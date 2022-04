Franziska Laur: Buch über Niedergang der Familiendynastie Laur

Brugg/Effingen «Bauerngeneral» und Drogenjunkies: Neues Buch beschreibt den Niedergang der Familiendynastie Laur Nach der Pensionierung hat Journalistin Franziska Laur Zeit gefunden, den Werdegang ihrer Familie aufzuarbeiten. Das Werk gibt Einblick in die Schweizer Geschichte ihrer berühmten Vorfahren. Der hohe Erwartungsdruck zermürbte das Leben ihres Vaters und ihrer Brüder. Claudia Meier Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Journalistin Franziska Laur präsentiert ihr Buch vor dem «Haus des Schweizerbauern» an der Laurstrasse in Brugg. Claudia Meier (6. April 2022)

«Arnold, mein Vater, wäre ein guter Philosoph gewesen, ein Historiker, ein Grübler», schreibt Franziska Laur im Vorwort zu ihrem ersten Buch «Die Schatten der Ahnen – Niedergang einer Schweizer Familiendynastie». Die Journalistin, die in Brugg geboren wurde und heute in Rheinfelden lebt, hat nach ihrer Pensionierung im Herbst 2020 ein Projekt umgesetzt, das sie schon ein Leben lang eng begleitete: die Aufarbeitung ihrer Familiengeschichte.

Die Familie Laur mit «Bauerngeneral» Ernst Laur (weisser Bart, Mitte) auf dem Landgut in Effingen. Rechts hinter ihm ist Arnold Laur mit Brille und der vierte von links ist der Archäologe Rudolf Laur-Belart. zvg

Diese dreht sich um Urgrossvater Ernst Laur (1871–1964), der fast vier Jahrzehnte lang als erster Direktor des in Brugg angesiedelten Schweizerischen Bauernverbands tätig war. Aufgrund seines Einflusses galt er als «achter Bundesrat». Zudem war Grossvater Rudolf Laur-Belart (1898–1972) ein berühmter Archäologe. Er leitete die Ausgrabungen von Vindonissa und Augusta Raurica und verfasste das Bruggerlied «E starchi Brugg, en schwarze Turm», das jeweils am Jugendfest an der Morgenfeier gesungen wird.

Gross war in der Folge der Erwartungsdruck innerhalb der Familie Laur, der auf Ruedi Laur-Belarts einzigem Sohn Arnold lastete.

An der Morgenfeier singt die Festgemeinde jeweils das Bruggerlied. Dieses wurde von Rudolf Laur-Belart verfasst und von Ernst Broechin vertont. Youtube: Jugendfest Brugg

Saridon-Tabletten, Alkohol und Drogen

Der Vater von Franziska Laur litt schon früh unter starken Kopfschmerzen, die er mit Saridon-Tabletten in den Griff bekommen wollte. Daraus entstand eine Medikamentensucht, die später kombiniert mit der Alkoholabhängigkeit sein Leben ruinierte. Arnold wäre gerne Schriftsteller geworden, hatte aber keinen Erfolg und arbeitete stattdessen in der chemischen Industrie.

Andres Laur war ein Rebell und verstarb mit 29 Jahren. zvg

Zwei der drei Brüder der Buchautorin, Andres und Christian, wurden in den 1968er-Jahren zu politischen Ikonen, kämpften für ein Jugendzentrum und konsumierten Drogen. Mit 29 Jahren verstarb Andres an einer Überdosis. Christian verbrachte den letzten Lebensabschnitt in der geschützten Werkstätte der Stiftung Domino in Hausen und erlag mit 58 Jahren einem Krebsleiden.

Als Basis für das Buch dienten Franziska Laur Hunderte von Briefen, die primär zwischen ihrem Grossvater und den Eltern ausgetauscht wurden. Das Projekt entstand in Etappen. Vor fünf Jahren reichte sie die ersten 50 Textseiten bei einem Buchverlag ein. Ohne Erfolg. Noch fehlten der rote Faden für die Geschichte und Franziska Laur neben ihrer Arbeit als BaZ-Journalistin die Zeit, um am Buch weiterzuarbeiten.

