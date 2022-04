Brugg «Würde sich für verschiedenste Nutzungen anbieten»: Das Potenzial des Dufourhaus liegt brach Die Brugger SP-Einwohnerrätin Isabella Bertschi erkundigt sich nach den Plänen für die ehemalige Villa an der Zurzacherstrasse. Michael Hunziker 01.04.2022, 05.00 Uhr

Die zum Offiziershaus umgebaute ehemalige Villa: Das Dufourhaus sowie das Umland sind seit einiger Zeit ungenutzt. mhu (3. April 2015)

Es ist ein stattliches, auffälliges Gebäude gleich vis-à-vis des Kasernenareals in Brugg: Doch das altehrwürdige Dufourhaus befindet sich seit geraumer Zeit in einem Dornröschenschlaf.

Die leerstehende Liegenschaft an der Zurzacherstrasse ist im Besitz des Bundes. Vor längerem äusserte die Armee die Absicht, einen Umbau und eine Modernisierung an die Hand zu nehmen, an diesem Ort Büros sowie Räume für das Waffenplatz- und Schulkommando unterzubringen.

Erwerb oder zumindest eine Nutzung

Wie es nun um die Zukunft der zum Offiziershaus umgebauten ehemaligen Villa steht, will Einwohnerrätin Isabella Bertschi im Namen der SP-Fraktion mit einer Kleinen Anfrage in Erfahrung bringen. Sie erkundigt sich danach, ob die Stadt im Austausch mit der Armee ist bezüglich der Pläne für die Liegenschaft und – falls ja – welches die Pläne der Armee oder der Stadt sind. Auch fragt sie, ob die Stadt die Absicht hat, die Liegenschaft zu erwerben oder zu nutzen. «Falls ja: In welcher Form und mit welchem Zeithorizont? Falls nein: Weshalb nicht?»

Isabella Bertschi ist Einwohnerrätin der SP zvg

Isabella Bertschi weist darauf hin, dass Gebäude sowie Umland seit mehreren Jahren ungenutzt sind. Dies stehe in krassem Gegensatz zum grossen Potenzial, das dem Areal unter anderem in der «Entwicklungsstudie Zurzacherstrasse» aus dem Jahr 2016 zugesprochen werde. In dieser wurde festgehalten, dass der Bereich zwischen Dufourhaus und Fröhlich-Scheune mit öffentlichkeits­bezogener Nutzung versehen werden könnte samt einem aufgewerteten Gehwegbereich. «Das eigentliche Gebäude Dufourhaus würde sich aufgrund seiner Grösse und Lage für verschiedenste Nutzungen im Bereich Gemeinwohl anbieten», führt Isabella Bertschi aus. Und:

«Vorschläge aus der Bevölkerung reichen von der Einrichtung einer Alterswohngemeinschaft über eine Kindertagesstätte bis hin zu Räumlichkeiten für Kurse und Beratungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales. Viele weitere Nutzungen wären denkbar.»

Aufgrund des grossen Potenzials der Liegenschaft sowie der für die Stadt verbindenden Lage sollte es das Ziel der Einwohnergemeinde Brugg sein, das Dufourhaus von der Armee zu erwerben oder zumindest zur Nutzung zu übernehmen, ist die SP-Einwohnerrätin überzeugt.

Projektierungsarbeiten wurden sistiert

Rückblick: Bei einer Anfrage im April 2019 der Aargauer Zeitung sagte eine Sprecherin der für die Immobilien zuständigen Armasuisse, dass die Armee die langfristige militärische Nutzung des Standorts Brugg überprüft. Aus diesem Grund seien laufende Projektierungsarbeiten für die Gesamtsanierung des Waffenplatzes sistiert.

Die von der Armee genutzten Gebäude würden weiterhin moderat unterhalten, bei den ungenutzten Gebäuden – wie dem Dufourhaus – würden keine oder nur zwingend notwendige Baumassnahmen ausgeführt, hielt die Sprecherin weiter fest.