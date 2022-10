Brugg: Der Stadtrat will eine Stabsstelle Gesellschaft schaffen

Brugg Wofür der Stadtrat eine neue Stabsstelle Gesellschaft schaffen will Der Einwohnerrat Brugg entscheidet am 21. Oktober über eine neue Vollzeitstelle. Dank dieser soll auch das aufgegleiste Projekt zur Eindämmung von Vandalenakten beim Bodenacker-Schulhaus – voraussichtlich ab Juni 2023 – umgesetzt werden. Claudia Meier 17.10.2022, 18.38 Uhr

Auf der Schulanlage Bodenacker mit Primarschule und Kindergarten im Westquartier Brugg ist Vandalismus ein Problem. Claudia Meier

Mit der Abschaffung der Schulpflegen per Ende 2021 und dem Beginn der neuen Amtsperiode hat der Stadtrat die Aufgaben neu verteilt und die Ressorts teilweise umbenannt. Im Rahmen der Reorganisation ist nun für das neu geschaffene Ressort Gesellschaft, das in der Zuständigkeit von FDP-Stadtrat Reto Wettstein liegt, eine Stabsstelle (100-Prozent-Pensum) geplant.

Die künftige Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber soll Aufgaben in den Bereichen Integration, Alter, Jugendarbeit/Pic sowie sozialindizierte Quartier- und Stadtentwicklung übernehmen. Die Bewirtschaftung dieser Themen war bisher aufgrund mangelnder Ressourcen und unklarer Zuständigkeiten mangelhaft und ineffizient.

Tertiärabschluss und breite Berufserfahrung notwendig

So wird die Integrationsarbeit derzeit im Auftrag der Stadt Brugg vom Verein Familienzentrum umgesetzt. Seit dem Jahr 2020 ist eine Regionale Integrationsfachstelle in Vorbereitung, die diesen Auftrag in Zukunft übernehmen soll. Im ersten Halbjahr 2023 soll dem Einwohnerrat eine entsprechende Vorlage zum Entscheid vorgelegt werden. Eine Schnittstelle zur Stadtverwaltung sei dabei wichtig.

Auch in der Altersarbeit ist eine gut funktionierende Schnittstelle der Stadt zur Koordinationsstelle Alter Region Brugg zentral. Ähnlich ist es auch bei der Jugendarbeit mit dem Verein Piccadilly (Pic). Aufgrund der zunehmenden Vandalenakte auf der Schulanlage Bodenacker beauftragte der Stadtrat vor bald einem Jahr eine Arbeitsgruppe, das Projekt «Soziale Entwicklung Bodenacker» aufzugleisen.

Die Stabsstelle Gesellschaft, über deren Einführung der Einwohnerrat am 21. Oktober entscheidet, soll dieses Projekt weiterführen und 2023 umsetzen. Für die Erfüllung der neuen Stelle sind laut Stadtrat ein tertiärer Abschluss (FH, HF, Uni) und breite Berufserfahrung notwendig.