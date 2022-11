Im Pastoralraum Region Brugg-Windisch gibt es einen neuen Leiter

Brugg-Windisch Trotz hohem Erwartungsdruck: Neuer Leiter des Fachbereichs Soziales und Umwelt im Pastoralraum freut sich auf vielseitige Herausforderungen Christoph Hörmann arbeitet seit dem 1. November im Pastoralraum Region Brugg-Windisch. Er will weniger verwalten und wieder näher an die Menschen heran. 17.11.2022, 05.00 Uhr

Die katholische Kirchgemeinde Brugg erhält im Pastoralraum einen neuen Leiter des Fachbereichs Soziales und Umwelt. Hier ist die katholische Kirche Brugg zu sehen. Michael Hunziker

Christoph Hörmann mit Jahrgang 1984, der zuletzt eine Stelle als Teamleiter bei der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern innehatte, will in seiner neuen Aufgabe weniger verwalten und wieder näher an die Menschen heran. Der neue Fachbereichsleiter Soziales und Umwelt im Pastoralraum Region Brugg-Windisch sagt:

«Ich hatte in meiner letzten Aufgabe immer mehr administrative Aufgaben zu erledigen und vermisste den Kontakt zu den Menschen.»

Nach der mehrmonatigen Vakanz spürt er den hohen Erwartungsdruck von Seiten der engagierten Freiwilligen in den verschiedenen Projekten wie der Lebensmittel-Abgabestelle von «Tischlein deck dich» oder dem neueren Projekt von «Zeit schenken» sowie bei den Mitarbeitenden, die sich von ihm neue Impulse erhoffen.

Christoph Hörmann, der neue Leiter des Fachbereichs Soziales und Umwelt. zvg

Er absolvierte das Studium zum Sozialpädagogen

Hörmann freut sich auf die vielseitigen Herausforderungen, die ihm seine neue Stelle mit den zwei Schwerpunkten Soziales und Umwelt bietet. Beide Themen hätten eine hohe gesellschaftliche Relevanz und seien für ihn Tätigkeitsfelder, «in denen die katholische Kirche eine wichtige Rolle zu spielen hat und die Kirchgemeinde Brugg mit dem kirchlichen regionalen Sozialdienst und der Zertifizierung mit dem Label vom Grünen Güggel sehr gut aufgestellt ist».

Christoph Hörmann kommt ursprünglich aus Biberach an der Riss in Baden-Württemberg und hat dort die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger absolviert und in einer katholischen Institution mit geistig beeinträchtigten Menschen gearbeitet.

Zuvor war er Teamleiter bei der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern

Im Jahr 2006 kam er in die Schweiz und arbeitete in der Stiftung Schürmatt in Zetzwil im Wynental. Von 2011 bis 2014 absolvierte er an der Höheren Fachschule Gesundheit und Soziales in Aarau das Studium zum Sozialpädagogen.

2015 übernahm er die Leitung von zwei Wohngruppenteams. Im Jahr 2020 folgte eine Anstellung als Teamleiter bei der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern. Anschliessend kam am 1. November der Wechsel nach Brugg als Leiter des Fachbereichs Soziales und Umwelt bei der katholischen Kirchgemeinde Brugg. (az)