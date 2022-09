Brugg-Windisch: Gebietsentwicklung am Bahnhof beschäftigt Gruppen

Brugg-Windisch Die Gebietsentwicklung am Bahnhof beschäftigt verschiedene Gruppierungen Für die Testplanung «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» bringen sich jetzt die verschiedenen Lager in Stellung. Während die Einen Unterschriften für eine Petition sammeln, denken andere laut über einen Park nach, um die Verdienste von Otto H. Suhner zu ehren. Claudia Meier 08.09.2022, 05.00 Uhr

Die Gründungsmitglieder des Vereins Wasserschloss Plus (von links): Elsbeth Hofmänner, Co-Präsident Dario Abbatiello, Barbara Geissmann, Martin Gautschi, Willi Wengi, Martina Sigg, Doris Sommer sowie Co-Präsident Andreas Heinemann. zvg

Die Gebietsentwicklung «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» hält politisch Interessierte derzeit auf Trab. Nach der gut besuchten Infoveranstaltung zur Partizipation bei der Testplanung am Montag im Campussaal, hat sich der vor den Sommerferien gegründete Verein Wasserschloss Plus zu Wort gemeldet. Er freut sich, dass er an der Partizipation teilnehmen kann und unterstützt die sechs festgelegten Ziele der Gebietsentwicklung. Co-Vereinspräsident Andreas Heinemann ergänzt:

«Wir stellen fest, dass speziell zur Verkehrsthematik verschiedene Ansichten und Meinungen bestehen. Aus Sicht des Vereins Wasserschloss Plus müssen die Herausforderungen des Verkehrs pragmatisch und weltoffen diskutiert werden.»

Der Status Quo sei keine Lösung. Das Wasserschloss müsse trotz Bevölkerungswachstum und höherem Verkehrsvolumen im Gleichgewicht bleiben. Das dynamische Bevölkerungswachstum prognostiziert gemäss dem Bundesamt für Statistik im Aargau ein Bevölkerungswachstum von 32 Prozent.

Hauptachse für Schwer- und Durchgangsverkehr

Heinemann ergänzt: «Diese Entwicklung muss mit Weitsicht betrachtet und die Bedürfnisse müssen von Natur und Mensch koordiniert werden.» Aus diesem Grund soll weiterhin ein starker Fokus auf der Verkehrsentlastung des Zentrums von Brugg-Windisch und der Region Siggenthal gelegt werden.

Der Co-Präsident teilt weiter mit: «Zum Schutz der Auenlandschaft gehört der Schwer- und Durchgangsverkehr auf die Hauptachsen.» Neben den Verkehrsthemen werde der Verein Wasserschloss Plus in der Partizipation insbesondere die Siedlungsentwicklung thematisieren und konstruktiv vorantreiben.

Der Verein konnte in den letzten Monaten einen «starken Zuwachs» an namhaften Beirätinnen und Beiräten aus Wirtschaft und Politik verzeichnen, wie auf der Website zu sehen ist.

Quartierverein schlägt einen «Suhnerpark» vor Die Windischer Quartiere Klosterzelg und Reutenen sind von der angelaufenen Testplanung «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» besonders betroffen. Kein Wunder beschäftigt sich der Quartierverein Klosterzelg-Reutenen seit längerer Zeit mit dieser Gebietsentwicklung. Vereinsmitglieder hoffen unter anderem darauf, dass das Potenzial des Süssbachs ausgeschöpft wird. Geschickt und sorgfältig in die Gestaltung integriert soll der Süssbach zu einem zentralen und verbindenden Element werden für die Quartiere Klosterzelg und Reutenen sowie für die Gemeinden Brugg und Windisch. Wie Mirjam Aebischer an der Infoveranstaltung am Montagabend im Campussaal erwähnte, ist in der Arbeitsgruppe Quartierentwicklung die Idee für einen «Suhnerpark» aufgetaucht, in Anlehnung an die grossen Verdienste von Otto H. Suhner – «Brugger des Jahres 2021». Auf Nachfrage teilt der Quartierverein mit, dass dieser Park am Süssbach am besten in der Nähe eines Quartierbegegnungszentrums – beispielsweise beim ehemaligen Restaurant Brunegg – liegen sollte. (cm)

Am Weibeln für die Partizipation im Zusammenhang mit der Testplanung ist auch die Interessensgemeinschaft «Oasar – Oase, aber richtig» (IG Oasar). Sie hat am Mittwoch auf Campax eine Petition an den Regierungsrat «für einen lebenswerten Stadtraum Brugg-Windisch» gestartet.

Im April 2021 machte die Interessensgemeinschaft «Oasar – Oase, aber richtig» auf das mögliche Tunnelportal in Gleisnähe aufmerksam. Ina Wiedenmann

Damit wird gefordert, dass die Zentrumsentlastung unterirdisch bis zur Südwestumfahrung geführt wird – ohne Tunnelportal im Reutenenquartier und ohne ein Viadukt über die Gleise in Windisch. «Also das, was der Einwohnerrat Windisch im Januar 2020 als Postulat überwiesen hat, damit der Gemeinderat diese Haltung vertritt», so die IG.