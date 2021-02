Brugg/Windisch «Die Leute trinken jetzt gezielter»: Vier junge Aargauer liefern Himbeerbier und Helles bald direkt nach Hause 2018 riefen Fabio Bernasconi und Caesar Voelkin «Fäze Bräu» ins Leben. Mittlerweile ist das Team der Windischer Brauerei vierköpfig. Die Jungunternehmer erzählen, welchen Einfluss die Pandemie auf den Bierkonsum hat und mit welchem Konzept sie jetzt aufwarten. Maja Reznicek 26.02.2021, 05.00 Uhr

Kai Mayer (links) und Fabio Bernasconi in ihrer Brauerei in Windisch. Bild: Sandra Ardizzone

In der Vergangenheit hat es sich gezeigt: Oft entstehen gute Ideen in Garagen. In einer solchen schmieden auch die Brauer von Fäze Bräu ihre Pläne. Nur ein paar Schritte entfernt, im Keller der Dohlenzelgstrasse 5 in Windisch, kreieren die vier jungen Männer Himbeerbier, Citra Ale und Helles. Eine Mischung, die gut ankommt, wie Kai Mayer verrät: