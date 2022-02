Brugg/Windisch: Wirte zahlen für Nutzung des öffentlichen Grunds

Brugg/Windisch Ab wann Wirte und Gewerbler für die Nutzung des öffentlichen Grunds wieder zahlen müssen Nachdem der Bundesrat die Corona-Schutzmassnahmen grösstenteils aufgehoben hat, geht es in grossen Schritten zurück in den Alltag. Der Brugger Stadtschreiber sagt, mit wie viel Einnahmen aus Gartenbeizen und von anderen lokalen Gewerbetreibenden in diesem Jahr zu rechnen ist. Claudia Meier 23.02.2022, 05.00 Uhr

Während der Pandemie durfte das Restaurant Commercio seine Tische rund um den Erdbeeribrunnen aufstellen, um die Mindestabstände einzuhalten. Claudia Meier (27. August 2021)

Eine besondere Lage erforderte besondere Regeln: So haben viele Gemeinden im Aargau ihren Gastronomen und lokalen Gewerbetreibenden die Gebühren für die kommerzielle Nutzung des öffentlichen Grunds in den vergangenen zwei Jahren erlassen. Dies als Zeichen der Wertschätzung und Unterstützung.

Die Schutzmassnahmen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) hatten ausserdem zur Folge, dass in den Gartenbeizen mehr Platz für das Bewirten der kleinen Gruppen an den Tischen benötigt wurde. So stellten in Brugg das Restaurant Commercio seine Tische rund um den Erdbeeribrunnen und das Café Stadtklatsch um den Schulthess-Brunnen auf.

Im ersten Quartal 2022 werden noch keine Gebühren erhoben

Auf die Frage, wer für die Nutzung des öffentlichen Grunds wieder zur Kasse gebeten wird, antwortet Bruggs Stadtschreiber Matthias Guggisberg:

«Vor allem der Gastrobereich und kleines Gewerbe – beispielsweise Blumenläden mit Aussenauslagen – sind von der Wiedereinführung der Gebührenpflicht betroffen.»

Die Stadt werde die Betroffenen im März entsprechend informieren. Für das erste Quartal 2022 würden noch keine Gebühren erhoben. Insgesamt rechnet die Gemeinde laut Guggisberg mit entsprechenden Einnahmen von rund 11'000 Franken für das laufende Jahr.

Der Stadtschreiber erklärt: «Die Gebühren werden individuell nach Dauer der Nutzung verrechnet. Die Regionalpolizei und die Fachabteilung Planung und Bau werden auf die Betroffenen zugehen.»

Die EG Bar ist in Windisch der einzige Gastrobetrieb, der öffentlichen Grund beansprucht. Andrina Wiggli (26. Juni 2018)

Auch die Gemeinde Windisch habe den Wirten in den vergangenen zwei Jahren die Gebühr für die kommerzielle Nutzung des öffentlichen Grunds erlassen, sagt Gemeindeschreiber Stefan Wagner. Betroffen ist in Windisch einzig die Gartenwirtschaft der EG Bar beim Fachhochschulcampus, wo vor der Pandemie jeweils zwischen April und Oktober Gebühren anfielen.

Wie diese Gebührenpflicht für das Jahr 2022 im Detail gehandhabt wird, wurde in der Gemeinde Windisch noch nicht besprochen. In Lenzburg etwa werden die Betriebe für pandemiebedingte zusätzliche Fläche auf dem öffentlichen Grund nicht zur Kasse gebeten.