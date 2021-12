Brugg Zweites «Brugggore» ist in Planung: Das grosse Gruseln kehrt zurück Im kommenden Frühling ist das zweite spezialisierte Schweizer Horrorfilm-Festival in Brugg geplant. Leiter Michel Frutig sagt, was neu ist und auf was er sich besonders freut. Michael Hunziker 11.12.2021, 05.00 Uhr

Durchgeführt wird das Horrorfilm-Festival Brugggore im Cinema Excelsior. mhu (25. März 2021)

Gänsehaut ist garantiert, denn das grosse Gruseln kehrt zurück nach Brugg: Zum zweiten Mal ist das spezialisierte Schweizer Horrorfilm-Festival Brugggore geplant für den kommenden Frühling. «Wir hoffen, dass wir im 2022 unter normalen Bedingungen so richtig durchstarten können, dass die Leute in voller Zahl möglichst ohne Maske und Distanzregel ins Kino strömen dürfen», sagt Festivalleiter Michel Frutig.

Bei der ersten Ausgabe im vergangenen April, blickt er zurück, musste die Besucherzahl auf 50 beschränkt werden, bestanden im Vorfeld verschiedene Unsicherheiten wegen Corona. Auch wenn noch nicht absehbar sei, welche Massnahmen diesmal allenfalls gelten: «Wir sind zuversichtlich und werden die Tickets vorerst nicht beschränken», sagt Frutig. 170 Plätze stehen im Cinema Excelsior zur Verfügung.

Nicht nur Horrorfilm-Fans kommen auf ihre Kosten

Bei einem Cappuccino erzählt der sympathische 39-jährige Festivalleiter an einem winterlichen Dezembermorgen mit ansteckender Begeisterung vom Brugggore. Angesprochen seien einerseits die eingefleischten Horrorfilm-Fans. Frutig stellt fest:

«Es gibt nichts Vergleichbares im Deutschschweizer Raum, mit einem so dichten Programm über mehrere Tage, mit neuen sowie auch alten Filmen.»

Andererseits würden nun verstärkt auch die Randbereiche des Genres abgedeckt. Es seien «schöne» Filme eingereicht worden, etwas gruslig zwar vielleicht, aber ohne viel Blut, sondern eher mysteriös – also für alle Kinointeressierten.

Michel Frutig ist der Festivalleiter. mhu (10. Dezember 2021)

Mindestens drei Filme, so viel steht fest, sind Schweizer Premieren. Genannt werden können die Titel «Goatling», «Crabs!» und «Night Caller». Zu sehen sein werden wiederum ebenfalls Klassiker, der dritte Teil von «Friday The 13th» aus den frühen Achtzigerjahren beispielsweise, in Original-3D mit rot-cyan Brillen. Diese seien schon angekommen, freut sich Frutig. Auch «Haus an der Friedhofsmauer» oder die schwedische Produktion «Evil Ed» in einer exklusiven Extended Edition stehen auf dem Programm.

Die 4-Tages-Festivalpässe sind «ein super Geschenk»

Neu werden gewisse Filme durch eine Moderation angesagt, versehen mit zusätzlichen Hintergrundinformationen. So kann eine wirkliche Festival-Stimmung aufkommen, sagt Frutig. Extrem gespannt ist er auf den ersten Publikumspreis. Die fünfköpfige Festival-Jury wird eine Auswahl treffen, über die dann das Publikum abstimmen wird. Dotiert ist der Preis mit 5000 Franken und verliehen wird, ist vorgesehen, eine entsprechende Trophäe.

«Crabs!» wird als Schweizer Premiere zu sehen sein. zvg

Erhältlich sind für das Brugggore vom 27. bis 30. April 2022 bereits die 4-Tages-Festivalpässe für 99 Franken, «ein super Weihnachtsgeschenk, für alle, die Filme mögen», wie Frutig mit einem Lachen anmerkt. Die Aktion läuft bis Ende Januar. Es lohnt sich, versichert der Festivalleiter, denn gezeigt würden mindestens 26 Filme. «Das ist ein guter Preis.»

Die Vorbereitungen sind im Fahrplan und weit fortgeschritten. Die Infrastruktur bestehe und müsse – im Gegensatz zu anderen Festivals – nicht komplett aus dem Boden gestampft werden, führt Frutig aus. Der grösste Teil der Zeit werde eingesetzt, um die gewünschten Filme und die Vorführrechte zu organisieren.

Viele Ideen – vom Rahmenprogramm und von der Dekoration bis hin zu coolen Drinks und Snacks – sind laut dem Festivalleiter zwar vorhanden. «Wegen der schwierigen Coronasituation sind wir aber etwas mit angezogener Handbremse unterwegs, erledigen vorerst diejenigen Arbeiten, die keine grossen Kosten nach sich ziehen.»

«Horror Double Fea(r)ture Christmas Special» steht an

Apropos Ideen: Für die Organisatoren gilt es, das Horror Movie Festival zu etablieren, den Bekanntheitsgrad kontinuierlich zu steigern. Ab 2023, kann Frutig verraten, wird durch die Zusammenarbeit mit dem «Odeon» ein zweiter Kinosaal dazukommen, kann das Programm noch einmal breiter werden und etwa ergänzt werden mit Retro-Horrorfilmen von den Zwanziger- bis Sechzigerjahren. «Wir versuchen nun herauszufinden, was funktioniert und zu spüren, in welche Richtung es gehen kann.»

Im 2021 fand das Brugggore zum ersten Mal statt. Youtube

Die Resonanz des Publikums – vor allem aus dem Aargau und den angrenzenden Kantonen – auf das erste Brugggore jedenfalls sei durchweg positiv gewesen, sagt Frutig. Die Mischung aus Neuerscheinungen und Klassikern sei angekommen. Letztere übrigens werden aufwendig digital aufbereitet und können auf der grossen Leinwand einmalig in einer Qualität gezeigt werden, die früher nicht möglich war. «Viele waren so begeistert, dass sie vom ersten bis zum letzten Film dabei waren.» Auch die Region habe das Festival sehr gut aufgenommen, das Echo sei überwältigend gewesen.

Wer das zweite Brugggore kaum erwarten kann: Am Samstag,

18. September, wird im Cinema Excelsior das «Horror Double Fea(r)ture Christmas Special» durchgeführt. Gezeigt werden die Horrorkomödie «Gremlins», der spanische Kurzfilm «Fist of Jesus» – eine Perle des Independent-Trashkinos, so Frutig –, sowie die Horrorkomödie «Rare Exports» aus Finnland.

Horror Movie Festival Brugggore vom 27. bis 30. April 2022; www.brugggore.ch.