entwicklung schlossen die Verantwortlichen, dass die Kontrollstelle in der Zwischenzeit bekannt ist, das richtige Instrument gefunden wurde und die Dohlenzelgstrasse markant weniger als Ausweichstrecke benutzt wird. Im Kampf gegen den Schleichverkehr in den Quartieren wurde in Windisch im vergangenen Jahr auch eine Kamera an der Kestenbergstrasse montiert, eine weitere Kamera wurde bestellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen