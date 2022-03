Brugg/Riniken/Villnachern: Bilanz Stabsoffizier bei der Feuerwehr

Brugg/Riniken/Villnachern Wie die Feuerwehr Geschichte schreibt: «Ich habe pro Tag eineinhalb Stunden mehr Freizeit», sagt der Stabsoffizier Vor knapp sechs Jahren trat der erste Stabsoffizier bei der Feuerwehr Brugg seine Stelle an: Philipp Strähl blickt gemeinsam mit Kommandant Manuel Keller zurück und in Zukunft. Es geht um Lebensqualität und die aktuellen Herausforderungen. Claudia Meier Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Feuerwehrkommandant Manuel Keller (links) und Stabsoffizier Philipp Strähl stehen vor dem Fahrzeug mit der Autodrehleiter. Dieses ist zehn Jahre alt und hat somit die Hälfte der Lebenszeit bereits erreicht. Alex Spichale (18. Februar 2022)

Für die neuen Mitglieder aus Villnachern der fusionierten Feuerwehr Brugg liess der erste Einsatz im laufenden Jahr nicht lange auf sich warten. Bereits am 3. Januar musste im Ortsteil Umiken kurz vor 5 Uhr morgens ein umgefallener Baum von der Bözbergstrasse entfernt werden. Solche Elementarereignisse machten im ver­gangenen Jahr fast einen Viertel aller 84 Einsätze aus. Tendenz steigend.

Schneefall, Sturm und Hochwasser fordern die Feuerwehr zunehmend –, weil solche Einsätze besonders zeitintensiv sind. Mit 46 Prozent der insgesamt 3118 Einsatzstunden ging 2021 fast die Hälfte auf das Konto dieser Kategorie.

Die Feuerwehr sichert am 13. Juli 2021 das Aare-Ufer in Brugg mit Beaver-Schläuchen. Maja Reznicek

Bei der Stützpunktfeuerwehr Brugg, die neben Villnachern schon länger auch für die Gemeinde Riniken zuständig ist, geht es längst nicht nur ums Feuerlöschen. Denn Brandmeldeanlagen, technische Hilfestellungen und das Entfernen von Ölspuren oder Wespennestern machen die Einsätze vielseitig und erfordern entsprechende Ausbildung und Übungen.

Die SVP war gegen die Schaffung einer neuen Vollzeitstelle

Weil das Milizsystem der Feuerwehr Brugg schon vor Jahren an seine Grenzen gestossen ist, gab der Einwohnerrat im Oktober 2015 auf Empfehlung des Stadtrats grünes Licht für die Schaffung einer vollamtlichen Stabsoffiziersstelle. Die SVP war dagegen und sah das Milizsystem gefährdet.

Am 1. Juni 2016 trat Philipp Strähl die neue Stelle in Brugg an. Damals ahnte offiziell noch niemand, dass innert weniger Jahren die Feuerwehrmagazine Schinznach-Bad und Umiken reaktiviert werden und die Feuerwehr Villnachern per 1. Januar 2022 mit Brugg fusioniert. Das grössere Zuständigkeitsgebiet mit einer Fläche von über 20 Quadratkilometern umfasst auch 26 Kilometer Uferlänge (ohne Schinznach-Bad und Villnachern waren es 12 Kilometer).

Das Feuerwehrmagazin in Schinznach-Bad wurde instandgesetzt und feierlich eingeweiht. Ab 6. Januar 2020 übernahm die Feuerwehr Brugg das Einsatzgebiet Schinznach-Bad. Ina Wiedenmann

Zusammen mit Feuerwehrkommandant Manuel Keller blickt Strähl auf die Zeit seit seinem Stellenantritt zurück. Der Stabsoffizier spricht von einem mutigen Entscheid, den Brugg damals – angestossen vom Kommando – gefällt habe. Der 43-Jährige lebt inzwischen wieder in Windisch, wo er aufgewachsen ist, und legt seinen Arbeitsweg zu Fuss oder mit dem Velo zurück.

Eine Lohneinbusse von 20 Prozent gegenüber der Stelle in Zürich

Durch den Stellenwechsel von der Einsatzplanung bei Schutz und Rettung Zürich zur Feuerwehr Brugg nahm er eine Lohneinbusse von 20 Prozent in Kauf. Philipp Strähl sagt dazu:

«Das war ein bewusster Entscheid. Ich habe eineinhalb Stunden mehr Freizeit pro Tag. Mit dem kürzeren Arbeitsweg ist die Lohneinbusse aufgewogen und meine Lebensqualität gestiegen.»

