In Brugg wird ein Modellbahnverein vorgestellt

Brugg/Mellingen Elektronische Medien rücken in den Hintergrund: Ein Modelleisenbahnverein soll Jugendliche locken Mit grossen Hoffnungen lancierte Urs Vogel im letzten Jahr einen Anlass, um Jugendliche über seinen Modellbahnworkshop zu informieren. Die Nachfrage blieb jedoch unter den Erwartungen. Am 11. Dezember wagt der Brugger mit Gleichgesinnten und einem neuen Projekt einen zweiten Anlauf. Noah Merz 08.12.2022, 05.00 Uhr

Urs Weber (von links), Urs Vogel und Edi Sulzer sind bereit für den 11. Dezember. Noah Merz

Es hätte die Jugendlichen von ihren elektronischen Medien, zumindest für eine kurze Zeit, weglotsen sollen. Im letzten Jahr informierte der leidenschaftliche Modelleisenbähnler Urs Vogel über einen Modelleisenbahnworkshop in der Freizeitwerkstatt (FZW) an der Schulthess-Alle 4 in Brugg. Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren sollten dabei für das Projekt «Jugendliche bauen mit Modulen eine grosse Modellbahnanlage» begeistert werden.

Rund ein Jahr später ist die Nachfrage nach dem Angebot gering. So fand der Pensionär weder Erwachsene als Werklehrer oder Modellbauer noch Interessierte im geeigneten Alter. Allerdings zeigten zwischenzeitlich sechs Jugendliche ein sichtliches Interesse. Spielverderber waren damals die unterschiedlichen Wohnorte von Wädenswil, Baden und Klingnau. Somit stand ein wöchentlicher Bastel- und Arbeitsabend nicht zur Debatte.

Durch Zufall entstand ein Verein

Trotz diesem Dämpfer schöpfte Urs Vogel Hoffnung. Mit Urs Weber, welcher den gebürtigen Glarner am Informationsanlass kennen lernte, gründeten sie einen Modelleisenbahnverein in Mellingen. Bislang bilden sieben Mitglieder den Verein. Zusammen mit Gleichgesinnten wie Edi Sulzer oder Beat von Burg stellen sie sich am 11. Dezember vor:

«Wir wollen neue Mitglieder und Jugendliche in unseren Reihen begrüssen.»

Zuweilen bastelt bereits seit der Vereinsgründung ein 16-jähriger angehender Elektroinstallateur mit.

Die Mitglieder basteln zurzeit an einem neuen Modell herum. zvg

Damit dieses Mal die Jugendlichen verstärkt aufmerksam gemacht werden, stehen begleitend zur Vereinsvorstellung in der FZW Brugg am Sonntag von 11 bis 16 Uhr verschiedene Aktionen auf dem Programm, angefangen mit dem Vorführen verschiedener Modelleisenbahnen der Spuren Z bis G unter der Leitung von Beat von Burg und Edi Sulzer.

Gleichzeitig können sich die Besucherinnen und Besucher über den seit Frühling bestehenden Verein informieren. Hierbei präsentieren die Mitglieder, um ihr Geschick und ihre Kreativität hervorzuheben, eine Lokwerkstatt zur Digitalisierung und Wartung der Modelle sowie eine Teststrecke für Märklin-Züge.

Verstaubte Eisenbahnen können mitgenommen werden

Zudem legt der Verein einen grossen Wert auf die geplante Nachwuchsförderung. Hierzu bemühen sich die Mitglieder gemäss Vogel, ihre Freude am gemeinsamen Erarbeiten einer Modelleisenbahn, den jüngeren Generationen zu veranschaulichen. Ansonsten, so befürchtet der Pensionär, würden die Eisenbahnen künftig im Dachboden verstauben oder gar verrosten.

Lupe, Werkzeuge und ein Auge für das Detail sind beim Bau einer Eisenbahn wichtig. Noah Merz

Dagegen erhalten Besuchende am Anlass die Möglichkeit, ihre Eisenbahnen von zu Hause in die FZW mitzubringen und auf ihre Fahrtauglichkeit zu testen.

Dem fügt Vereinspräsident Urs Weber an: «Es wäre schön, wenn wir dadurch noch einige Mitglieder dazugewinnen würden, damit die verschiedenen Aufgabenbereiche beim Modellbauen günstig abgedeckt sind und eine tolle Teamarbeit daraus entstehen kann.»

Modellbahn-Event: 11. Dezember, Freizeitwerkstatt Brugg, 11 bis 16 Uhr, Eintritt frei.