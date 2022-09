Brugg: Im Neumarkt wurde eine neue Kinderarztpraxis eröffnet

Seit Anfang September praktizieren drei Ärztinnen in ihrer neu eröffneten Kinderpraxis im Neumarkt 3 in Brugg. Sie erzählen, was aktuell grosse Themen in der Pädiatrie sind, was sie an ihrer Arbeit lieben und wie sie sich die Zukunft der Praxis vorstellen.

Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 26.09.2022, 17.05 Uhr