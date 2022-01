Zum Hof Finsterwald haben Parteien unterschiedliche Ansichten

Brugg Zum Hof Finsterwald: «Es geht um ein Abwägen von Interessen» Die Brugger Parteien haben unterschiedliche Vorstellungen zur vom Stadtrat beantragten Umzonung im Bereich Sommerhalde/Langmatt. Claudia Meier 16.01.2022, 11.56 Uhr

Der Hof steht in Brugg in der Zone für öffentliche Bauten. Sandra Ardizzone (11. Januar 2022)

Dass der Stadtrat Brugg das Hofgebäude von Elsbeth Eggenberger-Finsterwald in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen belassen will, stört die SVP und die EVP. Deshalb wird es an der Einwohnerratssitzung vom 21. Januar – wie im Herbst 2019 – einen Rückweisungsantrag geben.