Brugg-Windisch Der bald höchste Brugger und höchste Windischer im Gespräch: «Beim Bahnhofsgebiet müsste man einen grösseren Schritt wagen» Sowohl die Wahl von Michel Indrizzi als auch die Wahl von Philipp Umbricht als Einwohnerratspräsident diese Woche ist unbestritten. Die beiden FDP-Vertreter sagen, wie sie effizient durch die Sitzungen kommen wollen, wo sie sich etwas mehr Schwung und Mut wünschen und warum die Zeit noch nicht reif ist für eine Fusion der Zentrumsgemeinden. Michael Hunziker und Claudia Meier Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Michel Indrizzi (links) und Philipp Umbricht treffen sich bestens gelaunt zum Gespräch im Lesezimmer hinter dem Brugger Stadthaus. Alex Spichale (13. Januar 2022)

Beide setzen sich mit Energie, Herzblut und Ideen für ihre Wohnorte ein, wollen die Zukunft mitgestalten. Beide sind redegewandt und scharfsinnig. Beide verfügen über reichlich politische Erfahrung, gehören der FDP an und werden diese Woche, daran ist nicht zu zweifeln, als Einwohnerratspräsident gewählt: der 54-jährige Michel Indrizzi am Freitag in Brugg, der 58-jährige Philipp Umbricht am Mittwoch in Windisch.

Zum Gespräch finden sich die beiden an diesem Winterabend im Lesezimmer hinter dem Brugger Stadthaus ein, beantworten aufmerksam, unkompliziert und bereitwillig über eine Stunde lang die Fragen. Sie freuen sich darauf, halten sie übereinstimmend fest, das Parlament zu führen – im besten Fall so, dass sie kaum in Erscheinung treten müssen, «wie ein Schiedsrichter im Sport».

Michel Indrizzi, was bedeutet Ihnen das Amt als höchster Brugger?

Michel Indrizzi: Es ist sicher eine Ehre, dass ich den Rat in den nächsten zwei Jahren gegen aussen vertreten darf. Es besteht auch ein gewisser Respekt und ich hoffe, dass ich die Erwartungen erfüllen kann, die an mich herangetragen werden. Gespannt bin ich auf die neuen Kontakte.

Philipp Umbricht, wie ist die Gefühlslage bei Ihnen?

Philipp Umbricht: Ein solches Amt ist eine Ehre, das ist so. Eine gewisse Anspannung muss sein. Für mich geht es nicht um Parteipolitik in den nächsten zwei Jahren, sondern vielmehr darum, dafür zu sorgen, dass der Rat gut arbeiten kann, dass sich alle gehört fühlen und am Schluss hinter den Resultaten stehen können. In Windisch sitzen drei neue Mitglieder im Gemeinderat. Mit den Grünen und den Grünliberalen haben wir gleichzeitig zwei neue Fraktionen im Einwohnerrat, die eingebunden werden müssen. Dazu kommen die 13 neu gewählten Mitglieder, die den Tritt möglichst schnell finden sollen. Das wird spannend.

Wie wollen Sie den Rat führen?

Umbricht: Ich erwarte gute Debatten, möglichst auf den Punkt und ohne zu viele Wiederholungen, die Zeit brauchen und besser für die Sache eingesetzt werden könnten. Vielleicht werde ich etwas strikter und strukturierter sein können als einige meiner Vorgänger. Klar ist für mich, dass eine gewisse Disziplin herrschen muss.

Indrizzi: Wichtig ist, dass jedes Mitglied gleichbehandelt wird. In Brugg haben wir eine rege Diskussionskultur. Das soll so bleiben. Eine Aufgabe wird es sein, die Kommunikation unter den Fraktionen wieder vermehrt zu beleben, das eine oder andere vielleicht bereits im Vorfeld zu klären, um dann dadurch etwas effizienter durch die Sitzungen zu kommen. Das wäre ein Erfolg, klappt aber nur dann, wenn auch ich bei der Vorbereitung der Sitzung die Eventualitäten berücksichtige.

Welche Veränderungen bringt ein solches Amt für Sie mit sich?

