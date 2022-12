Start-up Loopia will die Nutzungsdauer von Produkten verlängern

Brugg-Windisch Nutzungsdauer von Produkten verlängern? Schweizer Start-up soll es möglich machen Im Rahmen einer Vorlesung an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg-Windisch stellte Philipp Glauser, Co-Founder und CEO von Loopia, die Mission des Start-ups vor. Robin Ender, Mika Erne und Dave Obrist 24.12.2022, 05.00 Uhr

Philipp Glauser stellte an der FHNW das Start-up Loppia vor. zvg

«Long live the products» – das ist die Mission vom Start-up Loopia, das Co-Founder und CEO Philipp Glauser im Rahmen einer Vorlesung an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Brugg-Windisch vorstellte. Damit ein Smartphone umweltverträglich genutzt werden kann, müsste es gemäss einer Studie vom Europäischen Umweltbüro (European Environmental Bureau) etwa 230 Jahre in Betrieb sein. Stand heute beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Mobiltelefons drei Jahre.