Badens alt Stadtammann Geri Müller gibt Schulleitung in Brugg ab

Brugg Zweieinhalb Jahre im Bodenacker reichen ihm: Geri Müller gibt Schulleitung ab Am 1. August 2020 trat der Badener alt Stadtammann seine neue Stelle im Brugger Westquartier an. Nun gibt der 62-Jährige dort seinen Job vor Abschluss der Ausbildung per Ende Januar 2023 auf. Von einem «unrühmlichen Ende» spricht FDPler Peter Haudenschild, der sich damals vehement gegen Müllers Anstellung gewehrt hatte. Claudia Meier Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Schulleiter Geri Müller läuft am 30. Juni 2022 mit den Kindern vom Schulhaus Bodenacker am Rutenzug auf Bruggs Strassen mit. Bild: Claudia Meier

Schnell wurde die Nachricht im Frühsommer 2020 zum Stadtgespräch in Brugg, nachdem die damalige Schulpflege mitgeteilt hatte, dass Geri Müller per 1. August die Schulleitung der Primarschule und des Kindergartens Bodenacker übernehmen werde. Der Badener, der bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2017 sowohl als Stadtrat und als Stadtammann abgewählt wurde, wurde an der Schule in Brugg mit 43 Stellenprozent angestellt. An Bewerbungen hatte es nicht gemangelt.

«Als Schulleiter möchte ich meine Erfahrungen für die Weiterentwicklung der Schule Brugg einbringen und den Lehrpersonen eine wichtige Stütze sein», hielt der frühere Grüne-Nationalrat bei der Bekanntgabe seines neuen Jobs fest. Nun ist sein Gastspiel in Brugg bald zu Ende. Auf Nachfrage der AZ bestätigt Stadtschreiber Matthias Guggisberg:

«Der Leiter des Primarschulhauses Bodenacker, Geri Müller, hat seine Stelle auf den 31. Januar 2023 fristgerecht gekündigt.»

Die Stelle werde auf den 1. Februar 2023 neu ausgeschrieben.

Unabhängig davon hat die Schule Bodenacker die Mitglieder des Einwohnerrats während der letzten Sitzungen beschäftigt. Einerseits ging es um Sachbeschädigungen an der Schulanlage im vergangenen Jahr in der Höhe von 42'000 Franken. Andererseits um eine hohe Fluktuationsrate bei den Lehrpersonen.

Die Situation hat sich nach den Herbstferien beruhigt

Auf die Frage, wie hoch die Fluktuationsrate in den beiden letzten Schuljahren im Bodenacker und an den anderen Schulstandorten der Stadt Brugg waren, gibt es am Freitag keine Zahlen. Bruggs Stadtschreiber teilt nur mit:

«Die Fluktuationsrate im Schulhaus Bodenacker ist vergleichbar mit derjenigen der anderen Schulhäuser und liegt im Normbereich.»

Lediglich in einer Klasse im Schulhaus Bodenacker sei es in den letzten eineinhalb Jahren bei einer Teilzeitstelle zu unüblich vielen Wechseln gekommen. Matthias Guggisberg präzisiert: «Diese Wechsel sorgten für Unruhe.» Zwischenzeitlich seien verschiedene Massnahmen auf verschiedenen Ebenen ergriffen worden und die Situation habe sich nach den Herbstferien beruhigt.

Gegen Müllers Anstellung sammelte ein Komitee Unterschriften

Zurück zu Geri Müller: Gegen seine Anstellung in Brugg riefen der damalige FDP-Einwohnerrat Peter Haudenschild und der noch amtierende SVP-Einwohnerrat Miro Barp das Komitee «Schulleiterwahl überprüfen!» ins Leben und sammelte Unterschriften für eine Petition. Weitere Mitglieder waren der frühere Einwohnerratspräsident Stefan Baumann und der damalige Einwohnerrat Thomas Salm (beide SVP).

Als fachliche Qualifikationen gefragt seien eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung und Unterrichtserfahrung, eine abgeschlossene Schulleiter-Ausbildung, mehrjährige Führungserfahrung sowie Kenntnisse in Betriebswirtschaft, Administration, öffentlicher Verwaltung und Informatik, stand für Haudenschild im Juni 2020 fest.

Miro Barp (links) und Peter Haudenschild bildeten im Sommer 2020 das Co-Präsidium des Brugger Komitees «Schulleiterwahl überprüfen!», das über 650 Unterschriften gegen den Stellenantritt von Geri Müller sammelte. Bild: Claudia Meier

Ein Schulleiter soll laut Haudenschild ein Vorbild sein, also jemand, der nicht selbst das tue, wovor man Schülerinnen, Schüler und Jugendliche wegen der Konsequenzen immer warne. «Das heisst, Intimbilder verschicken», so der FDPler, der forderte, dass Geri Müller auf den Stellenantritt in Brugg verzichtet.

Die Schulleiterausbildung zahlt der Kanton

Eine Bedingung für die Anstellung im Brugger Westquartier war, dass Geri Müller die Schulleiterausbildung absolviert. Diese dauert zweieinhalb Jahre und beinhaltet 27 Präsenztage. Der damalige Schulpflegepräsident Martin Gobeli (FDP) erklärte, dass ein Teil von Müllers Ausbildung, die im November 2022 startete, während, ein anderer Teil ausserhalb der Arbeitszeit stattfindet.

Die Schulanlage Bodenacker mit Primarschule und Kindergarten in Brugg. Bild: Claudia Meier

Die Kosten von 11’400 Franken für den Studiengang an der Fachhochschule Nordwestschweiz werden im Aargau zu 100 Prozent vom Kanton getragen. Laut dem für die Bildung zuständigen Brugger Stadtrat Jürg Baur ist Geri Müller noch an dieser Ausbildung.

Was der ehemalige Stadtammann von Baden nach der Kündigung zum Semesterende machen wird, ist nicht bekannt. Geri Müller war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Bei der Gesellschaft Schweiz-Palästina ist er nach wie vor Präsident, was von Haudenschild und Barp im Mai 2021 ebenfalls kritisiert wurde.

Zur Tatsache, dass Geri Müller seinen Job als Schulleiter im Bodenacker vor Ausbildungsende abgibt, sagt der inzwischen abgewählte Einwohnerrat Peter Haudenschild: «Es ist das unrühmliche Ende einer unrühmlichen Geschichte.» Der 75-Jährige zeigt zwar Verständnis dafür, dass man ältere Arbeitnehmer anstellt. Doch mit seinem grossen Netzwerk hätte Geri Müller doch gut auch einen passenderen Job finden können, so Haudenschild, der es bedauert, dass sich die Schulpflege damals nicht für einen Kandidaten entschied, der besser geeignet gewesen wäre.