Indrizzi: Ich war schon immer ein aktiver Mensch, habe in vielen Organisationen mitgewirkt und sass noch nie fünf Abende pro Woche nur zu Hause. Meine Hobbys werde ich nach wie vor pflegen. Klar, gewisse Bereiche müssen etwas zurückstehen. Aber Angst davor, dass ich überrannt werde, habe ich nicht. Glücklicherweise habe ich ein intaktes Umfeld. Vielleicht kann mich dieses Amt persönlich etwas weiterbringen. Dass ich immer auf dem Boden bleibe, dafür wird meine Frau sorgen, mit der ich seit 30 Jahren verheiratet bin.

Umbricht: Ich hoffe, dass wieder gewisse Anlässe möglich sind. Dadurch wird es im privaten Umfeld die eine oder andere Abwesenheit geben. In der Öffentlichkeit werde ich mich sicher zurückhaltender äussern, hoffe aber trotzdem, dass ich überparteilich etwas bewegen kann.

Warum ist die FDP die richtige Partei für Sie?

Umbricht: Politisiert wurde ich zu Hause am Esstisch in Mägenwil in einem CVP-Umfeld, Anfang der Achtzigerjahre war ich Gründungsmitglied der FDP-Ortspartei. Der liberale Ansatz, ausgedrückt im damaligen Leitsatz «Mehr Freiheit, weniger Staat», ist für mich noch immer der Kern. Der Staat ist nicht die allumsorgende Institution, die jedes Problem löst, alle Verluste und Risiken abdeckt und auf der anderen Seite die Gewinne und Vorteile auf der privaten Seite lässt. Der Staat muss ein Umfeld schaffen, in dem sich jeder verwirklichen kann. Nach wie vor ist die FDP die Partei, die am besten stimmt für mich.

Welches sind Ihre politischen Vorbilder?

Umbricht: Die frühen finde ich in der deutschen Politik mit Herbert Wehner oder Helmut Schmidt – weit weg von liberal, aber mit ihren rhetorischen Fähigkeiten, der Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, zu Lösungen gekommen sind. Nahe ist mir ganz klar Thomas Pfisterer, der Jurist und frühere Bundesrichter, Regierungsrat und Ständerat. Ich hatte das Glück, zwei Jahre unter ihm zu arbeiten, als er Regierungsrat war. Da konnte ich viel lernen.

Zur Person Philipp Umbricht Philipp Umbricht wurde 1963 geboren und wuchs in Mägenwil auf, wo er in den 1980er-Jahren Gründungsmitglied der FDP-Ortspartei war. Seit 1994 lebt er in Windisch. Umbricht ist verheiratet und Vater einer Tochter. Der Jurist arbeitet seit 2010 als leitender Oberstaatsanwalt beim Kanton Aargau. Davor war er Untersuchungsrichter für Wirtschaftsdelikte, leitete das kantonale Untersuchungsamt und war in der Militärjustiz zuständig für Flugunfälle. Umbricht sitzt seit 17 Jahren im Einwohnerrat Windisch, den er 2022/23 präsidieren wird. In der Freizeit liest er viel, ist gerne in der Natur unterwegs – neuerdings mit seinem Hund – und spielt Volleyball. (cm)

Indrizzi: Mit der FDP befasst habe ich mich, als ich angefragt wurde als Kandidat für den Einwohnerrat. An der Stadtpartei – damals in der Zeit von Rolf Alder – gefiel mir, dass sie eine klare Linie hat. Man soll sich zu Beginn einer Legislatur Ziele setzen und diese dann verfolgen, nicht stur, sondern auch schauen, was links und rechts passiert. Von Haus aus bin ich Unternehmer, mache mir Gedanken darüber, wie ein Franken eingesetzt wird, was mit ihm langfristig passiert, wie ich das Umfeld verbessern kann. In der Brugger FDP spielen grüne Aspekte genauso eine Rolle wie die Verkehrspolitik. Dabei geht nie vergessen, dass das Ganze finanziert werden muss. Manchmal ist die FDP die Partei, die es wirklich auf den Punkt bringt, manchmal gibt es Bereiche, die ich nicht mittragen kann.

Sie scheuen sich jeweils auch nicht vor pointierten Aussagen, scheren immer auch wieder einmal aus.

