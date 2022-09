Brugg/Windisch: Online-Umfrage für das Projekt Stadtraum Bahnhof

Brugg-Windisch Online-Umfrage zum Entwicklungsprojekt Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch wird bis am 23. Oktober verlängert Der Spaziergang und die Umfrage zum Projekt Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch stiessen auf grosses Interesse. Bisher haben mehr als 200 Personen die Online-Umfrage ausgefüllt. 29.09.2022, 05.00 Uhr

Eigentlich hätte die Online-Umfrage zum Entwicklungsprojekt Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch am 30. September enden sollen. zvg

Mit der Informationsveranstaltung am 5. September im Campussaal Brugg fiel der Startschuss für die Mitwirkung am Entwicklungsprojekt Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch. Die rund 120 Teilnehmenden zeigten grosses Engagement und Interesse, sodass bereits eine erste Diskussion stattfand. Erwartungsgemäss erhielt das Thema Verkehr viel Resonanz, aber auch organisatorische Fragen zur Echogruppe wurden gestellt. Die Rückmeldungen und Hinweise zum Thema Verkehr hat das Projektteam für die weitere Bearbeitung aufgenommen.

Über 100 Personen nahmen an den Spaziergängen teil

Mehr als 100 Interessierte aus Brugg, Windisch und den umliegenden Gemeinden nahmen in den vergangenen zwei Wochen an den Spaziergängen teil. Die Route führte durch den Stadtraum rund um den Bahnhof und machte an fünf Schlüsselstellen der Gebietsentwicklung halt.

Die Spaziergängerinnen und Spaziergänger konnten an den Stationen mit Vertretungen der fünf Projektpartner über die jeweiligen Schlüsselstellen diskutieren. Die Rückmeldungen und Fragen wurden vor Ort mit Post-it-Zetteln festgehalten.

Unter dem Titel «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch – Bring dich ein!» ist die Bevölkerung aufgerufen, ihre Anliegen für den Stadtraum Bahnhof einzubringen. Michael Hunziker

«Das Projektteam kommt dem Wunsch gerne nach»

Eine vertiefte Auswertung der Spaziergänge erfolgt zusammen mit der Auswertung der Onlineumfrage im Hinblick auf die erste Echogruppensitzung, die Ende November stattfinden wird. Seit dem Start der Onlineumfrage im September haben über 200 Personen die Umfrage vollständig ausgefüllt.

An den Spaziergängen wurde der Wunsch nach einer Verlängerung der Umfrage geäussert. «Das Projektteam freut sich über das rege Interesse und kommt diesem Wunsch gerne nach. Die Onlineumfrage wird daher um drei Wochen bis zum 23. Oktober 2022 verlängert», heisst es von Seiten des Stadtrats Brugg und des Gemeinderats Windisch. Die Anmeldung für die Umfrage erfolgt über www.stadtraumbahnhof.ch. (az)