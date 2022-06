So soll Bevölkerung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch mitgestalten

Brugg/Windisch Drei Teams erarbeiten Ideen für die Südseite des Bahnhofs: Wie die Bevölkerung Wünsche anbringen kann An einem Informationsanlass wurde der aktuelle Stand des Entwicklungsprojekts «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» präsentiert. Die Verantwortlichen zeigten dabei, wie die öffentliche Beteiligung geplant ist. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 24.06.2022, 16.05 Uhr

Am 23. Juni informieren sie gemeinsam (v. l.): Eva Gerber (Projektleitung Partizipation und Kommunikation, Kontextplan AG), Heidi Ammon (Gemeindepräsidentin Windisch), Barbara Horlacher (Stadtammann Brugg) und Richard Zickermann (Gesamtleiter Gebietsentwicklung, TBF + Partner AG). Maja Reznicek

Erstmals öffentlich darüber gesprochen hatte man vor gut einem Jahr. Das Potenzial sei gross, das Vorhaben komplex, hiess es damals. Das unterstrich Bruggs Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) auch an der Pressekonferenz am Mittwoch. Die Entwicklung finde in einem grossen Gebiet und mit vielen Partnern statt, der Prozess werde über lange Zeit passieren. Aktuell steht die Gebietsentwicklung «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» mit geschätzten Gesamtkosten von 2,4 Mio. Franken aber kurz vor dem nächsten Meilenstein: die Testplanung für die Südseite des Bahnhofs.

Damit wollen die Gemeinde Windisch, die Stadt Brugg, der Kanton Aargau, die SBB und Brugg Real Estate gemäss Mitteilung ausloten, wie aus dem heute stark industriell geprägten Gebiet mittel- bis langfristig ein «lebendiges und identitätsstiftendes Quartier» entstehen kann. Umfassen soll dieses 2000 Einwohnerinnen und Einwohner und 3000 Arbeitsplätze.

Das gesamte Areal hat eine Fläche von rund 340’000 Quadratmetern. zvg (12. Mai 2021)

Im vergangenen Juni gaben die Einwohnerräte von Brugg und Windisch – der Anteil beläuft sich auf je 60’000 Franken – sowie weitere beteiligte Partner grünes Licht für den Planungskredit zur Vorbereitung der Testplanung. Wie diese Phase des Projekts aussehen soll, erklärte Richard Zickermann, Gesamtleiter der Gebietsentwicklung und Geschäftsleitungsmitglied der TBF + Partner AG.

Im Einwohnerrat war Trennung von Partizipation und Kommunikation Thema

Gemäss Richard Zickermann, ebenfalls Vizeammann in Villnachern, beinhaltet die Testplanung, dass man drei Teams «loslaufen lässt, um Ideen zu entwickeln»:

«Wie könnte das Gebiet sein? Sie sollen mögliche Zukunftsbilder ermitteln und Lösungsansätze planen.»

Richard Zickermann, Gesamtleiter der Gebietsentwicklung. zvg (20. Mai 2021)

Begleitet werden die Gruppen von einem unabhängigen Expertengremium. Noch sei man in der Vorbereitung, bis Mitte 2024 könnte die Phase mit einem Ergebnisbericht abgeschlossen sein.

Die Bevölkerung soll ihre Anliegen und Zukunftsvorstellungen für den Stadtraum Bahnhof im Vorfeld, während und nach dieser Testplanung einbringen. In diesem Rahmen kommt die Zürcher Kontextplan AG zum Zug, die für das gesamte Vorhaben das Mandat «Kommunikation und Partizipation» übernimmt.

Über den Kredit für die Phase 2a haben die beiden Einwohnerräte im Juni 2021 entschieden. zvg (12. Mai 2021)

Dass die beiden Aufgaben nicht an zwei Firmen vergeben wurden, sorgte letzte Woche im Einwohnerrat Windisch für Kritik. Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP) betonte nun, dass zwei – zwar unter demselben Dach befindliche –, aber unterschiedliche Teams die Bereiche bearbeiten würden. Und es handle sich ja um kein Verkaufsprojekt, fügte Eva Gerber, Projektleiterin Partizipation und Kommunikation, an.

Um die Bevölkerung in den Prozess miteinzubeziehen, lanciert die Kontextplan AG nach den Sommerferien vier Formate: Den Auftakt macht am 5. September ein Einführungs- und Informationsanlass, an dem Ziele und bisherige Grundlagen vermittelt werden.

Parallel dazu läuft ab der Veranstaltung bis zum 30. September eine Onlineumfrage, die Meinungen und Ideen sammelt. Eva Gerber fügte an:

«Die Teilnahme ist sehr niederschwellig. Fast alle können so etwas sagen und viele Leute befragt werden.»

Eva Gerber, Projektleiterin Partizipation und Kommunikation. Edward Von Niederhaeusern (18. Juni 2021)

Am 13. September (18.30 bis 20 Uhr), am 17. September (10.30 bis 12 Uhr) und am 22. September (18 bis 19.30 Uhr) finden zudem geführte Spaziergänge «entlang der Hotspots der Entwicklung statt». Pro Abend sind laut der Projektleiterin fünf Gruppen à 15 Personen möglich. «Dabei wird informiert und diskutiert. Ausserdem kann man vor Ort eigene Anliegen deponieren.»

Die neue Projektseite soll im August online gestellt werden

Eine feste Instanz im mehrjährigen Prozess soll zudem die sogenannte Echogruppe werden. Dabei handelt es sich um ein gemäss den Beteiligten in verschiedenen Bevölkerungskreisen breit abgestütztes Gremium aus 30 bis 35 Personen, darunter etwa Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Kultur oder Unternehmen. Diese begleiten den Prozess konstruktiv-kritisch und bringen die verschiedenen Interessen ein, erklärte Eva Gerber.

Im Mai 2021 wurde erstmals öffentlich informiert über das Projekt. Michael Hunziker (13. Mai 2021)

Insgesamt sind bis zum Abschluss der Testplanung vier Sitzungen angedacht. Die Anfragen für die Echogruppe starten in den nächsten Wochen. Gerber betont:

«Alle Partizipationsergebnisse werden dokumentiert und zugänglich gemacht.»

Die kommunikativen Aktivitäten der Kontextplan AG begleiten werden der Slogan «Bring dich ein!» und ein Logo aus sechs bunten Dreiecken. «Sie zeigen unter anderem, dass es verschiedene Ziele gibt und dass das Projekt eine grosse Komplexität aufweist, die man zusammenbringen will.»

Im Laufe des Monats August geht auch die neue Projektseite www.stadtraumbahnhof.ch online. Hier finden sich alle Informationen und die Anmeldemöglichkeiten für die Anlässe. Gemäss Gemeindepräsidentin Heidi Ammon hoffe man nun auf die volle Power der Bevölkerung für das Projekt: «Bis wir wissen, was wir mit dem Gebiet wollen.»

