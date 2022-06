Brugg/Villnachern: Neuer Wildtierkorridor ist offiziell eröffnet

Brugg/Villnachern Nach der feierlichen Eröffnung wird der imposante Korridor den Wildtieren überlassen Rund 20 Projektbeteiligte haben das Bauwerk unter den Bahngleisen und der Kantonsstrasse am Mittwochmorgen eingeweiht. Sechs Fotofallen halten nun fest, wie die Unterführung genutzt wird. Was bei diesem Wildtierkorridor einzigartig ist und beachtet werden muss. Claudia Meier 29.06.2022, 17.04 Uhr

Mit einem Hirschgeweih eröffnet Kantonsingenieur Dominik Studer den Wildtierkorridor offiziell. Mario Erdin von Totalunternehmerin Erne AG moderiert. Claudia Meier

Wenn das kantonale Baudepartement eine neue Verkehrsverbindung einweiht, wird in der Regel ein Band durchschnitten. Nicht so bei der offiziellen Eröffnung der Wildtierunterführung B-7281 in Brugg/Schinznach-Bad am Mittwochmorgen. Nach verschiedenen Grussworten schritt Kantonsingenieur Dominik Studer mit einem Hirschgeweih vor dem Kopf durch den 28 Meter langen, 10 Meter breiten und 4 Meter hohen Korridor.

Der Wildtierkorridor unterquert das SBB-Trassee und die Kantonsstrasse. zvg/Kanton Aargau

Studer ist seit dem 1. Februar dieses Jahres Kantonsingenieur. In seiner Begrüssung erwähnte er die Machbarkeitsstudie von 2010, um die Wildtierunterführung unter der Aarauerstrasse und der parallel dazu verlaufenden SBB-Strecke für die Tiere wieder passierbar zu machen. Da sie die einzige Verbindung zwischen Jura–Chestenberg–Reusstal ist, wurde sie als national bedeutend eingestuft.

Die Vollsperrung wurde drei Jahre zuvor festgelegt

Nach dem Projektstart im 2016 sei das Vorhaben 2019 von allen Seiten abgesegnet worden, sagte Studer. Und: «Zum Glück gab es keine Einwendungen.» Denn sonst hätte das Zeitfenster, das die SBB mit der Vollsperrung für den Einschub drei Jahre zuvor in Aussicht stellten, vermutlich nicht genutzt werden können.

Das Video zeigt im Zeitraffer, was am Verschubwochenende geleistet wurde. Video: Kanton Aargau

Ausgeführt wurden die Bauarbeiten für den Wildtierkorridor zwischen März und Dezember 2021. Höhepunkt des Projekts war das letzte Juli-Wochenende, als ein rund 1000 Tonnen schwere Betonteil innert 53 Stunden ins SBB-Trassee eingeschoben wurde. Die häufigen Regenfälle erschwerten damals die Arbeiten, weil das Grundwasser zeitweise 1,5 Meter über der Ausbausohle stand.

Studer sprach von grossen logistischen Herausforderungen. Die Totalunternehmerin Erne AG sei es durch den Beizug von Subunternehmen gelungen, das Bauprogramm einzuhalten. Laut Mario Erdin von der Firma Erne wurde in sieben Schichten mit je zehn bis zwölf Mann gearbeitet (ohne Gleisarbeiter der SBB). Er dankte dem Baupersonal, das Regen, Kälte und Hitze trotzte.

Villnachern bietet einen Vollanschluss für Wildschweine

Gemeindeammann Roland König aus Villnachern erklärte in seiner Ansprache: «Mit diesem Projekt leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Tiermobilität im Kanton Aargau. Villnachern ist jetzt Teil der Hauptverkehrsachse für Wildschweine, die von Norden nach Süden oder umgekehrt unterwegs sind.»

Gemeindeammann Roland König aus Villnachern bei seinem Grusswort. Claudia Meier

Damit der Wildtierkorridor funktioniert, sei eine gezielte Besucherleitung notwendig, sagte Stefan Karlen von der SKK Landschaftsarchitekten AG. Mensch und Hund müssen draussen bleiben, was auf Tafeln signalisiert ist.

Beidseitig des Korridors sind Hinweistafeln montiert, auf denen die Regeln festgehalten und Wildtiere, die hier erwartet werden, abgebildet sind. Claudia Meier

Die Holzhaufen könnten beispielsweise Wiesel anlocken. Für den Unterhalt wird künftig der Forstbetrieb Brugg zuständig sein.

Kosten fielen über eine halbe Million tiefer aus als erwartet

Als langjähriger Projektleiter der Wildtierkorridore freue er sich ausserordentlich über das jüngste Bauwerk, sagte Thomas Gremminger aus Brugg. Er betonte, dass es etwa beim Oberwasserkanal in Villnachern noch bessere Vernetzungsstrukturen brauche.

Der Oberwasserkanal in Villnachern. Claudia Meier

Dank der guten Zusammenarbeit konnte der Bau der Wildtierunterführung rund 700’000 Franken unter dem Kredit von 7,6 Millionen Franken abgeschlossen werden, schreibt das zuständige Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) in einer Mitteilung.

Das Bauwerk, welches die Schlüsselstelle des Wildtierkorridors bildet, wird ab dieser Woche mit insgesamt sechs Wildtier-Fotofallen überwacht.

Je zwei Fotofallen sind nördlich und südlich des Bauwerks aufgestellt. Claudia Meier

Mit diesem Monitoring wird während der nächsten fünf bis zehn Jahre dokumentiert, welche Tiere die Unterführung nutzen. Ausgewertet werden die Daten – zum ersten Mal in zwei Monaten – von der SKK Landschaftsarchitekten AG und einer Wildtierbiologin.

Laut Martin Strübi, Projektleiter Brücken und Tunnel beim BVU, ist der Kanton daran, in Murgenthal einen weiteren Wildtierkorridor in der gleichen Grösse wie in Brugg/Schinznach-Bad zu planen.