Brugg-Windisch Wunsch nach beruflicher Veränderung: Simon Meier gibt die Pastoralraumleitung ab Im Pastoralraum Region Brugg-Windisch kommt es zu einem bedeutenden personellen Weggang: Leiter Simon Meier verlässt seine Funktion in der katholischen Kirche in der Region auf Ende Juli und wird neu Spital- und Heimseelsorger in Muri. 25.03.2021, 05.00 Uhr

2016 wurde der Pastoralraum Region Brugg-Windisch errichtet, hier die katholische Kirche in Brugg.

Bild: mhu

Nach achtjähriger Tätigkeit im Pastoralraum Region Brugg-Windisch strebt Leiter Simon Meier eine berufliche Veränderung an. Er möchte einen neuen Schritt wagen und sich wieder vermehrt der persönlichen Seelsorge zuwenden, hält der Pastoralraum Region Brugg-Windisch in einer Medienmitteilung fest. Am 1. September wird Meier eine Stelle als Heim- und Spitalseelsorger in Muri antreten. Im Pastoralraum wird er noch bis Ende Juli wirken.