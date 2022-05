Stiftung Kinderheim Brugg bekam im 2022 über 460 Anfragen

Brugg/Olsberg «Wir haben alle gestrampelt»: Nicht nur Corona forderte die Stiftung Kinderheim Am Montag blickte der Verbund aus Kinderheim Brugg, Schulheim Stift Olsberg und Familynetwork Zofingen auf 2021 zurück. In der Betriebsrechnung der drei Institutionen zeigt sich, dass der Aufwand gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Dies hat gemäss den Verantwortlichen einen Grund. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 30.05.2022, 18.01 Uhr

Stiftungsratspräsident Thomas Wymann (links) und Geschäftsleiter Rolf von Moos stellen am Montag den Jahresbericht 2021 vor. Maja Reznicek

Schon zu Beginn betonte Thomas Wymann eine Sache. «Wir hatten nicht nur Covid im 2021», erklärte der Stiftungsratspräsident an der Medienorientierung zum Jahresbericht der Stiftung Kinderheim Brugg. Trotzdem: Beschäftigt und belastet habe die Pandemie den Betrieb stark. Vor allem die Kinder und die Betreuungspersonen seien im Verbund aus dem Kinderheim Brugg, dem Schulheim Stift Olsberg und dem Familynetwork Zofingen betroffen gewesen.

Gemäss Geschäftsleiter Rolf von Moos änderten sich etwa die Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit ständig, der Heimalltag in Brugg wurde eingeschränkt, gemeinsame Aktivitäten ausgebremst. Gleichzeitig verzeichnete die Notfallgruppe eine sehr hohe Auslastung. Von Moos erklärte:

«Während Corona kamen sehr viele Anfragen und es gab viele notfallmässige Platzierungen.»

Deswegen habe der Kanton die verfügbaren Plätze in diesem Bereich auch temporär von 8 auf 10 erhöht.

Gemeinsame Aktivitäten mussten in den letzten zwei Jahren teilweise ganz wegfallen. zvg

Anfang dieses Jahres spitzte sich die Situation nochmals wegen Ansteckungen zu. Zum Frühling sagte Rolf von Moos: «Es waren so viele Leute krank, dass der Betrieb fast flach lag.» Alle Mitarbeitenden hätten gestrampelt. Die Pandemie habe die Aktivitäten der Stiftung aber nicht stoppen können, erklärte Wymann.

Die Integration schüttelt den Betrieb durch

Das letzte Jahr ist ebenfalls von Veränderungen, erfreulichen Entwicklungen und Meilensteinen geprägt gewesen. Beispielsweise starteten die Umbauarbeiten am Pfarrhaus Olsberg, das im Herbst von einer Wohngruppe bezogen werden soll. Die dadurch freigewordenen Räumlichkeiten würden als «strategische Raumreserven» eingeplant, so Thomas Wymann.

Als Meilenstein beim Schulheim Stift Olsberg bezeichnete Rolf von Moos die Einführung einer Intensivklasse im Sommer 2021. Der Geschäftsleiter sagte:

«Sie ist für Kinder mit interessantem sozialem Verhalten gedacht, aber auch für solche, die zusätzlich schulisch gefördert werden sollen. So, dass sie in die Regelschule übertreten können.»

Die Eröffnung sei mit den bestehenden Ressourcen möglich gewesen.

Im Schulheim Stift Olsberg wurde eine Intensivklasse eingeführt. zvg

Des Weiteren wurden die Therapieangebote neu strukturiert und zusätzliche geschaffen: Dazu zählen etwa das heilpädagogische Reiten oder Psychomotorik. Auch ein frisches Konzept für Jugendliche mit «mehr Lebensweltorientierung und Normalisierungsprinzip» wurde eingeführt.

Daneben beschäftigte die Stiftung die Übernahme der operativen Tätigkeiten der Institution Familynetwork. Per August 2020 schloss sich diese mit dem Kinderheim Brugg und dem Stift Olsberg zusammen. Von Moos sagte: «Eine solche Integration schüttelt den Betrieb immer durch. Das hat man vor fünf Jahren auch beim Olsberg gesehen.»

Über 100 Eintritte in ein Angebot der Stiftung

Im Zuge des neuen Verbunds wurde ebenfalls eine gemeinsame Kontaktstelle mit Standort in Zofingen geschaffen. 466 Anfragen nahm das vierköpfige Team im letzten Jahr entgegen, diese führten zu 106 Eintritten in ein Angebot der Stiftung. Mit der Stelle ist man in der Stiftung sehr zufrieden. Von Moos führte am Montag aus:

«Sie ist ein super Produkt aus dem Zusammenschluss.»

Für die Zusammenarbeit der drei Institutionen wurde zudem der ICT-Bereich neu aufgestellt und die unterschiedlichen Qualitätsmanagementsysteme per April 2022 vereint.

Die Stiftung Kinderheim Brugg (hier Standort Brugg) litt bis im Frühling noch stark unter der Coronapandemie. Maja Reznicek

Zudem kam es gemäss Rolf von Moos im letzten Jahr zu «enormen Veränderungen» bei den Angeboten Pflegefamilienplatzierungen und Aufsuchende Familienarbeit des Familynetworks. Im Aargau, in Bern und Zürich wurden Leistungsverträge für diese vergeben. Man habe in allen drei Kantonen Verträge erhalten.

Knapp 20 Mio. Umsatz erwirtschaftete der Verbund

Die Fusion mit dem Familynetwork spiegelt sich in der Betriebsrechnung 2021 der Stiftung wider. So erhöhten sich sowohl die Personalausgaben mit rund 15,6 Mio. Franken (2020: 13,4 Mio. Franken) als auch die Sachkosten mit 3,6 Mio. Franken (2020: 2,9 Mio. Franken). Gemäss Wymann kamen mit der Institution nämlich 25 Mitarbeitende hinzu. Ausserdem habe sich der Zusammenschluss erstmals auf alle 12 Monate der Rechnung und nicht wie im Vorjahr – da die Fusion im August 2020 vollzogen wurde – nur auf fünf Monate ausgewirkt.

Insgesamt verzeichnete der Verbund 2021 einen Ertrag von 19,9 Mio. Franken. Man könne einen sehr erfreulichen Gewinn von knapp 226’970 Franken vorweisen, so Rolf von Moos.

Pflegefamilien sind weiterhin dringend gesucht. zvg

Der Integrationsprozess des Familynetworks wird die Stiftung auch in den nächsten Monaten weiter beschäftigen. Von Moos erklärte:

«Wir sind mittendrin.»

Genauso fordere im aktuellen Jahr etwa die Frage nach den personellen Ressourcen in der Stiftung ebenso wie die dringende Suche nach weiteren Pflegefamilien. Interessierte erhalten Auskünfte direkt beim Familynetwork unter info@familynetwork.ch oder 062 205 19 50. Regelmässig finden Online-Informationsanlässe statt, der nächste am 28. Juni um 19.30 Uhr.

Alles in allem hat gemäss Thomas Wymann der Betrieb der Institutionen nach Corona wieder volle Fahrt aufgenommen. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich das im Herbst nicht wieder ändert.