Indrizzi: Wir haben eine Kultur, die verschiedene Meinungen zulässt. Das schätze ich und das ist das Schöne an der FDP, auch wenn es dafür dann und wann Kritik geben kann. Mir macht es Spass, über verschiedene Ansichten zu diskutieren. Es geht nicht darum, recht zu haben, sondern auch andere Ansichten in die Entscheidungsfindung miteinzubeziehen. Das habe ich in den vergangenen Jahren gelernt. Denn es gibt stets verschiedene Gesichtspunkte und es geht primär um die Region. Ich fühle mich nach wie vor gut aufgehoben in der FDP.

Sie werden keine Probleme damit haben, sich als Einwohnerratspräsident mit Ihrer Meinung zurückzuhalten?

Indrizzi: Im Rat werde ich als Präsident in sehr seltenen Fällen höchstens den Stichentscheid haben. Mir wird es sicher nicht ganz leichtfallen, mich nicht ans Rednerpult zu stellen (lacht). Aber ich habe eine andere Aufgabe.

Umbricht: Das kann ich unterschreiben. Als ich entschieden habe, mich als Vizepräsident zur Verfügung zu stellen, war dies eine der Hauptfragen: Will ich wirklich ruhig sein in der Sache? Meiner Überzeugung nach gehört es sich nicht für die Ratsleitung, sich in der Sache zu äussern.

Sie haben sich jeweils eingebracht, wenn es um formale Fragen, um korrekte Abläufe ging, beispielsweise bei verschiedenen Änderungsanträgen.

Umbricht: Ja, das ist eine Aufgabe, die ich von meiner Profession her wahrnehmen kann und nach Verständnis auch wahrnehmen muss.

Welche Themen werden Sie in den kommenden Jahren beschäftigen?

Umbricht: Zum Neubau des Schulhauses Dohlenzelg steht uns voraussichtlich im kommenden Jahr mit dem Baukredit eine Monsterdebatte bevor, die auf sinnvolle Art und Weise geführt werden muss. Wir werden nicht ad infinitum über jede Türklinke diskutieren können. Es wird sein wie bei jedem Bauprojekt, jeder findet etwas, das anders sein könnte. Trotzdem braucht es jetzt eine Lösung, denn der Schulraum fehlt. Dieses Projekt wird die Gemeinde prägen die nächsten Jahrzehnte. Das alte Schulhaus war ein Zentrum, hier fanden Jugendfeste, Turnfeste und Vereinsanlässe statt. Diesen Geist müssen wir bewahren. Das andere Thema ist das Projekt «Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch», die Schnittstelle zwischen den beiden Gemeinden.

Zur Person Michel Indrizzi Michel Indrizzi wurde 1967 geboren und verbrachte den ersten Teil seiner Kindheit in Mülligen. Als Viertklässler kam er nach Brugg. Seit 2010 ist er hier Ortsbürger. Indrizzi ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Der Betriebstechniker HF arbeitet als Geschäftsleiter in einem KMU für Engineering, Sondermaschinen- und Anlagebau. Zudem ist er Gesellschafter in einer Firma für Montagesysteme für Fotovoltaikmodule. Der FDP-Politiker war Mitglied der Schulpflege Brugg, Präsident OK Stadtfest 2013 und sitzt seit 2014 im Einwohnerrat, den er 2022/23 präsidieren wird. Seine Hobbys sind neben der Familie Vereinsleben, Laufsport und Skifahren. (cm)

Indrizzi: Hier haben wir gut begonnen. Dieses Projekt müssen wir gemeinsam weiter vorantreiben. Das Zentrum Brugg-Windisch ist eine Perle. Wir brauchen einen Bahnhofsbereich, den man gerne aufsucht. Auswärtige Besucherinnen und Besucher sollen mit Freude ankommen, den Ort dann mit Wehmut verlassen. Auch die Quartiere müssen lebensfreudiger werden. Wir müssen eine Attraktivitätssteigerung in Angriff nehmen für die Einwohnerinnen und Einwohner, für den Tourismus, beispielsweise mit gut frequentierten Geschäften. Wir müssen eine Basis schaffen, dass man gerne in Brugg-Windisch ist. Auch müssen wir einen Weg finden, wie wir den Verkehr durch das Zentrum bringen, damit die Lebensqualität hoch bleibt.

