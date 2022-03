Brugg/Lupfig: Rentnerin sucht für sich und Nachbarn Schutzraum

Brugg/Lupfig Folge des Ukraine-Kriegs: Rentnerin sucht für sich und ihre Nachbarn den zugewiesenen Schutzraum Rika Renold wollte von ihrer Wohngemeinde Lupfig Informationen für den Ernstfall. Dort wurde sie an die Zivilschutzorganisation nach Brugg verwiesen. Die AZ hat die 88-Jährige zum Schalter begleitet. Claudia Meier 09.03.2022, 05.00 Uhr

In der Schweiz gibt es rund 9 Millionen Schutzplätze in privaten und öffentlichen Schutzräumen. Bruno Kissling (1. Oktober 2021)

Die Bilder aus der Ukraine, die derzeit um die Welt gehen, lassen Rika Renold keine Ruhe. «Mit dem Ukraine-Krieg kommen bei mir wieder alle Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg hoch», sagt die aktive Seniorin, die in Lupfig in einer Alterswohnung lebt.

Denn sie war fünfeinhalb Jahre alt, als sich ihr Vater 1939 für die Mobilmachung mit Tornister und Gewehr von der Familie verabschieden musste. Ein Bild, das die 88-Jährige bis heute geprägt hat:

«Ich sehe das noch vor mir, wie wenn es gestern gewesen wäre.»

Dazu kommen Erinnerungen an Flüchtlinge, abgemagerte Kinder und die Freude über die Abschaffung der Mahlzeitencoupons.

Für den Ernstfall will sie vorbereitet sein

Zurück in die Gegenwart: Rika Renold beobachtet die Entwicklung in der Ukraine mit grosser Sorge. Weil sie dem russischen Präsidenten Wladimir Putin alles zutraut, will die Lupfigerin nun für den Ernstfall – so gut wie möglich – vorbereitet sein. Als die Frage nach dem Schutzraum auftaucht, fragt sie zuerst den Zuständigen der Alterswohnungen. Da dieser nicht weiterhelfen kann, richtet die Seniorin ihre Frage an die Gemeinde.

Das Gemeindehaus in Lupfig. Claudia Meier

Dort heisst es ebenfalls, dass man nicht wisse, wo sich der Schutzraum für die Bewohner des Kastanienwegs 1 befindet. Für weitere Informationen wird Renold am Montag an die Zivilschutzorganisation (ZSO) Brugg Region verwiesen. Mit einem Notizzettel in der Hand macht sie sich am Dienstagmorgen in den Bezirkshauptort auf, um auch für ihre Nachbarn an die gewünschten Informationen zu kommen.

Auf der Lokalredaktion der Aargauer Zeitung erkundigt sie sich nach dem ZSO-Standort, der sich im Erdgeschoss der «Alten Post» im selben Büro wie die Einwohnerkontrolle befindet.

Eingang zur Einwohnerkontrolle und zur Zivilschutzorganisation Brugg Region an der Hauptstrasse 12 in Brugg. Claudia Meier

Dort schildert Rika Renold am Schalter ihre Situation. Wie sie erfährt, ist sie nicht die einzige, die genau wissen will, in welchem Raum sie im Ernstfall Schutz finden kann. In den letzten Tagen seien viele Telefone zu dieser Frage eingegangen, heisst es vom Personal.

Eine Angestellte nimmt sich Renolds Fragen an und weist auf die Zuständigkeit des Bundes hin. Aktuell präsentiere sich die Lage so, dass die Bereitstellung der Schutzräume für die Bevölkerung in der Schweiz noch nicht erforderlich sei.

Neue Website des Kantons bündelt Informationen

Im Aargau wird die Schutzplatzzuweisung mit den Einwohnerzahlen vor Ort abgeglichen und wöchentlich aktualisiert. Die Auskunftsperson in Brugg verschwindet kurz im Büro und kommt mit zwei Schreiben zurück. Sie weist Rika Renold einerseits auf die am Montag bekannt gewordene Website www.ag.ch/ukraine des Kantons hin, auf der alle wichtigen Fragen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine für die Aargauerinnen und Aargauer gebündelt sind.

Auf dem zweiten Papier wirft die Angestellte ihren Blick auf eine Liste und sieht, dass sich in der Liegenschaft, in der Rika Renold lebt, kein Schutzraum befindet. Doch in drei Liegenschaften an der gleichen Strasse seien entsprechende Räumlichkeiten vorhanden. Die Auskunftsperson sagt:

«Es nützt nichts, einfach in den nächsten Schutzraum zu rennen.»

Grundsätzlich stehe für jede Einwohnerin und jeden Einwohner in der Schweiz ein Schutzplatz zur Verfügung. Ob man im Ernstfall in eine Liegenschaft im Quartier oder in einen öffentlichen Schutzraum eingeteilt werde, erfahre man, wenn es notwendig sei.

Einzig auf die Frage nach den öffentlichen Schutzräumen müssen die Gemeinden Antwort geben. Rika Renold bedankt sich und verlässt die «Alte Post». «Wenn es nötig ist, werde ich also informiert», sagt sie beruhigt und geht weiter.