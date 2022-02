Lieferengpässe fordert Velohändler in Brugg und Windisch

Brugg/Windisch «Das Problem wird uns noch zwei bis drei Jahre beschäftigen»: Auch 2022 darf man beim Velokauf nicht zu wählerisch sein Seit dem ersten Pandemiejahr ist die Nachfrage nach Zweirädern stark gestiegen. Nicht nur der Boom stellt Händler wie Bike Zone in Windisch und No Limit in Brugg vor Herausforderungen. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 23.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis zu 20 Prozent mehr Velos verkaufte Andreas Wernli vom Sportgeschäft No Limit im ersten Pandemiejahr. Maja Reznicek

Am Anfang plagten Andreas Wernli Existenzängste. Der Inhaber des Brugger Sportgeschäfts No Limit Ltd erinnert sich: «Als der erste Lockdown kam, war es sehr krass.» Nach zwei Wochen wendete sich das Blatt aber. Wernli sagt:

«Plötzlich war klar, das wird nichts mit Kurzarbeit bei uns.»

15 bis 20 Prozent stieg die Nachfrage nach Velos im Laden an der Aarauerstrasse im ersten Pandemiejahr. Auch 2021 sank der Bedarf nur minimal. Die Bike Zone GmbH in Windisch verkaufte 2020 und 2021 sogar durchschnittlich 30 Prozent mehr Fahrräder als in den Jahren zuvor, wie Mitinhaber und Geschäftsführer Roland Moser sagt.

Auch 2022 scheint bei vielen ein Fahrrad noch auf der Wunschliste zu stehen. «Die Nachfrage knüpft bis jetzt konstant ans 2021 an», sagt Andreas Wernli. In der Bike Zone ist der Bedarf immer noch gross, sei jedoch geringer als in den vorherigen beiden Jahren, so Moser. «Die Nachfrage nach High-End-Fahrrädern bleibt jedoch ungebrochen und die Nachfrage nach E-Fahrrädern ist grösser als für solche ohne Motor.»

Weltweit wurden Lieferketten wegen Corona unterbrochen

Der grosse Bedarf sorgte für Herausforderungen. Geschäftsführer Roland Moser sagt zum ersten Pandemiejahr:

«Weder unsere Lieferanten noch wir selber hatten genügend Fahrräder an Lager, sodass wir unsere Lager quasi leerverkaufen mussten.»

Gleichzeitig wurden durch die Pandemie weltweit Lieferketten unterbrochen. Die ganze Fahrradindustrie kämpfe aktuell mit Lieferverzögerungen von Teileherstellern, erklärt Roland Moser. «Diese sind wiederum von Engpässen der Lieferanten von Rohstoffen betroffen.»

In Asien seien ganze Industriegebiete geschlossen und Fabriken ständen still. Sowohl Roland Moser als auch Andreas Wernli nennen als Beispiel das Unternehmen Shimano, einen japanischen Hersteller von Fahrradkomponenten und -zubehör.

Der Geschäftsführer der Bike Zone führt aus: «Wenn Shimano eine Jahresproduktion von Teilen – etwa ein XT Schaltwerk – mit einer 24-Stunden-Schicht produziert, könnten sie unter normalen Bedingungen Millionen solcher Wechsel herstellen.»

Roland Moser, Mitinhaber und Geschäftsführer der Bike Zone GmbH in Windisch. zvg

Weil aber Lieferprobleme bei Aluminium, Stahl und weiteren Rohstoffen bestehen, sei dies nicht mehr möglich. Moser sagt:

«Dazu kommt, dass die Fahrradindustrie das Dreifache einer normalen Jahresproduktion bestellt hat.»

Das Problem scheine unlösbar und die verfügbaren Teile würden rationiert.

Ob die richtige Grösse und Farbe vorrätig ist, bleibt fraglich

Für Kundinnen und Kunden limitiert sich damit auch die Produktauswahl. «Früher hatten wir von manchen Marken 30 Testvelos da. Heute gibt es, was es gibt», erklärt Andreas Wernli von No Limit. Gewisse Modelle seien ausverkauft oder nicht mehr in allen Farben erhältlich. Er sagt:

«Wir wissen überhaupt, was wir bald im Geschäft haben, weil wir es vor einem Jahr bestellt haben.»

Bei einem sehr spezifischen Wunsch könne die Wartezeit bis im Februar 2023 betragen.

Bis zu ein Jahr kann die Wartezeit für ein neues Bike betragen. Manuel Funk (3. April 2019)

Das bestätigt auch Moser. «Wenn man ein bestimmtes Fahrrad möchte, das weder Händler noch Lieferanten an Lager haben, kann mit einer Wartezeit von bis zu über einem Jahr gerechnet werden.» Er ergänzt: «Natürlich sind schon viele 2022er-Modelle an Lager. Die meisten davon sind E-Fahrräder.» Ob das gewünschte Velo in der richtigen Grösse und Farbe vorrätig ist, bleibe fraglich.

Andreas Wernli hofft, dass der Zenit der Engpässe bald erreicht ist. «Das Problem wird uns aber noch zwei bis drei Jahre beschäftigen.»

Kommt nach dem Boom die Rezession?

Die Knappheit betrifft auch Ersatzteile. «Dies kann dazu führen, dass die Werkstätten der Fahrradhändler gewisse Aufträge nicht ausführen können, da die Ersatzteile fehlen», sagt Roland Moser. In der Werkstätte der Bike Zone gab es bisher nur wenige Engpässe:

«Von den gängigsten Teilen haben wir genügend an Lager.»

Ausserdem sei die Nachfrage nach guten Fahrradwerkstätten bereits vor Corona gross gewesen. Nichtsdestotrotz: War zu Spitzenzeiten vor Pandemiebeginn bei grösseren Reparaturen eine Wartefrist von zwei bis drei Wochen möglich, verlängerte sich diese während Corona teilweise nochmals um zwei Wochen.

Inzwischen hat sich die Situation wieder etwas beruhigt. Für «grössere Angelegenheiten», so Moser, gilt aktuell eine Wartezeit von sieben Tagen. «Das ist normal um diese Jahreszeit», fügt der Geschäftsführer an. Wenn die ersten Sonnenstrahlen kämen und sich der Frühling ankündige, könne es wieder ein bis drei Wochen dauern. Auch im No Limit in Brugg ist der Peak rund um den Frühling spürbar. Andreas Wernli erklärt:

«Dann ist der Veloservice teilweise drei Wochen ausgebucht.»

Glücklicherweise habe man viele Ersatzteile an Lager, durch die erhöhte Nachfrage inzwischen etwa achtmal so viel wie noch vor der Pandemie.

Mit den Coronalockerungen stellt sich die Frage: Kommt auf den pandemiebedingten Veloboom nun die Rezession? Jein, sagt Andreas Wernli. Er rechnet in den kommenden Monaten mit einer ähnlichen Nachfrage wie schon 2021. Nichtsdestotrotz, so sagt der Inhaber von No Limit, werde wohl in zwei bis drei Jahren ein grosser Occasionsmarkt aufblühen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen