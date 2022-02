Brugger Künstlerin de Andrade Boss zeigt in "Passages" neue Seite

Brugg/Baden Auf der Spur der Farben: Wie in der Ausstellung «Passages» hat man diese Künstlerin noch nie gesehen Seit 26 Jahren ist Rosângela de Andrade Boss im Aargau verwurzelt: Heute wohnt die gebürtige Südamerikanerin in Brugg und unterrichtet Bildnerisches Gestalten in Wettingen und Klingnau. Ein Leben in der Schweiz konnte sie sich lange nicht vorstellen. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.00 Uhr

Für ihre Werke hat Rosângela de Andrade Boss – hier in ihrem Brugger Atelier – bereits mehrere Preise gewonnen. Fabio Baranzini

Für Rosângela de Andrade Boss ist es Neuland. «Die meisten kennen von mir schwarz-weisse Zeichnungen», erklärt die 55-Jährige im Atelier in der Brugger Altstadt. Einige der Werke, die aktuell in der Kunstgalerie Zimmermannhaus ausgestellt sind, fallen aber mit dem Gegenteil auf: mit intensiver Farbe. Es ist nicht die einzige Wende, die die Künstlerin mit der ausdrucksstarken Gestik in ihrem Leben vollzog.

Mehr als die Hälfte ihrer kreativen Karriere verbrachte de Andrade Boss in Brasilien. Aufgewachsen in der Grossstadt Curitiba, liess sich die Südamerikanerin zuerst zur Primarschullehrerin ausbilden. Dann folgte ein Studium in Kunsterziehung und Kunstgeschichte. Um dieses zu finanzieren, übernahm sie einen Job an einer öffentlichen Schule.

Den geometrischen Formen gibt die Kunstschaffende intensive Farben. Fabio Baranzini

Was die damals 20-Jährige nicht wusste: Die Stelle würde sie in einem Armenviertel antreten. De Andrade Boss sagt:

«Ich kannte bisher nur die Stadt und wurde plötzlich in der Favela mit grosser Armut, Waffen, Drogenhandel und Gewalt konfrontiert.»

Ein Grund zum Aufgeben? Für die lebhafte Frau kein Thema.

Dem Angebot der Schweizer Schule stand sie kritisch gegenüber

Mit den teilweise 35- bis 40-köpfigen Klassen fand sich Rosângela de Andrade Boss bald gut zurecht. Schnell wurde das Talent der Assistenzlehrerin im künstlerischen Bereich erkannt. «Man bot mir an, das Fach Bildnerisches Gestalten zu geben. Es gab aber kaum Material oder Bücher dazu», erinnert sie sich. Also suchte de Andrade Boss selbst Bilder und diskutierte diese mit der Schülerschaft.

Bereits in jungen Jahren unterrichtete Rosângela de Andrade Boss Bildnerisches Gestalten. Fabio Baranzini

Einmal habe sie auch einen Ausflug in ein städtisches Museum organisiert:

«Wir mussten eine Stunde fahren und zwei Busse nehmen, und dann wollten sie uns nicht reinlassen.»

De Andrade Boss liess sich nicht beirren und überredete das Personal. «Die waren danach ganz überrascht, dass sich die Kinder gut benahmen. Da sagte ich: Das sind normale Menschen, sie sind nur arm.»

Weil ihre Unterrichtsmethoden Anklang fanden, bat sogar das staatliche Erziehungsdepartement darum, dass de Andrade Boss Kurse für Primarschullehrer gebe. «Mir war aber immer wichtig, weiterhin mit Schülern zu arbeiten. Sodass das, was ich lehrte, auch in der Praxis funktionierte.» Als de Andrade Boss dann eine Stelle in der Schweizer Schule in Curitiba angeboten bekam, war sie kritisch. Einerseits würde sie in einer Privatschule mit «verwöhnten Kindern» arbeiten, andererseits war ihr das Land fremd.

Doch sie fasste sich ein Herz und wagte den Schritt. An der Schweizer Schule lernte de Andrade Boss ihren heutigen Mann kennen – einen Brugger. Er überzeugte sie, ihr Heimatland zu verlassen:

«Du hast als Künstlerin in Brasilien schon so viel geschafft, vielleicht geht das auch in der Schweiz?»

Nur die Arbeit als Lehrerin, das könnte schwierig werden, dachte sich das Paar damals. Einen Kulturschock erlebte sie durch den Umzug nicht. Ihre in der Schweiz studierende Schwester hatte ihr vorher bereits Einblick in das Leben im Land gegeben. Als grössten Unterschied nennt sie: «Die Schweizer sind super organisiert, die Brasilianer sind da schon lockerer.»

