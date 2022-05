Brugger Ferienhaus soll für nächste 40 Jahre fit gemacht werden

Brugg/Hemberg SG Wie das geschichtsträchtige Ferienhaus Salomonstempel für die nächsten 40 Jahre fit gemacht werden soll Die Stiftung «Brugger Ferienhaus Salomonstempel Hemberg» hat Gönnerschaft, Politiker und Zugewandte zu einem Tag der offenen Türe eingeladen. Die Reise ins Toggenburg war mit vielen Erinnerungen und Fragen um die Zukunft des Hauses verbunden. Claudia Meier Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Salomonstempel bietet 50 Schlafplätze in Zweier-, Dreier- und Viererzimmern. Claudia Meier

Nachdem sich der Car durch die liebliche und wolkenverhangene Toggenburger Hügellandschaft geschlängelt hat, werden die rund 50 Gäste aus dem Aargau beim Salomonstempel vom Stiftungsrat des Brugger Ferienhauses empfangen. Dieser scheute am Samstag keinen Aufwand, die Gönnerschaft und Zugewandten zu verwöhnen und die Werbetrommel für die legendäre Institution zu rühren.

Während des Apéros sorgten die Geschwister Silvan und Marina in Tracht für den musikalischen Rahmen. Grosse Poster an den Holzwänden wiesen auf die Besonderheiten dieses mystischen Orts mit der tollen Aussicht hin.

Das Geschwisterduo Silvan und Marina unterhält die Gäste beim Apéro. Video: Claudia Meier

Im Jahr 1946 kaufte die Stiftung mit dem damaligen Namen «Ferienversorgung der Stadt Brugg» das frühere Kurhaus in Hemberg SG. Seither wird es für Lager, Seminare und Feste genutzt. Aus Sicherheitsgründen musste der stark sanierungsbedürftige Anbau 1982 abgerissen und ersetzt werden. Wie damals stellt sich momentan erneut die Finanzierungsfrage, um die Liegenschaft mit einem Versicherungswert von gesamthaft 2,1 Mio. Franken für die nächsten 40 Jahre fit zu machen.

Stets Wartelisten für Kinderlager

Es waren graue Backsteine, die am Brugger Altstadtfest 1981 zu Gunsten des Salomonstempels verkauft wurden und auf denen sich die Menschen mit einem wasserfesten Filzstift verewigen konnten.

Die graue Backsteinwand im Treppenhaus des alten Hausteils weckt viele Erinnerungen an vergangene Lager. Claudia Meier

«Eigentlich müsste man diese Wand unter Denkmalschutz stellen», sagte der ehemalige SP-Stadtrat Willi Däpp, der sich nach seinem Amtsrücktritt weiterhin im Stiftungsrat für das Ferienhaus engagiert und für die Werbung zuständig ist. Früher habe sich die Brugger FDP zu Strategiesitzungen hierhin ins Toggenburg zurückgezogen, sagte FDP-Einwohnerrat Willi Wengi.

Die grosse Fensterfront im Esssaal muss energetisch saniert werden. Claudia Meier

Ob Rehbeobachtungen während des Frühstücks, Sackhüpfen in der Küche bei schlechtem Wetter, Stromausfälle oder Duschverbote: Es fehlte den ganzen Tag nicht an Anekdoten. Der frühere Stadtammann Rolf Alder hatte in seiner langjährigen Lagerleitungstätigkeit nur zwei Mädchen, die wegen Heimweh nach einer Nacht unbedingt wieder nach Hause wollten.

Das Gründungsteam von kinderlager.ch (v. l.): Präsident Patrick Gsell, Myriam Gsell (Leiterin Pädagogik) und Vizepräsident Benjamin Oertle. Claudia Meier

Dass der Salomonstempel bei Kindern für Lager nach wie vor beliebt ist, berichteten auch die drei Gründungsmitglieder von kinderlager.ch. Der ehrenamtliche Verein mit Sitz in St.Gallen wurde 2011 ins Leben gerufen, um Kindern aus der ganzen Schweiz tolle Ferienwochen im Salomonstempel zu ermöglichen. Präsident Patrick Gsell erklärte:

«Wir sind viermal im Jahr hier, dreimal für Kinderlager und einmal für Leiterweiterbildung.»

Die Lager setzen sich jeweils aus 35 Kindern und 15 Leitenden zusammen. «Auf der Warteliste haben wir auch Kinder von Auslandschweizern aus Dubai und Spanien», fügte Vizepräsident Benjamin Oertle an. Mit einem Jungleiterprogramm soll der Nachwuchs gesichert werden. Der Salomonstempel sei ziemlich bekannt, sagten die Ostschweizer.

Während der Coronapandemie keine Einnahmen

Gross war die Erleichterung für alle, als zwischen März 2018 und November endlich die Wasser- und Stromversorgung für das Ferienhaus erneuert werden konnten. Für das Wasserprojekt mussten 120'000 Franken aus der Rückstellung der Stiftung eingesetzt werden.

Stromausfälle in der Küche gehören inzwischen nicht mehr zum Lageralltag. Claudia Meier

Mit anderen Worten: Wenn für eine gesamtheitliche Sanierung der Liegenschaft in Etappen rund 800'000 Franken über die nächsten zehn Jahre benötigt werden, sind andere Finanzierungslösungen gefragt. Stiftungsrat Willi Kohler erklärte:

«Bis 2019 standen genügend Einnahmen für den Unterhalt des Salomonstempels zur Verfügung.»

Doch für die Erneuerung der Heizung, Fenster, Dächer und Innenausbauten (Isolation) und des Mobiliars kommt die Stiftung finanziell an den Anschlag. Hier ist erneut die Politik gefragt wie vor 40 Jahren, als sich die Stadt am neuen Anbau beteiligt hat.

Besseres Marketing und höhere Mieten

Auf Hausrundgängen konnten die zweckmässig eingerichteten Zimmer und weiteren Einrichtungen begutachtet werden. Dabei wurde immer wieder deutlich, wie froh der Stiftungsrat ist um die Unterstützung des Werkhofschreiners für Reparaturen und die administrative Unterstützung von Kathrin Lehner von der Brugger Stadtverwaltung.

Die Betten und Schränke sind in die Jahre gekommen. Claudia Meier

Erwartet wird, dass der Stadtrat noch in diesem Jahr einen Grundsatzentscheid fällt, wie sich die Stadt künftig beim Ferienhaus einbringen will.

Bei schönem Wetter ist die Aussicht von der Terrasse gigantisch. Claudia Meier

Verbessert wurden kürzlich der Internetauftritt und das Marketing mit Hemberg Tourismus. Ab 2023 werden die Mieten nach oben angepasst.

Nachdem das Wetter kurz vor der Abreise besser geworden war, sprach ein Mann im Car wohl vielen aus dem Herzen, als er sagte: «Ich wäre am liebsten im Salomonstempel geblieben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen