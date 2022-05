Brugg: Warum Sommerbeiz Uferlos 2022 nur zwei Monate offen hat

Brugg «Wir sind enttäuscht, dass es überhaupt Einwendungen gab»: Warum die Sommerbeiz Uferlos dieses Jahr nur zwei Monate offen hat Ab dem 1. Juli bietet der Schönwetterbetrieb an der Aare in Brugg wieder ein Angebot nach italienischem Gusto. Das Konzept für diese Saison steht, ab nächstem Jahr könnte es Änderungen geben. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Von links: Fernando, Franco und Claudio Cassano führen das «Uferlos» zwischen Juli und August. Britta Gut

Neun lange Monate musste das Team des «Uferlos» ausharren. Claudio Cassano, der die Sommerbeiz neben dem Frei- und Hallenbad Brugg mit seinen Brüdern Fernando und Franco führt, sagt:

«Seit wir Ende August zugemacht haben, warten wir auf die Baubewilligung für dieses Jahr.»

Im vergangenen Sommer hat der Verein Tourismus Region Brugg das Pilotprojekt eines «Aarebeizli» im Prophetenstädtchen gestartet. Aus einem ehemaligen Bürocontainer bauten die Cassano-Brüder dafür einen Küchenwagen.

50 Plätze bietet die Gartenwirtschaft. Britta Gut

In der eigens gezimmerten Gartenwirtschaft mit 50 Sitzplätzen konnten dann von Juli bis August italienische Köstlichkeiten wie Focaccias oder selbstgemachte Glace und Drinks von der Caipi-Bar genossen werden.

Monika Bingisser, Vorstandsmitglied Verein Tourismus Region Brugg. Michael Hunziker

Der reine Schönwetterbetrieb feierte grossen Erfolg, wie Vorstandsmitglied Monika Bingisser sagt:

«Das Echo war letztes Jahr durchwegs sehr positiv.»

Sie seien laufend angefragt worden, wann der beliebte Treffpunkt wieder öffne. Bestätigt durch die Resonanz, wollte der Verein das Angebot in diesem Jahr statt zwei, ganze vier Monate anbieten. Bis Ende November 2021 lag dazu das Baugesuch für die Platzierung des Containers öffentlich auf bei der Abteilung Planung und Bau in Brugg.

Doch es folgten Einsprachen. Bingisser sagt: «Wir vom Verein sind wegen des sehr positiven Echos selbstverständlich enttäuscht, dass es gegen dieses Projekt überhaupt Einwendungen gegeben hat.»

«Das ‹Uferlos› produziert selbst praktisch keinen Müll»

Die Einsprachen betrafen unterschiedliche Bereiche des «Uferlos»-Konzepts. Beispielsweise sei es um die Nähe zur Badi gegangen. Monika Bingisser erklärt auf Anfrage der AZ: «Ein Einsprecher sah eine Konkurrenzierung des Badi-Restaurants, was aber unserer Meinung nach gar nicht der Fall ist, da das ‹Uferlos› eine andere Klientel anspricht und auch nicht dauernd geöffnet ist.»

Mitte Juli 2021 stand die Sommerbeiz Uferlos einmal unter Wasser. Maja Reznicek

Ebenso sei die Gefahr eines Hochwassers – sprich das Fehlen eines Hochwasserschutzkonzeptes – als Grund für eine Einsprache genannt worden. «Die Abklärungen haben aber gezeigt, dass für unser Projekt kein spezielles Hochwasserschutzkonzept nötig ist», sagt Bingisser. Das Konzept des «Uferlos» habe deshalb nicht angepasst werden müssen.

Claudio Cassano, Mitbetreiber des «Uferlos». Britta Gut

Für Claudio Cassano hinterlassen die Einsprachen einen negativen Beigeschmack:

«Ich habe den Eindruck, dass gewisse Personen einfach versuchten, den Betrieb zu verhindern.»

Dies, obwohl das Angebot bei allen Altersstufen für Begeisterung gesorgt habe. Enttäuscht ist Cassano auch, dass nicht der direkte Austausch mit den Betreibern gesucht wurde.

So sei er schon oft auf die vermeintlich durch die Beiz verursachte Abfalllast angesprochen worden. «Das ‹Uferlos› produziert selbst aber praktisch keinen Müll. Am meisten gibt es durch das, was die Leute dalassen.» Man habe ein Mehrwegkonzept, führe etwa keine PET-, sondern nur Glasflaschen.

Stadtrat hat auch für Saison 2023/24 entschieden

Seit letzter Woche weiss das «Uferlos»-Team nun offiziell, dass sie in diesem Jahr den Schönwetterbetrieb nur in einer verkürzten Saison öffnen können. Der Verein Tourismus Region Brugg erklärt:

«Wir freuen uns sehr, dass der Stadtrat uns eine befristete Ausnahmebewilligung erteilt hat.»

Das gastronomische Angebot kann während zweier Monate – konkret zwischen dem 1. Juli und dem 28. August jeweils von Donnerstag bis Sonntag – betrieben werden. In den Jahren 2023 und 2024 darf das «Uferlos» gemäss Bingisser sogar während vier Monaten von Juni bis September geöffnet haben.

Dass sie in diesem Jahr nur acht Wochen wirtschaften dürfen, war für die Cassano-Brüder nicht überraschend. «Wir haben es geahnt, dass es so kommt», sagt Claudio Cassano. Da sie sich den Zeitraum nicht so lange hätten freihalten können, planten sie früh mit einer zweimonatigen Saison.

Ab Juli herrscht an der Aare in Brugg wieder italienisches Flair. Britta Gut

Wegen der kurzen Vorlaufszeit wird es nun auch keine grossen Änderungen am diesjährigen «Uferlos»-Konzept geben. Zwar seien Umbauten geplant gewesen, doch Claudio Cassano sagt:

«Insgesamt haben wir nur etwa acht Wochenenden offen und das lohnt sich nicht.»

Die internen Abläufe würden aber verbessert, sodass der Betrieb logistisch optimal funktioniere.

Trotz allem: Die Cassanos sehen der kommenden Saison zuversichtlich entgegen. «Wir hatten bisher so ein positives Echo. Und bis auf das Wetter können wir fast alles selbst beeinflussen.»