Ein Spiel, das auch Bedrohung bringt

Inzwischen lebt Rosângela de Andrade Boss seit 26 Jahren in Brugg und hat in mehreren Ländern ausgestellt. Zudem unterrichtet sie in einem 90-Prozent-Stellenpensum an der Bezirksschule Wettingen und in Klingnau und gibt verschiedenen Stufen Bildnerisches Gestalten. Aktuell zeigt de Andrade Boss im Rahmen der Ausstellung «Passages» im Zimmermannhaus zwei sehr verschiedene Seiten ihres Schaffens.

Bekannt ist die Künstlerin für ihre schwarz-weissen Zeichnungen. Fabio Baranzini

Einerseits erwarten die Besuchenden eher klassische Stücke der Künstlerin. Für diese fertigt sie zuerst Collagen von Hand oder am Computer an, projiziert das Bild auf eine Oberfläche und zeichnet die Muster nach. Mittlerweile prägen bunte Striche diese Landschaftszeichnungen. Es sei ein jüngeres, wiederholendes Element in ihren Werken, sagt die 55-Jährige. Wirke die Landschaft im Hintergrund doch chaotisch, «halten die Striche das Bild zusammen, schaffen eine andere Dimension».

Komplett neu ist für de Andrade Boss dahingegen der zweite Teil der Ausstellung. Ehemalige Kartonverpackungen wurden hier farbig mit geometrischen Formen bemalt. De Andrade Boss erklärt:

«Die Kartons erinnern mich an den Grundriss von Gebäuden. Zuerst gebe ich ihnen eine Form, die kann durchaus plastisch sein, dann wähle ich die zur Grundfarbe passende Farbpalette.»

Die Werke sorgen für ganz unterschiedliche Resonanz: «Leute sehen sehr verschiedene Dinge darin: mal einen Roboter, mal eine Maske.»

Für «Passages» legte de Andrade Boss auch Hand an die Infrastruktur des Zimmermannhauses. Mithilfe des Architekten Krishna Menon baute sie zwei zusätzliche Säulen in der Kunstgalerie. Eine weitere Stütze durchbohrte sie mit Pfeilen. Rund zwei Wochen dauerte es, bis die Ausstellung richtig stand. Die Kunstschaffende sagt: «Es ist ein Spiel. Gleichzeitig hat es etwas Bedrohliches, weil die Säulen normalerweise die Decke tragen.»

Für die Ausstellung im Zimmermannhaus Brugg schnitt die Künstlerin ein Bild auch auseinander. zvg

Bei der Vernissage habe sie schon festgestellt, dass die spezielle Drapierung der Ausstellung die Besucherinnen und Besucher beschäftigte. Sie ergänzt: «Kunst rettet die Welt nicht, aber sie macht sensibel, regt zum Denken an.»

Letztes Jahr entwickelten sie das Etikett für den Badener Stadtwein

Während «Passages» gezeigt wird, ist de Andrade Boss bereits am nächsten Projekt. Aktuell arbeitet sie mit der Badener Künstlerin Esther Amrein an einem Bild der Caspar Wolf Tour: Eine schwarz-weisse Zeichnung wird abwechselnd von den beiden Frauen bearbeitet.

Ob diese Form des gemeinsamen Schaffens klappen würde, war anfangs nicht sicher:

«Ich arbeite sehr wirklichkeitsgetreu, Esther dafür locker und abstrakt.»

Mit einem Schmunzeln fügt Rosângela de Andrade Boss dann an: «Aber es funktioniert erstaunlich gut.»

Das Bild entwickelt sich noch weiter: Aktuell arbeitet de Andrade Boss mit der Badener Künstlerin Esther Amrein zusammen. Fabio Baranzini

Seit 2018 realisieren die beiden Frauen immer wieder gemeinsame Aktionen. Im letzten Jahr entwickelten sie das Etikett für die Sonderedition des Badener Stadtweins 2021.

Ab dem 23. April ist die neuste Kreation der beiden im Rahmen der «Grand Tour Caspar Wolf» in Muri zu sehen. Insgesamt 20 Kunstschaffende entführen dabei zu einem Ausflug entlang der Schauplätze des Alpenmalers. Das Werk von de Andrade Boss und Amrein wird sich bis dahin weiter verändern. Die glänzenden Augen der Bruggerin verraten: Der Schlussstrich ist bestimmt noch nicht gezogen.

Ausstellung «Passages» mit Sara Rohner und Rosângela de Andrade Boss. Bis am 6. März, Zimmermannhaus Brugg.