Am Thunersee hat die 65-Jährige das Buch geschrieben

Erst als die Coronapandemie ihrem Sprachaufenthalt in Guatemala zum Auftakt ins Pensionsleben einen Strich durch die Rechnung machte, fand die 65-Jährige im Ferienhaus ihrer Tochter am Thunersee den richtigen Ansatz und die Musse, um die Familiensaga zu Papier zu bringen.

Vater Arnold mit Tochter Franziska Laur, die 1956 geboren wurde. zvg

An den Vormittagen schrieb Laur jeweils und nachmittags war sie in der Natur unterwegs, einen ganzen Winter lang. Innert sechs Monaten stand der Text für das 375 Seiten umfassende Buch mit zahlreichen Fotos. «Der Zytglogge Verlag bekundete schon früh Interesse an dieser Familiengeschichte», erklärt die Autorin.

Der Freund ihrer Tochter, ein Kameramann, riet Franziska Laur schliesslich, Vater Arnold ins Zentrum zu stellen. Rückblickend hält die Autorin mit dem fertigen Buch vor sich zum Vater fest:

«Er hätte ein glückliches Leben haben können, wenn er nicht von seinem Vater verformt worden wäre. Das ganze Ausmass dieser Entwicklung wurde mir erst beim Schreiben richtig bewusst.»

Grundsätzlich habe man in die Stammhalter der Familie stets grosse Hoffnung gesteckt und sie entsprechend gefördert, die Karriereleiter hochzuklettern. Was die Mädchen machten, sei in diesen patriarchalen Strukturen nicht so wichtig gewesen, fügt die Autorin an.

Zweitjüngste Tochter durfte den Heimbub nicht heiraten

Laur hat schöne Erinnerungen an das Landgut in Effingen, wo sie als Mädchen – ausser im Winter – stets ihre Ferien verbrachte und wo grosse Feste gefeiert wurden. Als sich die Familie nach einem Schwelbrand im November 1991 entschied, die Liegenschaft – der Ort der Geborgenheit – an der Dorfstrasse zu verkaufen, schmerzte das Franziska Laur sehr. Denn sie hatte bis zuletzt gehofft, dass sich hier eine Genossenschaft realisieren liesse.

Feierlichkeiten der Familie von Ernst Laur vor dem Haus an der Dorfstrasse in Effingen. zvg

Die vertiefte Auseinandersetzung mit der eigenen Familie hat Franziska Laur aufgewühlt, aber auch gestärkt und teilweise zum Schmunzeln gebracht. Bei einem weiteren Werk würde die Mutter von einem Sohn und vier Töchtern den Fokus auf die Rolle der Frauen richten. Denn die Autorin weiss, wie sehr ihre Mutter litt, als es dem Vater immer schlechter ging und sich die psychischen Probleme manifestierten.

Ernst Laur war der erste Direktor des Schweizerischen Bauernverbands. Weil seine Ehefrau Sophie Schaffner nicht von Brugg weg wollte, hat der Verband seinen Sitz auch 125 Jahre später noch immer in Brugg. zvg

Zudem hat sie herausgefunden, warum ihr Urgrossvater Ernst Laur, der «Bauerngeneral», seiner zweitjüngsten Tochter verbot, einen Heimbub vom Schulheim Effingen zu heiraten. Die Ersatzehe mit einem Offizier hielt allerdings nicht ewig. Franziska Laurs Grosstante liess sich Jahrzehnte später scheiden und folgte ihrer ehemaligen Jugendliebe doch noch in die USA.

Lesung: Am Mittwoch, 20. April, um 14 Uhr liest Franziska Laur im Rathaussaal Brugg aus ihrem am 11. April erscheinenden Buch. Der Seniorenrat Brugg lädt ein. Anmeldung bis am 18. April an johanna.zumstein@gmail.ch.