Die Stelle des Stabsoffiziers habe auch die Lebensqualität des Feuerwehrkommandanten gesteigert, betont Manuel Keller, der neben dem Kommando eine Vollzeitstelle als Regionaltechniker im Aussendienst innehat.

Fahrzeuge der Feuerwehr Brugg vor dem Magazin am Stahlrain. Claudia Meier (26. August 2021)

«Alle Fäden laufen bei Philipp Strähl zusammen. Zudem kann ich viele Büroarbeiten und Abklärungen an ihn delegieren, etwa mit der Aargauischen Gebäudeversicherung, die nur zu Bürozeiten erreichbar ist», erklärt Keller. Der 47-Jährige gehört seit 26 Jahren der Feuerwehr Brugg an. Neben Strähl ist Daniel Bürge schon länger als Materialwart bei der Feuerwehr zu 100 Prozent angestellt.

Das Alarmierungsdispositiv wird momentan verbessert

Die Stützpunktfeuerwehr mit besonderen Aufgaben hat an den vier Standorten Stahlrain Brugg, Lauffohr, Umiken und Schinznach-Bad total 15 Fahrzeuge. Die Verfügbarkeit der Einsatzkräfte und -mittel wurde durch die zusätzlichen Standorte stark verbessert, weil beispielsweise Feuerwehrleute aus Riniken und neu auch aus Villnachern direkt in Umiken einrücken können.

Das reaktivierte Feuerwehrmagazin in Umiken kurz vor der Inbetriebnahme. Claudia Meier (3. Oktober 2019)

Derzeit wird unter anderem das Alarmierungsdispositiv optimiert, damit im Ernstfall nicht zu viele Leute auf dem Platz sind, wie das während der Homeoffice-Pflicht teilweise der Fall war. Knapp 120 Angehörige zählt die Feuerwehr Brugg aktuell, 110 müssten es laut den Vorgaben mindestens sein. Das entspricht einem Deckungsgrad von 109 Prozent.

Während der zweijährigen Coronapandemie fanden einige Feuerwehrübungen über Teams statt. Auch Schulungsvideos wurden realisiert.

Lernvideo vom Januar 2022. Youtube/Feuerwehr Brugg

Philipp Strähl sagt: «Der soziale Austausch hat vielen gefehlt. Seit zwei Jahren haben keine Leute mehr per Handschlag befördert und keine Hauptübung mehr durchgeführt werden können. Stattdessen gab es eine Videobotschaft des Kommandanten. Als Zeichen der Wertschätzung soll nun der Ripplifrass im Sommer nachgeholt werden.»

154. Rechnungsablage des Rettungskorps Brugg am 13. Januar 2018 mit Ripplifrass, Beförderungen und Verabschiedungen im Salzhaus Brugg. Claudia Meer

Aus Umfragen wisse man, dass sich keine fünf Prozent der Angehörigen in erster Linie wegen des Solds in der Feuerwehr engagieren. Einen viel höheren Stellenwert haben die Kameradschaft und die Sinnhaftigkeit der Milizarbeit.

Der Kernstab dürfte bald aufgelöst werden

Aufgrund der Pandemie ist es laut Strähl auch zu Fluktuationen bei der Feuerwehr Brugg gekommen, weil Leute coronabedingt neue Jobs annehmen mussten und das Milizamt nicht mehr ausüben konnten. Um die Einsatzfähigkeit in der ausserordentlichen Lage jederzeit zu garantieren, wurde ein Kernstab gebildet, bestehend aus dem früheren und aktuellen Kommandanten, dem Vizekommandanten sowie Gemeindevertretern. Sobald es die Situation erlaubt, wird der Kernstab wieder aufgelöst.

Der Stabsoffizier und der Materialwart gehören nicht zum Kernstab, sondern waren stets für die Umsetzung der getroffenen Massnahmen zuständig. Manchmal war Kreativität gefragt. Strähl erwähnt:

«Unser Materialwart hat die Dispenser für Desinfektionsmittel beispielsweise bei Nagelstudios aufgetrieben, weil die dort zu Beginn der Pandemie noch verfügbar waren.»

Die Feuerwehr beschaffte zudem Pandemieboxen, um notfalls den Rettungsdienst bei Patiententransporten richtig ausgerüstet unterstützen zu können. Bisher seien sie aber nicht zum Einsatz gekommen, sagt Strähl.

