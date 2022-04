Brugg: Neuer Biogas-Preisanstieg der IBB wirft Fragen auf

Brugg/Windisch Neuer Biogas-Preisanstieg wirft Fragen auf: Es kommt nicht aus dem Ausland, sondern aus der lokalen Kläranlage Ein Kunde will wissen, warum die Brugger Energieversorgerin bei der Teuerung per 1. April für Gas aus der ARA Wasserschloss mit dem Krieg argumentiert. Er kritisiert die intransparente Preispolitik. Die IBB nimmt Stellung. Seit Mitte 2021 ist der Biogaspreis um 65% gestiegen. Claudia Meier Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Biogas-Aufbereitungsanlage in der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Wasserschloss in Windisch. Michael Hunziker (22. März 2017)

Die Ankündigung der Brugger Energieversorgerin IBB war kein Aprilscherz: Denn ab Freitag, 1. April, steigt der Preis für das Produkt 100% Biogas von 18, 522 auf 22,706 Rp/kWh (exklusive Mehrwertsteuer). Und dieser Preisanstieg von 22,6% ist nicht der erste in den vergangenen Monaten.

Ein IBB-Kunde, der seinen Namen nicht in der AZ lesen will, sagt, dass sich der Gaspreis im vergangenen halben Jahr fast verdoppelt habe. Dadurch entstünden ihm Mehrkosten von zirka 1000 Franken pro Jahr.

Krieg sollte keinen Einfluss auf regionales Biogas haben

Was den Kunden besonders stört, ist, dass der Preisanstieg beim Biogas mit Russland und den Folgen des Kriegs in der Ukraine begründet wird. Dabei stamme das Biogas vor allem aus den regionalen Kläranlagen. Überhaupt sei die Preispolitik der IBB intransparent.

Die ARA Wasserschloss Windisch wurde mit dem «Best Architects 22 Award» ausgezeichnet worden. zvg

Auf ihrer Website schreibt die IBB: «Unser Biogas stammt aus den regionalen Anlagen ARA Wasserschloss in Windisch und ARA Laufäcker in Turgi sowie dem Ausland.» Das Standard-Erdgas der IBB beinhaltet 15% Biogas aus Europa und der Schweiz.

Im Angebot sind auch Erdgasprodukte mit 25 oder 50% Biogas-Anteil, das von der lokalen Abwasserreinigungsanlage Wasserschloss direkt ins Netz eingespeist wird. Dieses Biogas ist laut IBB-Sprecherin Margot Keist von der CO 2 -Abgabe befreit. Auf die Kritikpunkte des Kunden angesprochen hält Keist fest:

«Der Biogaspreis setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: der physikalische Wert, der dem Erdgas entspricht, und dem ökologischen Mehrwert, der durch die zusätzlichen Kosten für die ökologische Aufbereitung entsteht.»

Denn physikalisch gesehen unterscheiden sich Erdgas und Biogas nicht. Steige nun, so Keist, der Erdgaspreis, steige auch der physikalische Wert und damit der Biogaspreis. Der ökologische Mehrwert hingegen verändere sich nicht. Die IBB-Sprecherin fügt an: «Bei den nun weltweit stark steigenden Erdgaspreisen ist somit leider auch der Biogaspreis entsprechend gestiegen.»

Preise für Biogas steigen weniger stark als für Erdgas

Die IBB habe diese Problematik erkannt und wende, so Keist, folgende Regeln bei der Biogas-Preisberechnung an: Einerseits werde die aktuelle CO 2 -Abgabe von 2,34 Rp/kWh (inklusive Mehrwertsteuer) per 1. Januar 2022 für den Biogasanteil nicht weitergegeben, da lokal produziertes Biogas CO 2 -befreit sei. Andererseits würden Erdgas-Preisveränderungen nur noch reduziert verrechnet, sodass die IBB-Erdgasprodukte mit einem Biogasanteil weniger stark steigen als das reine Erdgasprodukt.

Zum Vergleich: Das Produkt mit 100% Erdgas verteuert sich von 13,925 auf 18,425 Rp/kWh (exklusive Mehrwertsteuer), was einem Preisanstieg von 32,3% entspricht. Die IBB-Sprecherin ergänzt:

«Transparenz ist uns ein Anliegen, deshalb werden wir unsere Biogas-Kundinnen und -Kunden nochmals anschreiben.»

Der Preis für 100% Biogas hat sich laut Margot Keist zwischen Mitte 2021 und 1. April zwar nicht verdoppelt, jedoch «leider» um 65% verteuert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen