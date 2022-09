Brugg/Villnachern: Für Fusion stehen gewisse Rahmenbedingungen

Brugg/Villnachern «Man muss die Emotionen zurückschrauben»: Teils stehen Rahmenbedingungen für Fusion schon – die Reaktionen sind gemischt Das Projekt von Villnachern und Brugg zum Zusammenschluss beginnt Formen anzunehmen. Am Samstag zog der Infoanlass dazu die Öffentlichkeit an. Louis Probst Jetzt kommentieren 25.09.2022, 17.06 Uhr

Ab 2026 gehört Villnachern vielleicht zur Stadt Brugg. Sandra Ardizzone

«Drum prüfe, wer sich bindet ...»: Das gilt auch für den allfälligen Zusammenschluss von Villnachern mit Brugg. Im Vorfeld der Abstimmung über einen Projektierungskredit über insgesamt 120'000 Franken für die Prüfung des Zusammenschlusses der Einwohnergemeinden – der am 28. Oktober in Brugg dem Einwohnerrat und am 23. November in Villnachern der Gemeindeversammlung vorgelegt wird – haben die Exekutiven der beiden Gemeinden gemeinsam informiert.

Der grosse Aufmarsch in der Turnhalle in Villnachern am 24. September und die Statements aus der Bevölkerung haben gezeigt, dass das Thema Fusion die Bevölkerung zumindest in Villnachern bewegt.

Brugger Stadtammann Barbara Horlacher. zvg/René Schneider

Frau Stadtammann Barbara Horlacher erklärte am vergangenen Samstag:

«Alles in allem sind die Exekutiven von Villnachern und Brugg zum Schluss gekommen, dass ein Zusammenschluss mehr Chancen als Risiken bietet.»

Chancen sieht man im Entwicklungspotenzial einer grösseren Gemeinde und in der besseren Nutzung der Bodenreserven, aber auch in der Stärkung des politischen Gewichtes. Horlacher stellte aber auch fest, dass ein Zusammenschluss zu einem Verlust an Identität und Mitbestimmung führen kann.

Schule Villnachern würde in die Struktur der Schule Brugg integriert werden

Aus der Sicht von Villnachern, so Gemeindeammann Roland König, ergeben sich Vorteile im Hinblick auf die Verwaltung; auf die langfristige Sicherung der bestehenden Zusammenarbeit und die erleichterte Nutzung von Angeboten der Zentrumsgemeinde. König verschwieg aber auch die Hoffnung auf einen attraktiven Steuerfuss nicht.

Den gegenwärtig 97 Steuerprozenten von Brugg stehen in Villnachern 120 Prozentpunkte gegenüber. «Villnachern hat robuste Finanzen», so König. «Die Frage ist aber: Steigt bei einem Zusammenschluss für Brugg der Steuerfuss oder nicht?» Zu dieser Gretchenfrage erklärte der Brugger Vizeammann Leo Geissmann:

«Die Absicht ist klar: weiterhin 97 Prozent.»

Horlacher sagte zudem: «Gewisse Rahmenbedingungen sind bereits festgelegt.» Villnachern soll Ortsteil der Stadt Brugg werden; Behördenstruktur und Rechtsgrundlagen, ausgenommen die BNO, sollen übernommen; die Verwaltung in Brugg zentral geführt und die Schule Villnachern in die Struktur der Schule Brugg integriert werden. Kindergarten und ­Primarschule in Villnachern bleiben erhalten.

Die Badi Villnachern müsste für die Übernahme «kostenneutral» sein. Maja Reznicek

Eine Reihe von Punkten soll jetzt vertieft betrachtet werden. So etwa die Auswirkung der Fusion auf die Pensen der Verwaltung; die Frage der Oberstufe – mittel- bis langfristig sollen Oberstufenschülerinnen und -schüler aus Villnachern die Brugger Schulen besuchen –; der Umgang mit den Liegenschaften, insbesondere der Badi Villnachern, die «kostenneutral» sein müsse, und nicht zuletzt die finanziellen Auswirkungen.

«Für Brugg ist die Fusion kein Schnäppchen»

Zu diesen und weiteren Punkten nahmen die Vertreter der Exekutiven der beiden Gemeinden Stellung. Als Klippen eines Zusammenschlusses könnten sich, neben der Zukunft der Badi Villnachern – ein «Herzensthema», so Gemeinderat Richard Zickermann – vor allem die Finanzen erweisen. «Für Brugg ist die Fusion kein Schnäppchen, aber sie ist finanziell tragbar», so die Finanzanalyse, die vom Gemeinderat Villnachern in Auftrag gegeben wurde.

Bei einer Fusion würde Villnachern Ortsteil der Stadt Brugg werden. Maja Reznicek

Durch die Anpassung der Steuerfüsse müsste bei einer Fusion mit einem jährlichen Einnahmenverlust von rund 770'000 Franken gerechnet werden.

Dieser Verlust könnte in den ersten Jahren zwar durch den Beitrag des Kantons von 2,8 Millionen Franken an Villnachern gedeckt werden. Langfristig müsste er, gemäss Vorabklärungsbericht, durch den «Abbau von Nettovermögen, neues Steuersubstrat und weitere positive dynamische Synergieeffekte, die mit dem Zusammenschluss generiert werden, oder eine Erhöhung des Steuerfusses um zwei Prozentpunkte» gedeckt werden.

Vom Steuerfuss nicht beeindrucken lassen

In der Fragerunde wurden vor allem Bedenken über einen Verlust an Selbstständigkeit und Mitbestimmung laut. Applaus erhielt das Votum: «Man sollte sich vom Steuerfuss nicht beeindrucken lassen. Die Einsparung ist den Verlust an Autonomie nicht wert.»

Roland König, Gemeindeammann von Villnachern, sowie Barbara Horlacher, Stadtammann Brugg, beteiligten sich am Samstag am Infoanlass. Louis Probst

Applaus gab es aber auch für die Voten: «Ein ­gemeinsames Vorgehen ist das einzig Richtige. Man muss die Emotionen zurückschrauben.» und:

«Man muss es knallhart ­sagen: Irgendwann ist ein Alleingang nicht mehr möglich.»

Aufgabe der Exekutive sei es, die Zukunft zu planen, gab Gemeindeammann König zu bedenken. «Es geht ums Gestalten und ums Nutzen von Chancen.»

Frau Stadtammann Barbara Horlacher versicherte: «Wir nehmen mit, was die Bevölkerung beschäftigt. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, welche der Bevölkerung einen Mehrwert bringt und dass wir die Herausforderungen gemeinsam besser meistern können. Wir glauben ans Potenzial einer zusammengeschlossenen Gemeinde.»

