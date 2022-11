Brugg: Lokal Maya's Holiday Flavours schliesst seine Türen

Brugg/Endingen Bald ist Schluss für das mexikanische Lokal – warum «Maya’s Holiday Flavours» nach neun Monaten Adieu sagt Seit April bewirtet Maya Lukas aus Endingen die Bruggerinnen und Brugger mit mexikanischer, hawaiianischer und mauritischer Küche. Nächstes Jahr wendet sie sich einem neuen Projekt zu. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Geschäftsführerin und Küchenchefin Maya Lukas schliesst «Maya's Holiday Flavours» Mitte Dezember. Bild: Maja Reznicek

Erst vor sieben Monaten ist sie eingezogen. Anfang April hat Maya Lukas mit «Maya’s Holiday Flavours» ihr eigenes Lokal in Brugg eröffnet. Die Gastronomin sagt: «Es fühlt sich an, als hätte ich erst gestern die Wände gestrichen.» Auf der Speisekarte stehen seither an der Hauptstrasse 25 von der mauritischen, hawaiianischen und mexikanischen Küche inspirierte Gerichte. Doch damit ist bald Schluss.

Am 17. Dezember wird das Restaurant das letzte Mal Gäste empfangen. Denn: Lukas widmet sich einem neuen Projekt. Die Geschäftsführerin und Küchenchefin erklärt: «Ich wurde von den Eigentümern des ‹Surbtal Bistro› angesprochen, ob ich das Lokal in Endingen nicht übernehmen möchte.»

Im Frühling zog «Maya's Holiday Flavours» an der Hauptstrasse 25 ein. Bild: Maja Reznicek (30. März 2022)

Diese Chance habe sie gepackt – das neue Restaurant biete nämlich einige Vorteile gegenüber dem Brugger Standort. Lukas erklärt:

«Wir haben beispielsweise gemerkt, dass ‹Maya’s Holiday Flavours› mehr Aussenplätze bräuchte, als möglich sind.»

Zusätzlich befinde sich der Betrieb in einem alten Gebäude, ständig gebe es etwas zu reparieren. Weiter habe die Gastronomin den Zeitaufwand für den Arbeitsweg von ihrem Zuhause in Endingen ins Prophetenstädtchen unterschätzt. Besonders für ihre beiden Kinder sei das Pendeln mühsam.

Spezialwochen zu Themen wie Mexiko sind geplant

Weiter sei es bei der Kundschaft in Brugg teilweise zu grossen Fluktuationen gekommen: «Keine Woche war wie die andere – an manchen Tagen kam niemand, an anderen 25 Leute auf einmal.» Der Betrieb hätte finanziell «mehr bringen dürfen». Es sei Maya Lukas aber bewusst, dass es dauere, bis man sich mit einem Lokal einen Namen gemacht habe und bei den Menschen bekannt sei.

Das «Surbtal Bistro» hat seinen Standort an der Marktgasse 7 in Endingen. Bild: Hubert Keller (4. Februar 2022)

Ganz anders sieht es in Endingen aus: Das neue Lokal ist nur 100 Meter von ihrer Haustüre entfernt, verfügt über eine Sommerterrasse und genügend Platz, um auch grössere Gruppen zu bewirten. Nichtsdestotrotz kehrt die zweifache Mutter der Stadt Brugg «mit einem lachenden und einem weinenden Auge» den Rücken:

«‹Maya’s Holiday Flavours›, das bin wirklich ich.»

Ihr Konzept sei sehr gut angekommen. Ausserdem habe sie – obwohl Lukas bereits ein alter Hase im Metier ist – mit dem eigenen Geschäft nochmals viel gelernt.

Am 1. März wird die 39-Jährige das bisherige «Surbtal Bistro» unter dem Namen «Surbtal Restaurant» wiedereröffnen – mit einem anderen Konzept wie in Brugg. Es handle sich in Endingen um einen klassischen Betrieb mit «einer Küche, die man kennt». Sie wolle die Stammkundschaft mit typischen Gerichten wie Rahmschnitzel mit Nüdeli abholen.

Für ihre exotischen Gerichte ist Maya Lukas in Brugg bekannt. Bild: zvg

Gleichzeitig stellt Lukas klar: «Ich bin um die Welt gereist und koche gerne exotisch.» So soll es jeweils Spezialwochen zu Themen wie Mexiko geben. «Unsere Tacos waren bisher sehr beliebt und werden dann auch serviert.»

Nachmieter für die Brugger Lokalität ist noch gesucht

Im neuen Betrieb kommt voraussichtlich ein fünfköpfiges Team zum Einsatz. Zusätzlich sollen zukünftig zwei Ausbildungsplätze – einer in der Küche und einer im Service – entstehen. Gerade bildet sich Maya Lukas zur Lehrmeisterin weiter. Sie sagt:

«Ich könnte mir vorstellen, die Plätze auch mit Asylsuchenden/Flüchtlingen zu besetzen.»

Die Crew stellt die Gastronomin komplett neu zusammen. Sie habe bei «Maya’s Holiday Flavours» nur einen Praktikanten beschäftigt, der seine Ausbildung in zwei Wochen beendet. Die bisherigen Mitarbeitenden des «Surbtal Bistros» würden das Unternehmen verlassen.

Ihrem Ruf als Weltenbummlerin will Maya Lukas auch im neuen Lokal nicht ganz abtrünnig werden. Bild: Maja Reznicek (30. März 2022)

Bevor es damit losgeht, sucht die Unternehmerin aber noch einen Nachmieter für die Brugger Lokalität, der auch das Inventar übernimmt. Zwei Interessierte empfängt sie demnächst. In Bezug auf das zukünftige Gastronomiekonzept an der Hauptstrasse 25 schätzt Lukas, dass es «exotisch bleibt».

Sicher ist, dass die Küchenchefin ihre Spezialitäten nur noch sechs Wochen bis zur Schliessung serviert. Parallel dazu laufen bereits die Vorbereitungen für das neue Lokal.

