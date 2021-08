Brugg Zentrale Altstadt-Liegenschaft wird mit Laubenbalkonen aufgewertet Über der engsten Stelle der Aare ist ein Baugerüst montiert worden. Das Bauvorhaben ist nicht nur wegen seiner exponierten Lage über den tosenden Wassermassen speziell, sondern auch weil es für Lauben in der Brugger Altstadt noch vor zehn Jahren keine Bewilligungen gab. Claudia Meier 13.08.2021, 05.00 Uhr

Das Gerüst über der Aareschlucht kurz vor dem Einkleiden. Bild: Claudia Meier

Für die routinierten Gerüstbauer war es zwar keine Premiere, aber schon eine sehr spezielle Aufgabe: In knapp eineinhalb Tagen installierten sie über den tosenden Wassermassen an der engsten Stelle der Aare in Brugg ein Baugerüst. Als einer der Arbeiter in der Mittagspause von der Alten Aarebrücke aus das Werk fotografierte, erzählte er, dass sie in Olten auch schon mal direkt über dem Fluss gearbeitet haben.