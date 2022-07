Brugg: Bulls Coffee GmbH eröffnet Laden

Brugg Vertreiber von Kaffeekapseln aus Holz eröffnet Laden – und lanciert überraschende Produkte Die in Schinznach-Bad entstandene Bulls Coffee GmbH zieht an die Aarauerstrasse in der Stadt Brugg. Zuerst war ein anderer Standort angedacht. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 24.07.2022, 05.00 Uhr

Kaffeeunternehmer Ole Bull eröffnet in Brugg den ersten Laden von Bulls Coffee GmbH. Hier mit Tochter Emma. Maja Reznicek

Im Lager liegt ein schokoladiger Duft in der Luft. Noch sind die Regale an der Aarauerstrasse 73 in Brugg spärlich belegt. Der Einzug des schweizweit ersten Vertreibers für Kaffeekapseln aus Holz ist erst im Gange. Ole Bull zeigt im Hauptraum auf den Eingangsbereich und sagt:

«Hier kommt eine Theke mit einem Maschinenpark hin, rechts in der Ecke eine Röstanlage.»

So minimalistisch wie möglich – «Metall und Holz, das reicht» –, will der Inhaber von Bulls Coffee GmbH die 70 Quadratmeter einrichten. Im Innenbereich bietet das dreiköpfige Team bald die kompostierbaren Kapseln feil und lässt Besucherinnen und Besucher sie an verschiedenen Kaffeemaschinen testen.

Links soll die zukünftige Theke stehen. Maja Reznicek

Die in Schinznach-Bad entstandene Firma führt aktuell sechs Sorten von «Bulls Coffee» in Kapseln und fünf als offene Bohnen. Vor dem Laden wird ein mit den Produkten bestückter Selecta-Automat stehen.

Ole Bull lässt seine Kapseln auch mit Bohnen von anderen Unternehmen befüllen: Bisher würden zirka 10 Prozent der 210 Schweizer Röstereien – vom Klein- bis zum Grossbetrieb – dieses Angebot nutzen. Der 46-Jährige schwärmt:

«Wir bringen Kaffee aus der ganzen Welt in der Region zusammen.»

Zukünftig sollen die Kapseln mit «fremdem» Kaffee ebenfalls im Laden angeboten werden: «Wenn es gut kommt, kommen so 100 Sorten zusammen, wenn es sehr gut kommt, 200.»

Moderator Marco Fritsche ist neuer Markenbotschafter

Der neue Laden hat laut dem Unternehmer vor allem eine repräsentative Funktion, soll die Sichtbarkeit der Marke auf dem Markt erhöhen. Bisher werden die Holzkapseln nur in ausgewählten Volg-Filialen in der Region Brugg oder im Onlineshop vertrieben. Ole Bull fügt an:

«Ziel ist, dass die Produkte in Zukunft national erhältlich sind.»

Er sei dafür mit Schweizer Detailhändlern im Gespräch. Doch bisher verlaufen die Verhandlungen langsam. Anders ist es in Deutschland: Ab dem 1. August verkauft Einzelhändler Edeka Südwest die Kapseln.

Sechs Sorten von «Bulls Coffee» in Kapseln vertreibt Ole Bull. zvg

Bald will der Kaffeeunternehmer zusätzlich drei neue Produkte lancieren: einen Vanille Latte, einen Café Mocha und einen Cold Brew als «Coffee-to-go» in Aluminiumdosen. Den Anstoss dafür gab der neue Markenbotschafter von Bulls Coffee GmbH Marco Fritsche, Moderator der Sendung «Bauer, ledig, sucht».

«Er schlug als Claim für die Firma den Spruch ‹Alles andere ist kalter Kaffee› vor. Da sagte ich, Marco, dann müssen wir aber auch einen kalten Kaffee haben», erzählt Bull schmunzelnd.

Im September sollen die neuen Kaffees in Aludosen lanciert werden. Maja Reznicek

Inwiefern die Dosen zum bisherigen Konzept passen – Bull spricht sich klar gegen Aluminimumkapseln von Nespresso aus –, habe er sich lange überlegt. «Wir haben verschiedene Alternativen wie Glas geprüft. Das ist aber aktuell nicht verfügbar. Alu ist momentan die beste Option», ist Bull sich sicher.

Fehlende Laufkundschaft im Industriegebiet sieht Bull gelassen

Der neue Standort im Brugger Industrieteil war für Ole Bull nicht die erste Wahl. Zuerst plante er einen Laden in der Altstadt. Bull erinnert sich: «Ich hatte schon eine Zusage per Handschlag für ein Geschäft an der Hauptstrasse. Doch dann kam per Whatsapp kurzfristig die Absage.»

Ole Bull, Kaffeeunternehmer. Maja Reznicek

Die Räumlichkeiten an der Aarauerstrasse seien ihm bereits im Vorfeld angeboten worden, jetzt nahm er sie gerne an. Dass im Industriegebiet die Laufkundschaft fehlt, sieht Bull gelassen:

«Wenn man weiss, wo es guten Kaffee gibt, und das auch schätzt, geht man auch dort hin. Für ein gutes Steak fährt man auch weit.»

Zudem sei die Miete der Räume etwa dreimal günstiger.

Als nächster Schritt soll auch die Rösterei von Bulls Coffee GmbH nach Brugg ziehen. Wann erstmals Kunden im neuen Laden empfangen werden, steht noch nicht fest. Aktuell rechnet Ole Bull mit einer Eröffnung zwischen Mitte und Ende August.