Umbricht: Politik wird zwar nie in der Lage sein, Leben in einen Ort zu bringen, kann aber die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen. Die gemeinsame Ortsplanungsrevision «Raum Brugg Windisch» hat gut geklappt, ist für meinen Geschmack allerdings nicht sehr innovativ. Beim Bahnhofsgebiet müsste man einen grösseren Schritt wagen. Politik ist immer ein Risiko. Die Ausgangslage ist ähnlich wie in Lenzburg, wo die Hero wegzog und etwas Gutes entstehen konnte, ein Gebiet, das lebt. Ich hoffe, dass auch wir den Fokus öffnen können.

Indrizzi: Bewahren war noch nie die Lösung, einmal muss man loslassen können. Die Menschen müssen den Lebensraum gestalten. Auch ich wünsche mir mutige Entscheide, sodass die Entwicklung nicht gebremst wird.

Wie wollen Sie die Zusammenarbeit zwischen den beiden Gemeinden gestalten?

Umbricht: Diese erfolgt primär zwischen Gemeinderat und Stadtrat, zwischen den Verwaltungen. Die beiden Einwohnerräte haben – mit Ausnahme der letzten beiden Jahre – durchaus immer wieder Kontakte. Diese müssen wir vertiefen, wenn es die Situation zulässt. Die Herausforderung ist, alle mitzunehmen, nicht nur diejenigen, die sowieso schon gut vernetzt sind.

Wie denken Sie über das Regionale Gesamtverkehrskonzept Ostaargau, mit dem das Zentrum vom Durchgangsverkehr entlastet und das untere Aaretal besser an die Autobahn angebunden werden soll?

Umbricht: Erste Vorbemerkung: Es handelt sich um eine uralte Geschichte und es ist an der Zeit, eine Lösung zu finden. Das Problem besteht, wie tagtäglich zu sehen ist auf der Strasse. Zweite Vorbemerkung: Wir wohnen an einer privilegierten Verkehrslage, von der wir lange profitiert haben. Schon früher führte der Verkehr hier an dieser Engstelle durch, in Zeiten der Helvetier, der Römer und der Habsburger. Der Nachteil ist, dass wir nicht nach links und rechts ausweichen können. Der Ansatz aus den Sechzigerjahren ist richtig: Die Verkehrsträger gehören möglichst parallel geführt. So können die negativen Auswirkungen wie Abgase oder Lärm am effizientesten und kostengünstigsten eingedämmt werden. Die angedachte Lösung ist gut, an dieser sollten wir mitarbeiten. Problematisch ist es, schon zum jetzigen Zeitpunkt für einzelne Projektschritte Vorgaben machen zu wollen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt gefragt sind. So kommen wir nirgends hin, sind auch in 30 Jahren noch am gleichen Ort. Ausblenden und bewirtschaften bringt nichts.

«Ausblenden und bewirtschaften bringt nichts», sagt Philipp Umbricht. Alex Spichale

Indrizzi: In 30 Jahren haben wir Technologien, an die wir heute gar nicht denken. Es ist manchmal mühsam, über Sachen zu diskutieren, die sich sowieso noch ändern. Bei öffentlichen Projekten besteht die Gefahr, den Rahmen immer weiter zu öffnen. Es gibt mehr und mehr, das einfliesst. So wird es immer teurer und am Schluss nie umgesetzt. Die Probleme, die wir haben, sind nicht gelöst. Die Quartiere sind verstopft. Beispiel Lauffohr: Eine Aufwertung der Zurzacherstrasse ist super, bringt allerdings nichts, wenn die Lastwagen im Stau stehen. Mit der Südwestumfahrung Brugg ist zwar das Hauptproblem noch nicht gelöst, aber es wurde angepackt. Der Bau war ein Jahr früher fertig als ursprünglich geplant. Diesen Schwung sollten wir mitnehmen. Klar, gewisse Grünflächen mussten geopfert werden. Aber es wurden auch neue geschaffen.

Wie stehen Sie zu einer Fusion zwischen Brugg und Windisch?

