Brugg: Willi Däpp hat ein Buch über Wirtschaftsethik geschrieben

Brugg/Baden Warum SP-Stadtrat Willi Däpp ein Buch über Wirtschaftsethik geschrieben hat Er liess sich unter anderem am WEF in Davos inspirieren: Der ehemalige Lehrer an der Kantonsschule Baden und scheidender Brugger Stadtrat erzählt, warum es von der Idee bis zur Realisierung des Lehrbuchs rund 15 Jahre dauerte. Claudia Meier 06.11.2021, 05.00 Uhr

Willi Däpp ist pensionierter Kantonsschullehrer und Brugger SP-Stadtrat.



Alex Spichale

(9. Januar 2018)

Wenn Willi Däpp jeweils im Januar mit seinen Schülerinnen und Schülern von der Kantonsschule Baden ans Weltwirtschaftsforum (WEF) nach Davos reiste, waren einige Jugendliche der Kantonsschule Wettingen, welche diese Möglichkeit nicht hatten, immer etwas neidisch. Däpp, der noch bis Ende Jahr für die SP im Stadtrat Brugg sitzt, hatte diese WEF-Exkursionen im Jahr 2009 initiiert. Die Umsetzung der Idee sei aber ein Gemeinschaftsprojekt der gesamten Fachschaft Wirtschaft und Recht der Kantonsschule Baden gewesen, hält der pensionierte Kantonsschullehrer fest.

Im Juli 2021 ist das Lehrbuch «Wirtschaftsethik kompakt» von Willi Däpp erschienen. Screenshot: Westermann Gruppe

Diesen Sommer hat der bald 70-Jährige ein anderes Projekt vollendet. Im Juli ist sein erstes Buch, «Wirtschaftsethik kompakt – Ethische und ökologische Zusammenhänge verstehen», im KLV Verlag, Schaffhausen, erschienen. Das 135 Seiten umfassende Lehrbuch hat zum Ziel, wirtschaftlich handelnden Personen das Rüstzeug zu geben, sich verantwortungsbewusst mit den sich in diesem Bereich stellenden Lebensfragen auseinanderzusetzen.

Konsumethik, Genderfragen und Menschenrechte

Für Willi Däpp ist es das erste Buch nach seiner Dissertation. Das Werk ist sehr übersichtlich aufgebaut mit Lernzielen, Zusammenfassungen und Aufgabenstellungen zu jedem Kapitel. Der Autor thematisiert neben dem Konzept der Nachhaltigkeit unter anderem auch Menschenrechte, Unternehmens- und Konsumethik sowie Genderfragen.

An der Universität St. Gallen hatte Willi Däpp Wirtschaftspädagogik studiert. In seiner Dissertation mit dem Titel «Ethik in den Wirtschaftsfächern, Grundlagen, Unterrichtsprogramm und empirische Teilevaluation» hat er einen ersten Versuch gestartet, ein Programm für den Unterricht in Wirtschaftsethik zu entwickeln, abgestützt auf den St. Galler Ansatz der inte­grativen Wirtschaftsethik.

Eine Weiterentwicklung seiner Dissertation

Danach unterrichtete Willi Däpp das Fach Wirtschaftsethik an verschiedenen Schulen (Kantonsschule, Fachhochschule, Höhere Fachschule für Wirtschaft sowie Nachdiplomstudiengänge) und entwickelte das Unterrichtsprogramm didaktisch und methodisch laufend weiter.

Die Idee für ein Lehrbuch zur Einführung in die Wirtschaftsethik hatte Däpp bereits vor etwa 15 Jahren. Mit Unterbrüchen arbeitete er immer wieder daran. Die erforderliche Zeit für die Vollendung des Buchs und die Unterstützung durch einen Verlag hatte er allerdings erst nach seiner Pensionierung an der Kantonsschule.

Am WEF erlebte er den Auftritt von Donald Trump

Im Vorwort des Lehrbuchs erwähnt der Autor im Zusammenhang mit dem Klimawandel den Besuch der schwedischen Umweltaktivistin Greta Thunberg am WEF in Davos. Hat er diese Galionsfigur der Jugendumweltbewegung auch getroffen? Däpp verneint. Er hatte am WEF Begegnungen mit anderen Persönlichkeiten, die ihn beeindruckt haben.

Willi Däpp erinnert sich an 2018 und erwähnt die Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai, die sich bereits im Alter von 11 Jahren für Bildungsrechte der Mädchen in Pakistan einsetzte und 2012 Opfer eines Anschlags der pakistanischen Taliban wurde. Schwerverletzt hat sie den Anschlag überlebt und lebt heute in Grossbritannien.

2014 erhielt sie den Friedensnobelpreis. Das WEF biete Gelegenheit, verschiedenen Personen, die von den Medien her bekannt sind, auf Augenhöhe zu begegnen, hält der SP-Stadtrat fest.

Ein besonderes Highlight sei der Tag im Konferenzzentrum, im Epizentrum des WEF, gewesen mit der Live-Begegnung mit Donald Trump und dem Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz, fährt Willi Däpp fort. Mit einem Augenzwinkern ergänzt er:

«Barack Obama wäre mir zwar lieber gewesen.»

Am WEF werden neben politischen und gesellschaftlichen Themen viele ethische und wirtschaftsethische Fragestellungen im Rahmen der Veranstaltungen des «Open Forum» diskutiert, die der Autor im Buch teilweise explizit aufgenommen hat.

Anfang Dezember findet ein Webinar zu Däpps Neuerscheinung statt. Der Stadtrat freut sich darauf, bald mehr Zeit für weitere Ideen zu haben.