Flexibilität wird mit Nachwuchs und guter Planung erhöht

Gestiegen sind die Anforderungen für die Feuerwehren ausserdem durch die Brandschutzvorschriften, die 2015 schweizweit angepasst wurden, und vor allem bei Neu- und Umbauten intensiver Abklärungen bedürfen.

Angesichts der regen Bautätigkeit im Einsatzgebiet ist der Stabsoffizier bei mehreren Projekten diesbezüglich involviert. Anschlüsse für Elektrofahrzeuge, Fotovoltaikanlagen und die Auflösung der Betriebslöschgruppe der Kabelwerke per Ende 2021 sind weitere Themen, welche die Feuerwehr umtreiben. Kommandant Keller betont:

«Wir gehen proaktiv auf Liegenschaftsbesitzer zu, um uns für den Ernstfall zu wappnen.»

Eine vorausschauende Planung ist Keller und Strähl ein grosses Anliegen, sei es bei den Übungen oder der Material- und Fahrzeugbeschaffung. So habe man als Beispiel im Zusammenhang mit der zunehmenden Waldbrandgefahr beim Bau des Wasserreservoirs in Lauffohr einen neuen Hydranten angeregt.

Stadt Brugg beschaffte die erste Autodrehleiter im Kanton Aargau Mit den gesellschaftlichen Entwicklungen verändern sich auch die Feuerwehren. Das zeigte sich bereits in den 1950er-Jahren, als in Brugg und Windisch unter anderem mit dem Verwaltungsgebäude der Kabelwerke Brugg AG (1956) die ersten Hochhäuser gebaut worden waren. Die Stadt Brugg habe daraufhin 1957 die erste Autodrehleiter im Kanton Aargau gekauft, steht im Buch «Zeitgeschichte Aargau». Knapp 60 Jahre später hat die Stadt Brugg mit der Schaffung der Stabsoffizierstelle wieder Feuerwehrgeschichte geschrieben. Von den damaligen Gegnern aus der SVP ist jetzt niemand mehr bereit, ein Statement dazu abzugeben. Das Milizsystem bei der Feuerwehr beizubehalten, ist nicht nur der SVP wichtig, sondern auch dem Aargauischen Feuerwehrverband, wie dessen Präsident Fabian Engel betont. Im Kanton gibt es diverse Entlastungsmodelle. (cm)

Die beiden Feuerwehrspezialisten bilanzieren: «Durch die vier Standorte und die Fahrzeugflotte mit vermehrt modularen Aufbauten werden wir stets flexibler.» Um die Effizienz während des Einsatzes zu verbessern, hat die Feuerwehr im vergangenen Jahr zusammen mit der Regionalpolizei Brugg eine Drohne mit einer Wärmebildkamera angeschafft und die Kosten geteilt. «So können wir etwa bei einem Brand in der Altstadt feststellen, ob es unter dem Dach noch Glutnester hat», fügt Keller an.

Die Stadt Brugg beschaffte 1957 die erste Autodrehleiter im Kanton Aargau. Hier bei einem Einsatz in der Hofstatt beim heutigen Stadtmuseum. Stadtarchiv Brugg/Jörn Maurer

Durch das erweiterte Einsatzgebiet hat die Feuerwehr Brugg mit der Feuerwehr Chestenberg neue Nachbarn bekommen. Strähl und Keller betonen, wie wichtig es ist, alle Nachbarn zu kennen und den Kontakt zu pflegen. Manuel Keller sagt:

«Als Bezirkshauptort sollten wir auch zeigen, dass wir eine gut funktionierende Stützpunktfeuerwehr haben.»

Dem Kommandanten ist es ein Anliegen, die Milizmitglieder zielführend und wertschätzend einzusetzen. Zudem ist ihm die Nachfolgeplanung wichtig.

Dokumentation der Feuerwehr Brugg zum 150-Jahre-Jubiläum im 2014. Youtube/SEmedia

Dabei spielen die Jugendfeuerwehr und Beförderungen eine zentrale Rolle. Die Stelle des Stabsoffiziers hilft, auf einem qualitativ hohen Niveau für klare Strukturen zu sorgen und die Einsatzbereitschaft jederzeit zu garantieren. Da diese Funktion nach wie vor selten ist im Aargau, konnte Strähl auch schon Feuerwehrzuständigen von Spreitenbach sowie aus der Fusionsgemeinde Zurzach Auskunft über seine Stelle in Brugg geben.

Im 2022 standen die Angehörigen der Feuerwehr Brugg bisher in 27 Einsätzen während 688 Stunden im Einsatz.

