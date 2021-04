Brugg/Windisch Spaziergang als Protest gegen Schnellstrasse: Rund 300 Personen marschieren für ein friedliches Quartier Rund 300 Personen haben sich in Brugg und Windisch ein Bild von den Auswirkungen des «Oase»-Projekts gemacht. Friedlich sind sie den Verlauf der geplanten Schnellstrasse abmarschiert. Ina Wiedenmann 12.04.2021, 05.00 Uhr

Friedlich marschieren die rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Verlauf der geplanten Schnellstrasse ab. Bild: Ina Wiedenmann

Beim Stadion Au in Brugg werden Transparente in Position gebracht. «Kein Schwerverkehr», steht auf einem. Mit ihrem ersten Oasar-Protestspaziergang informiert die überparteiliche Interessensgemeinschaft «Oasar – Oase, aber richtig» am Samstagvormittag die Bevölkerung über das Strassenprojekt «Oase» in der Region Brugg/Windisch. Die rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer marschieren entlang des geplanten Tunnels, beginnen beim Tunnelportal Nord, gehen übers Aufeld in Lauffohr bis hin zum Tunnelportal Süd und zum Campusplatz.