Kirchgemeinde Brugg lagert Finanzverwaltung aus

Brugg/Windisch Katholiken stimmen ab: Finanzverwaltung der Kirchgemeinde wird neu ausgelagert Am 6. Dezember fand die Kirchgemeindeversammlung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Brugg in Windisch statt. Alle Anträge wurden mit grossem Mehr gutgeheissen. 07.12.2022, 12.03 Uhr

Das Mobiliar des Kirchenzentrums Lee in Riniken ist 40 Jahre alt. Jetzt soll es ersetzt werden. Claudia Meier (18. Mai 2022)

Am Dienstag war man sich einig. Beim Budget 2023 mit einem Einnahmenüberschuss von knapp 41’000 Franken bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 20% und den verschiedenen Finanzvorlagen gab es an der Versammlung der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Brugg nur vereinzelte kritische Rückfragen, heisst es in der Mitteilung des Pastoralraums Region Brugg-Windisch.