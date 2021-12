Die Campus Eiszeit stösst auf reges Interesse

Brugg-Windisch Trotz Wind und Wetter: Viele schnüren die Schlittschuhe und wagen sich aufs Glatteis Die Betreiber der Campus Eiszeit in Brugg-Windisch kämpfen mit den schwierigen Bedingungen, lassen sich aber nicht unterkriegen und zeigen sich beim Zwischenfazit «den Umständen entsprechend» zufrieden. Die Saison dauert bis 16. Januar. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 30.12.2021, 05.00 Uhr

Viele nutzen jeweils die Gelegenheit und gleiten elegant übers Eis. Sandra Ardizzone (22. November 2018)

Warum auch in die Ferne schweifen? Es hat sich zum beliebten und belebten Treffpunkt entwickelt: das zentral gelegene temporäre Eisfeld beim Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch. Klein und Gross lassen sich die Gelegenheit jeweils nicht entgehen, die Schlittschuhe zu schnüren und auf den Kufen ihre Runden zu drehen – mal sportlich-rasant, mal gemütlich-entspannt – und in einer Verschnaufpause einen Punsch oder Glühwein zu geniessen oder im heimeligen Chalet eine hausgemachte Waffel und ein feines Fondue. Sogar beim Eisstockschiessen kann man sich versuchen.