Indrizzi: Es ist wie bei zwei Grossfamilien. Geht man hin und sagt von Anfang an, man heiratet, ist das zum Scheitern verurteilt. Wir müssen es anders anpacken. Bevor wir über eine Fusion reden, sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie wir uns organisieren, um den Weg vielleicht einmal gehen zu können. Dieser führt über die Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Ich bin ein Fan des Miteinanders. Wir müssen uns überlegen, wie wir zusammenkommen, noch enger zusammenleben können, wo wir die Anstrengungen forcieren. Noch sind die Ortsgrenzen in den Köpfen vorhanden. Als mein Sohn einst für den FC Brugg einen Fussballmatch gegen Windisch bestritt, sagte ich ihm, eine Brugger Mannschaft dürfe auf keinen Fall gegen Windisch verlieren. Er schaute mich an und fragte wieso. Ich konnte ihm keine Antwort geben. Solche Barrieren müssen wir wegbringen. Vielleicht wachsen wir dann schneller und enger zusammen und es setzt sich dann die Meinung durch, dass eine Fusion konsequent und sinnvoll ist.

Gilt das Gleiche für Villnachern? Die Gemeinde möchte einen Zusammenschluss prüfen.

Indrizzi: Das kann man nicht vergleichen. Villnachern ist ein attraktives Dorf, ist aber unter Druck und kam auf Brugg zu. Als Zentrumsgemeinde haben wir die Aufgabe, ein solches Anliegen zu prüfen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Villnachern zu Brugg passen würde. Windisch dagegen ist ein Schwergewicht, das sollte man anders angehen. Wichtig ist, dass man sich auf Augenhöhe und mit Anstand begegnet.

Brugg hat im 2013 – damals mit Ihnen als OK-Präsident – und im 2019 ein grosses Stadtfest gefeiert. Könnte das nächste gemeinsam mit Windisch durchgeführt werden?

Indrizzi: Absolut, das kann ich mir vorstellen. Die heutige Generation ist sich nähergekommen. Schon im 2013 konnten die Vereine angefragt und miteinbezogen werden. Das hat wunderbar funktioniert.

Philipp Umbricht, sind Sie ebenfalls der Ansicht, dass die Hürde für eine Fusion mit Brugg derzeit noch zu hoch ist?

Umbricht: Ja. Bei zwei ungefähr gleich grossen eigenständigen Partnern muss das Bedürfnis wachsen, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bevölkerung. Entscheidend ist die Art und Weise der Zusammenarbeit auf Stufe Gemeinderat und Verwaltung bis zu den Vereinen, bis in den Alltag. Sonst funktioniert es nicht. A la longue muss es meiner Meinung nach eine Fusion geben, aber eine der ganzen Region, zu der auch Hausen gehört. Es muss etwas Grösseres entstehen, damit wir ein Gewicht haben im Kanton. Auch haben Brugg und Windisch heute eine Grösse, mit der die Verwaltungen die Aufgaben nicht mehr effizient lösen können trotz hervorragenden Engagements. Wir haben zu komplexe Probleme, die mit Generalisten zu lösen sind, können es uns aber nicht leisten, Spezialisten einzustellen. Deshalb muss auch auf Externe zurückgegriffen werden. Wir brauchen gute und kostengünstige Dienstleistungen.

«Die beiden Gemeinden haben eine kritische Grösse erreicht», sagt Michel Indrizzi. Alex Spichale

Indrizzi: Die beiden Gemeinen habe eine kritische Grösse erreicht. Zu spüren ist das, wenn immer mehr Geld ausgegeben wird für die Infrastruktur, ohne aber eine Effizienzsteigerung zu erreichen. Das ist ein Warnsignal.

Zum Schluss: Warum liegt Ihnen der Wohnort am Herzen, warum setzen Sie sich freiwillig so stark ein?

Indrizzi: Es ist es wert. Wir wohnen an einem wunderbaren Ort, haben eine gute Verkehrsanbindung und sind schnell im Grünen. Man kann joggen, biken und wandern. Verschränkt man nur die Arme und hat das Gefühl, die Stadt müsse alles erledigen, ist das eine Fehleinschätzung.

Umbricht: Kommunalpolitik ist ein Hobby. Man muss es gern machen. Mit den Jahren kennt man die Hintergründe, die Vorgeschichte und kann einige Geschäfte ganz anders beurteilen. Ich interessiere mich für meinen Wohnort, versuche etwas zu bewirken. Das klappt natürlich nicht immer. Die Entwicklung von Windisch ist erfreulich und verläuft in die richtige Richtung, könnte mir persönlich noch etwas schneller gehen. Die ganze Region dürfte etwas mutiger sein. Einen alten Zopf darf man auch einmal abschneiden. Das bedeutet ja nicht, dass es früher falsch war.

