Brugg/Vindonissa: Verein Lateintag befasst sich mit Legionslager

Brugg/Windisch Althistoriker: «Es stellt sich die Frage, wie viel Latein es brauchte, um im römischen Heer dienen zu können» Michael A. Speidel sprach an der Generalversammlung des Vereins Schweizerischer Lateintag zur Verbreitung der lateinischen Sprache durch das römische Heer. Welche Bedeutung hatte Latein im Legionslager Vindonissa? Wurde die Sprache unterrichtet? Louis Probst Jetzt kommentieren 11.04.2022, 05.00 Uhr

Die Brugger Firma ikonaut hat 3D-Bilder des Legionslagers Vindonissa erstellt. Dies im Auftrag der Kantonsarchäologie Aargau. zvg

Wie weit hat das römische Heer zur Verbreitung der lateinischen Sprache beigetragen? Diese angesichts der Nähe zum einstigen Legionslager Vindonissa mit seinen Tausenden römischen Soldaten zweifellos spannende Frage stand im Mittelpunkt der Generalversammlung des Vereins Schweizerischer Lateintag im Vindonissa Museum in Brugg. Der Althistoriker Michael A. Speidel, der an der Universität Zürich und in Istanbul lehrt, sprach zum Thema «Lateinunterricht im Legionslager? Zur Verbreitung der lateinischen Sprache durch das römische Heer.»

Wo Militär – dort Latein

Es entstehe leicht der Eindruck, dass sich die lateinische Sprache wie ein Buschfeuer ausgebreitet habe, stellte er fest. «Doch wie soll das geschehen sein? Rom übte keinen aktiven Einfluss aus. Zudem ist die Zahl der Auswanderer in die Provinzen nicht abzuschätzen. Da bleibt einzig das römische Heer, dass seine Soldaten für 25 Jahre in die Provinzen geschickt hat. Wo immer das römische Heer stand, wurde Latein gesprochen.»

Michael Speidel referiert an der Mitgliederversammlung des Schweizerischen Lateintags im Vindonissa Museum in Brugg. Louis Probst (9. April 2022)

In neueren Studien, die sich allerdings nur auf zweitrangige Dokumente stützten, würden zwar anderslautende Hypothesen aufgestellt, erklärte er. Und:

«Alle wichtigen Dokumente im römischen Heer waren aber in Latein abgefasst. Soldaten mussten lateinische Formeln – Eidesformeln oder Gehorsamsgelübde – kennen. Auch alle Pass- und Losungswörter und alle taktischen Befehle waren in Latein gehalten.»

Die Forschung vermute, dass dem römischen Heer bei der Verbreitung der lateinischen Sprache eine zentrale Rolle zugekommen sei, indem es als eine Art Schmelztiegel gewirkt habe.

Am Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat lag das römische Legionslager Vindonissa. Die digitale Rekonstruktion zeigt die Situation nach aktuellem Forschungsstand im ersten Jahrhundert nach Christus. Youtube: Kanton Aargau

Zudem seien viele Angehörige des Heeres nach ihrer Entlassung aus dem Dienst in den Provinzen geblieben und hätten weiterhin das ihnen aus dem Militär geläufige Latein gesprochen. «Ich fürchte aber, dass die Geschichte damit noch nicht zu Ende ist», stellte Speidel fest.

Nicht ohne Einfluss – aber keine Hauptrolle

«Es gibt keine Quellen für einen Prozentsatz Latein sprechender Soldaten im römischen Heer», erklärte der Althistoriker. «Die Annahme, dass Alphabetisierung und Latinität bei Offizieren stärker verbreitet waren, ist wohl richtig. Im Vergleich zu den Einwohnerzahlen ist der Prozentsatz, auch bei Berücksichtigung der aus dem Heer ausgeschiedenen Veteranen, jedoch äusserst gering.» Es stelle sich auch die Frage, wie viel Latein es brauchte, um im römischen Heer dienen zu können.

Der Legionärspfad Vindonissa wird die Geschichte direkt vermitteln. zvg/Museum Aargau

Höhere Offiziere hätten zwar über passable bis ausgezeichnete Kenntnisse der lateinischen Sprache verfügt. Bei der Mannschaft dagegen sei der Anteil Latein sprechender Soldaten wesentlich geringer gewesen. Es scheine sogar, dass reguläre Einheiten funktioniert hätten, ohne dass deren Angehörige der lateinischen Sprache besonders mächtig gewesen seien. Speidel verwies dazu auf Aussagen des Historiografen Tacitus zur römischen Rheinarmee.

«Das wäre genau das gegenteilige Argument für die Rolle des römischen Heeres bei der Verbreitung der lateinischen Sprache», stellte Michael A. Speidel fest. Auch lasse sich die These nicht bestätigen, dass die römischen Legionen eigens Sprachlehrer angestellt hätten, wie das anhand einer Grabinschrift aus Scarbantia, dem heutigen Sopron in Ungarn, gefolgert werden könnte. Der Althistoriker bilanzierte:

«Man kommt somit zum Schluss, dass das römische Heer zwar nicht ohne Einfluss auf die Verbreitung der lateinischen Sprache gewesen ist, dass es dabei aber nicht die Hauptrolle gespielt hat.»

Auf die Frage aus dem Publikum, was denn die Romanisierung ausgelöst habe, wies Michael A. Speidel darauf hin, dass auch Städte mit ihren Märkten einen grossen Einfluss gehabt haben dürften.

Lateintag in Wettingen

An der Generalversammlung orientierte Lateintag-Präsidentin Iris Karahusic über die Aktivitäten des Vereins.

Iris Karahusic aus Baden ist Präsidentin des Schweizerischen Lateintags. Chris Iseli (18. Oktober 2018)

Wie sie sagte, ist der Verein mit Museum Aargau einen Kooperationsvertrag eingegangen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Lateintag weiterhin im Rahmen der Angebote von Museum Aargau auf der Klosterhalbinsel Wettingen stattfinden kann.

Der nächste Lateintag steht am 28. Oktober 2023 auf dem Programm. Der Verein wird sich auch am Bäderfest in Baden, am 29. und 30. Oktober dieses Jahres, beteiligen. «An diesem Anlass wird es ein grosses Programmangebot für Kinder geben», so Iris Karahusic. «Dort wird auch der Lateintag mitmachen.»

