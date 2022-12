Brugg: Ukrainerin evakuierte Mariupol-Einwohner - und berichtet

Brugg/Windisch «Ich wollte mein Land nicht verlassen»: Ukrainerin evakuierte Einwohner aus Mariupol und meldete sich als Soldatin – jetzt berichtet sie von den Fronten Am Wochenende fand die nächste Veranstaltung der Reihe «CampusGlobal Brugg» in Windisch statt. Ukrainerin Alyona Filipova referierte dabei eindrücklich von ihrer Zeit als freiwillige Helferin nach Kriegsausbruch. Louis Probst Jetzt kommentieren 11.12.2022, 05.00 Uhr

Sie bestritten den Anlass am Freitag (von links): Sasha Volkow (Übersetzung), Alyona Filipova (Referentin) und Andreas Petersen (Moderator). Louis Probst

«Das war nicht Mut, sondern Liebe zu meinem Land – dafür ist man bereit, vieles zu tun», so Alyona Filipova auf die Frage, woher man den Mut nehme, sich als freiwillige Helferin in ein Kriegsgebiet zu begeben.

Die Ukrainerin lebt heute als Flüchtling in der Schweiz. Sie erzählte im Rahmen der Veranstaltungsreihe «CampusGlobal Brugg» der Hochschule für Wirtschaft, die Teil der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) ist, unter dem Titel «Ukraine – Berichte von den Fronten» ihre Erlebnisse und Erfahrungen.

Als Übersetzer wirkte Sasha Volkow, der aus dem Donbas stammt, aber seit 20 Jahren in der Schweiz lebt. Moderiert wurde der Anlass durch Andreas Petersen, Dozent für Zeitgeschichte an der Hochschule für Wirtschaft.

Schon 2014 musste Filipova fliehen

«In unserer Veranstaltungsreihe, die vor zehn Jahren aus einem Seminar heraus entstanden ist, hatten wir viele Referate zu Russland und zur Ukraine», so Andreas Petersen.

Der Vortrag fand bei der Fachhochschule an der Klosterzelgstrasse statt. Michael Hunziker

Auch nach 2014 (der Besetzung der Krim durch Russland, Anmerkung der Redaktion) habe man versucht, die Thematik im Blick zu behalten. Und weiter:

«Inzwischen dauert der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits mehr als neun Monate. Über 14 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind vertrieben worden. Davon leben sieben Millionen im Ausland.»

Zur Referentin führte der Moderator aus: «Alyona Filipova stammt aus einem kleinen Dorf im Donezk. Schon 2014 ist sie von dort geflohen. Danach arbeitete sie als Juristin in Nikopol, einer Stadt am Dnepr, zwischen Cherson und Saporischschja. Dort hat sie den Kriegsbeginn erlebt. Am Schluss konnte sie mit einem Konvoi Mariupol verlassen.»

Durch Anrufe erfuhr sie vom Kriegsausbruch

Bis zum 24. Februar dieses Jahres sei das Leben in Nikopol ganz normal verlaufen, berichtete Alyona Filipova in ihrem Vortrag, der durch seine Sachlichkeit tief beeindruckte. In dieser Nacht sei sie aber durch Explosionen aufgeschreckt. Erst habe sie gedacht, dass es sich um Sprengarbeiten handle. Durch Anrufe besorgter Verwandter habe sie vom Ausbruch des Krieges erfahren.

Es sei eine Ausgangssperre angeordnet worden, wobei es im Vorfeld auch zu Panik gekommen sei. Vor Geschäften hätten sich lange Schlangen gebildet. Nachdem Filipova ihre Tochter, die in Poltawa studierte, in Sicherheit gebracht habe, hätte sie begonnen, Material – vor allem Bekleidungsartikel – für die Soldaten zu organisieren. Man habe aber auch versucht, sich um Zivilpersonen zu kümmern, die keinen Zugang zu Lebensmitteln und Medikamenten hatten. Erfahrungen als freiwillige Helferin habe sie schon 2014 sammeln können.

Anfänglich, so Alyona Filipova, sei es noch möglich gewesen, mit dem Auto in die von russischen Truppen besetzten Gebiete zu gelangen. Später aber nicht mehr. Nachdem sie miterleben musste, wie beim Versuch, mit einem Boot über den Fluss Dnepr zu gelangen, mehrere Menschen durch Beschuss umkamen – unter ihnen Filipovas Arbeitgeberin, die ihren Sohn in Sicherheit bringen wollte – beschloss die Juristin, sich für den Dienst in der Armee zu melden.

«Kämpfe mit dem Gefühl, mein Land verraten zu haben»

Filipova wurde jedoch abgewiesen und schloss sich einer Freiwilligenorganisation an, welche die Evakuierung vor allem älterer Menschen aus dem südöstlichen Frontgebiet organisierte, aber auch Hilfsmaterial für die Armee ins Frontgebiet brachte.

Die Stadt Mariupol am 8. Dezember 2022. Sergei Ilnitsky/EPA

Sie berichtete, wie einer der Transporte von Soldaten der tschetschenischen Hilfstruppen Moskaus – sogenannten «Kadyrowzis» – angehalten wurde und das Hilfsmaterial, aber auch ihre persönliche Schutzweste und ihr Helm beschlagnahmt wurden.

Die Situation sei dann stets schwieriger geworden, und in ihrem Team habe man ihr geraten, sich einem Konvoi mit Evakuierten nach Polen anzuschliessen. «Ich war traurig», erklärte sie via Übersetzer. «Ich wollte mein Land nicht verlassen. Ich habe mir nie vorstellen können, wo ich landen würde. Jetzt bin ich in der Schweiz, kämpfe mit dem Gefühl, mein Land verraten zu haben und versuche, mich mit dem Gedanken anzufreunden, dass ich wohl länger werde bleiben müssen.»

