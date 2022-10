Das Bettenfachgeschäft in Brugg/Windisch hat einen neuen Besitzer

Brugg/Windisch Neue Betreiber des Bettenfachgeschäfts: «Für viele Leute ist das Schlafzimmer immer noch ein Tabuthema» Theodor Ryser fing mit Mitte 50 noch einmal ganz neu an. Gemeinsam mit Andrea Müller führt er seit diesem Sommer das Betten-Studio-Brugg-Windisch beim Campus. Die beiden berichten, wie die ersten Monate liefen, was sie verändert haben und warum man das Kissen nach vier Jahren wechseln sollte. Deborah Bläuer 25.10.2022, 05.00 Uhr

Theodor Ryser und Andrea Müller sind ein eingespieltes Team. Mathias Förster

Mit 56 begann Theodor Ryser nochmals ganz von vorne. Als er auf Stellensuche gewesen sei, habe er sich einige Gedanken gemacht, erklärt Ryser, der zuvor als Verkäufer in einem Bettenfachgeschäft gearbeitet hatte. Er stellte sich die Fragen: «Was will ich erleben? Was will ich tun?»

Dabei kam die Idee auf, sich selbstständig zu machen; selbst entscheiden zu können, selbst hinzustehen. Als er erfuhr, dass das Betten+Relax-Studio W. Wächter beim Campus in Brugg/Windisch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger suchte, fiel der Entschluss, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Ryser übernahm das Geschäft am 1. Juli 2022.

Vieles ist anders geworden, die Lieferanten sind geblieben

Seither hat sich hier einiges verändert. So entfernten Theodor Ryser und Mitarbeiterin Andrea Müller Trennwände und Gestelle und gestalteten den Laden luftiger und offener. Sie fügten das eine oder andere Dekorationselement hinzu und platzieren mehrheitlich flache Gegenstände in den Schaufenstern, damit die vorbeigehenden Leute in den Laden einsehen können. Auch wurde das Geschäft in Betten-Studio-Brugg-Windisch umbenannt. Die Lieferanten wurden hingegen alle übernommen sowie um drei zusätzliche ergänzt.

Das Geschäft beim Campus in Brugg/Windisch hat nicht nur einen neuen Besitzer, sondern auch einen neuen Namen: Betten-Studio-Brugg-Windisch. Mathias Förster

Vor drei Wochen machten Ryser und Müller den ersten Quartalsabschluss und sind sehr zufrieden. Denn das selbst gesteckte Ziel wurde nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen.

Über Freunde kam er in den Aargau

In den Aargau verschlug es den gebürtigen Berner Theodor Ryser schon vor langer Zeit. Bald nach der Rekrutenschule kam er über Freunde in den Rüeblikanton. Vor 13 Jahren wechselte der gelernte Radio- und Fernsehelektroniker den Beruf; er wurde Betreuer und arbeitete mit Menschen mit Beeinträchtigungen.

Im Jahr 2021 begann er in einem Bettenfachgeschäft. So lernte er Andrea Müller kennen, die ebenfalls als Verkäuferin dort tätig war. Wie gut sie beide zusammen arbeiten, wurde ihnen klar, als sie einmal alleine im Laden waren. «Eigentlich sollten wir das Geschäft führen», hätten sie gewitzelt, erzählen der Hallwiler und die ebenfalls aus Bern stammende Mörikerin. Die beiden sagen:

«Aber hätte uns damals jemand gesagt, dass wir in weniger als einem Jahr tatsächlich gemeinsam ein Geschäft führen, hätten wir das nicht geglaubt.»

Doch wie heisst es so schön? Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Im August holte Theodor Ryser die 45-jährige Andrea Müller mit ins Boot, die im Frühling den Arbeitgeber gewechselt hatte, aber am neuen Ort nicht glücklich war.

Keine Ratschläge und Anweisungen, sondern Beratung

Theodor Ryser ist es wichtig zu betonen, dass Andrea Müller und er den Betrieb gemeinsam führen. Als stellvertretende Geschäftsleiterin habe sie überall Mitspracherecht. «Und wenn Andrea entscheidet, dass wir neue Bettwäsche einkaufen, dann füge ich mich», sagt er und lacht. Theodor Ryser ist eher fürs Grobe, Matratzen, technische Geräte etc., zuständig und Andrea Müller fürs Feine; Bettwäsche, Leintücher, Zusatzprodukte. Ausserdem erledigt die gelernte Kauffrau die laufende Buchhaltung.

Theodor Ryser und Andrea Müller gestalteten den Laden luftiger und offener. Mathias Förster

«Wir ergänzen uns sehr gut», findet Andrea Müller. Ryser pflichtet ihr bei und fügt mit einem Schmunzeln an:

«Eigentlich sind wir wie ein altes Ehepaar.»

Denn sie seien ein eingespieltes Team, das sich ohne Worte verstehe und in dieselbe Richtung gehe.

Leute machen sich mehr Gedanken zum Auto als zu ihrem Bett

Die Kundschaft der beiden ist heterogen; vom 20-Jährigen mit engem Budget über junge Familien bis hin zu pensionierten Pärchen. «Ich bin kein Arzt oder Therapeut», stellt Ryser klar. Entsprechend gebe er keine Ratschläge oder Anweisungen, welches Produkt jemand kaufen solle. «Unsere Aufgabe ist es, zusammen mit dem Kunden herauszufinden, welches Produkt für ihn die beste Lösung ist.» Es gehe darum zu beraten, zu beobachten und Fragen zu beantworten.

Die Bettwäsche ist eher Andrea Müllers Domäne. Mathias Förster

Bei ihrer Arbeit stellen Ryser und Müller immer wieder fest, dass sich die meisten Leute übers Schlafen keine Gedanken machen, solange sie keine Schmerzen haben. «Um es mit einem Wortspiel auszudrücken: Bei vielen ist es ein etwas verschlafenes Thema», sagt Ryser. Manchen sei nicht bewusst, dass Lattenrost und Matratze nach 10 bis 15 Jahren aufgrund der Alterung der Materialien und der Hygiene ersetzt werden sollten und das Kissen aus hygienischen Gründen bereits nach vier Jahren.

«Ausserdem ist für viele Leute das Schlafzimmer immer noch ein Tabuthema», erklärt Müller. Das Auto präsentiere man der Öffentlichkeit, das Schlafzimmer nicht. Entsprechend machten sich die meisten Menschen bedeutend mehr Gedanken zu ihrem Auto. Dabei verbrächten nur die wenigsten mehr Zeit in ihrem Fahrzeug als im Bett.