Pro Velo Brugg-Windisch zeigt Probleme bei Südwestumfahrung Brugg

Maja Reznicek 24.02.2022, 17.20 Uhr

Schon im Winter könnte die alte Süssbachunterführung Geschichte sein. Michael Hunziker (14. November 2019)

Biken liegt im Trend. Mit der wachsenden Zahl an Velofahrerinnen und Velofahrern verstärken sich die Wünsche nach sicheren und schnellen Verkehrswegen. Dies zeigt sich auch bei Pro Velo Brugg-Windisch. Seit 2010 hat sich die Anzahl Mitglieder beim Regionalverband verdreifacht. Heute sind 530 Personen Teil des Vereins. An der Online-Mitgliederversammlung am 23. Februar konnte der Vorstand einiges über die laufenden Projekte berichten.

Auf regionaler Stufe thematisierte Hörby Künzi die im Herbst 2021 eröffnete Südwestumfahrung Brugg. Zwar erwähnte der Vereinspräsident die gute, autofreie Führung von und zur Unterwerkstrasse um den Kreisel und die ebenfalls gut umgesetzte Querung der SBB-Gleise. Aber:

«Leider ist eine wichtige Verbindung vergessen gegangen: der Anschluss an die Freizeitroute – dem Forstweg im Wald – nach Schinznach-Bad.»

Hier fordere Pro Velo eine fahrbare Anbindung. Ebenfalls sei problematisch, dass der neue Velostreifen ausserorts – an der Grenze zwischen Hausen und Windisch – bloss 1,25 Meter breit sei, obwohl mit einer Sperrfläche und den breiten Fahrbahnen genügend Platz bestünde.

Der Veloweg ist zu schmal, obwohl Platz da wäre. zvg

Gemäss der gängigen Normen müsste der Radstreifen direkt entlang einer Mauer eine minimale Breite von 1,95 Meter aufweisen. «Das ist eine krasse Fehlleistung seitens der Planer», sagte Künzi.

Mit dem Bike Loft beim Brugger Bahnhof geht es nur langsam voran

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens des Kommunalen Gesamtplans Verkehr (KGV) Lupfig formulierte Pro Velo drei Hauptforderungen: die Schliessung der Netzlücke zwischen Hausen und Bahnhof Lupfig; direkte, komfortable lokale Routen sowie eine Abstimmung mit den Nachbargemeinden. Ähnlich sieht es beim KGV und der BNO Hausen aus. Auch hier plädiert der Verein für die Schliessung von Netzlücken: vor allem zwischen Holzgasse und Unterdorfstrasse sowie von Hausen zum Bahnhof Lupfig und zum Freibad Heumatten. Bei allen Plänen ist die Inkraftsetzung hängig.

In Bezug auf die Gestaltungspläne Windisch Zentrum – Stichwort: Sonne und Via Romana – will sich Pro Velo zudem für einen breiteren Velostreifen, eine fahrbare Beziehung zwischen Scheuergasse und Mülligerstrasse sowie einen Zweirichtungs-Radweg kombiniert mit dem Fussweg entlang der Mülligerstrasse von der Zürcherstrasse bis Am Rain einsetzen. Die öffentliche Auflage ist 2024 geplant.

Auf der Windischer Seite des Bahnhofs Brugg könnte dereinst ein Bike Loft entstehen. Claudia Meier

Künzi gab zudem ein Update zum Projekt Bike Loft auf der Windischen Seite des Bahnhofs Brugg. Es gehe nur langsam voran mit dem Veloparkiersystem, die SBB «sollen bald einen Projektleiter ernennen und die Planungsphase starten». Künzi sagte:

«Der Coop hat für dieses Jahr eine weitere Betriebsbewilligung bekommen und wahrscheinlich ist das nächstes Jahr auch nochmals der Fall.»

Neue Informationen gab es auch zum geplanten Aaresteg Umiker Schachen und zum Bauprojekt Süssbachunterführung.

Verbindung über die «Gwaggli-Brugg» ist zu schmal

In letzterem Fall seien bereits erste Vorarbeiten für die kombinierte Fussgänger- und Radwegverbindung – etwa die Entfernung einer Röhre an der Decke – geleistet worden. Das Projektdossier sei seit Januar beim Regierungsrat. Eine Umsetzung erfolge wohl im Winter 2022/23.

So stellt sich Pro Velo Brugg-Windisch den doppelstöckigen Veloweg vor. zvg

Für den Aaresteg liegt gemäss Künzi aktuell ein nicht-öffentlicher Studienbericht mit vier Bauvarianten vor. Eine Möglichkeit sei die Entfernung des Dachwehrs und die Nutzung der bestehenden Pfeiler für den Steg. Eine weitere Option dahingegen sei der Bau einer Hängebrücke bei der Badi Brugg. In Bezug auf das Regionale Gesamtverkehrskonzept Ostaargau verwies Hörby Künzi auf einige aktuelle Schwachstellen für die Realisierung der «Velo-Schnellroute Brugg-Baden».

Auch die Verbindung nach Umiken über die «Gwaggli-Brugg» ist, so Künzi, mit zwei Metern zu schmal. Die vom Kanton angedachte Lösung ist eine Verbreiterung der Brücke um einen Meter oder gar der Bau einer neuen Brücke. Da damit die zu steile Rampe auf der Umiker Seite nicht gelöst werden könne, bringt Pro Velo noch eine weitere Variante ins Spiel: ein doppelstöckiger Veloweg direkt von der Baslerstrasse nach Brugg.

Sowohl Brugg als auch Windisch schafften es ins CH-Ranking

Weitere Einblicke in Schwachstellen im Verkehrsnetz könnte im März 2022 die Auswertung von «Prix Velo» geben. Die nationale Umfrage zeigt auf, «in welchen Schweizer Städten es sich besonders gut Velofahren lässt, was die Velofahrenden schätzen und wo sie Handlungsbedarf sehen». Dank mehr als 100 Teilnehmenden, erwähnte Künzi lobend, schaffen dieses Jahr sowohl Brugg als auch Windisch einen Eintrag ins CH-Ranking – dies im Gegensatz etwa zu Baden.

Oliver Brunner wird Matthias Zehnder im Vorstand ersetzen. zvg

Neben der Übersicht über die aktuellen Velo- und Verkehrsprojekte fand am Mittwochabend auch die Verabschiedung von Matthias Zehnder statt. Er tritt aus dem Vorstand zurück, um sich auf sein Amt als Windischer Einwohnerrat zu konzentrieren. An seine Stelle tritt der Brugger Oliver Brunner.

Zudem verwies Hörby Künzi an der Mitgliederversammlung auf nächste Aktivitäten des Vereins: Dazu zählen genauso die Velobörse am 26. März wie auch die Informationsveranstaltung zum «Tag des Lichts» am 28. Oktober sowie die Frühlingsfahrt am 22. Mai. Ausserdem ist zukünftig ein neuer wöchentlicher Pumptrack-Kurs geplant.

