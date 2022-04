Bar- und Restaurantbesitzende müssen erneut den Geldbeutel zücken

Brugg/Windisch Bewilligung erhalten: Dieses Restaurant hat nun eine grössere Aussenbestuhlung Möchte jemand öffentlichen Grund nutzen, muss ein Baugesuch bei der Stadt eingereicht werden. Menschen aus sieben Lokalen berichten, wie es weitergeht. Flavia Rüdiger 14.04.2022, 05.00 Uhr

Das Restaurant Commercio in der Brugger Altstadt hat kein neues Baugesuch eingereicht. Claudia Meier

Während der Pandemie galt die Sonderregelung. Bar- und Restaurantbesitzenden wurden die Gebühren für den Gebrauch des öffentlichen Grunds erlassen. Nun ist der Ausnahmezustand vorbei und alles ist wieder beim Alten. Wer also seinen Verkaufsbereich ausweiten möchte, benötigt eine Baubewilligung.

Hasan Us, Besitzer der EG Bar in Windisch, wartet auf eine passende Lösung. Flavia Rüdiger

Hasan Us, Betreiber der EG Bar auf dem Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch, erklärt:

«Die Stadt war in diesen zwei Jahren sehr entgegenkommend und grosszügig.»

Jetzt nach der Aufhebung der Ausnahmeregelung habe Us ein Baugesuch eingereicht, da der Campus öffentlichen Grund beanspruchen würde. Unter anderem gehöre auch den SBB ein Anteil an Boden, deswegen sei es in seiner Situation kompliziert. Vor zwei Wochen hätte man mit ihm Kontakt aufgenommen und es werde eine passende Lösung gesucht.

Das Restaurant Papa Oro's hat nun mehr Aussenbestuhlungsspielraum. Flavia Rüdiger

Etwas weniger verzwickt tönt es beim neu eröffneten philippinischen Restaurant Papa Oro’s an der Hauptstrasse 66 in Brugg. Sie hätten eine Baubewilligung eingereicht und diese auch erhalten. Mitbesitzerin Virginia Guevarra sagt:

«Wir können die Aussenbestuhlung nun also problemlos erweitern.»

«Wir zahlen den gleichen Betrag wie vor der Pandemie»

Das Brugger Café Stadtklatsch an der Schulthess-Allee 1, welches in der Coronazeit ihre Tische rund um den Schulthess-Brunnen aufgestellt hat, werde wieder den normalen Platz wie vor der Pandemie nutzen, weiss Melanie Blättler, eine Mitarbeiterin des Cafés.

Das italienische Restaurant Commercio an der Hauptstrasse 58 in der Altstadt von Brugg konnte um den Erdbeeribrunnen, der auf öffentlichem Grund steht, weitere Sitzmöglichkeiten anbieten. Im Lokal heisst es: «Wir waren sehr dankbar für die kostenlose Erweiterungsmöglichkeit. Ein neues Baugesuch haben wir aber nicht eingereicht.» Es sei wieder alles so wie vor dem Sonderzustand.

Kenan Selcuk, Wirt des Brugger Restaurants La Dolce Vita an der Hauptstrasse 42, sagt ebenfalls:

«Wir zahlen erneut den gleichen Betrag wie vor Corona. Es läuft nun wieder wie gewohnt.»

Das «Rote Haus» in Brugg benötigt keine weiteren Sitzmöglichkeiten. Flavia Rüdiger

Das Ende 2021 eröffnete Lokal Fridolin an der Hauptstrasse 46 nutzt gemäss dem Gastgeber Carlo Uffer keinen öffentlichen Grund. Uffer erklärt:

«Wir tischen einfach bis zum Grenzstein.»

Auch in der Trattoria Rotes Haus an der Hauptstrasse 7 in Brugg hat der Gastgeber Vittorio Timpano Ähnliches zu sagen: «Ich könnte öffentlichen Grund beantragen, aber ich habe auch so schon viel zu tun.» Er hätte den zusätzlichen Platz während Corona nicht gebraucht und tue das auch jetzt nicht.